El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Gimena Accardi y Nico Vázquez compartieron un momento de intimidad y respeto al volver a verse en público (RSFotos)

La muerte de Alejandro Farrell, uno de los representantes y productores más influyentes del mundo artístico argentino, generó una conmoción inmediata en el ambiente del espectáculo. Con más de cuatro décadas de carrera y una lista interminable de artistas a los que impulsó y acompañó, su partida deja un vacío imposible de llenar. Menos de veinticuatro horas después de conocerse la noticia, colegas, amigos y seres queridos se acercaron al cementerio Memorial de Pilar para despedirlo en una jornada marcada por el dolor, los recuerdos y, también, por una imagen que no pasó inadvertida: el reencuentro público de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

El entierro de Farrell se transformó en el escenario de un encuentro inesperado. Accardi y Vázquez, quienes compartieron años de amor, proyectos y vida en común, volvieron a caminar juntos, esta vez bajo la llovizna persistente de un martes gris y en el marco de una despedida íntima y emotiva. Las cámaras registraron el momento: ambos avanzaron por los senderos húmedos del cementerio, protegidos bajo un paraguas violeta que sostenía Gimena, conversando y compartiendo silencios, en un clima de profunda introspección.

Accardi y Vázquez caminaron juntos bajo la lluvia en el cementerio de Pilar, donde despidieron a Alejandro Farrell junto a figuras del espectáculo

El reencuentro entre Gimena y Nico, envuelto en silencio y respeto, fue uno de los momentos destacados de la despedida al histórico representante

El look de ambos fue acorde al clima y la ocasión. Gimena eligió un tapado beige largo, buzo negro, jeans y una gorra, sumando lentes oscuros y el cabello recogido, en una imagen de discreción y recogimiento. Nico, por su parte, lució un outfit completamente negro: campera de cuero, pantalón y zapatillas deportivas, también con lentes de sol. Juntos, caminaron a paso lento sobre el asfalto mojado, rodeados de verde y con el cielo encapotado como telón de fondo.

En una de las postales más emotivas, se los pudo apreciar avanzando por el sendero central del cementerio, compartiendo palabras y gestos de apoyo. Gimena, con gesto serio y el abrigo cruzado, escucha mientras Nico le habla, inclinándose hacia ella en una actitud de cercanía y contención. La lluvia y el silencio amplifican la intimidad de la escena, donde los gestos y las miradas dicen mucho más que cualquier declaración.

Luego de su sepración en agosto pasado, la expareja compartió un momento íntimo en medio del último adiós a Farrell

Miradas serias y gestos de contención: Accardi y Vázquez priorizaron la discreción y la compañía mutua en el último adiós al productor

El ingreso al predio fue igualmente discreto. Otra imagen los muestra atravesando una reja negra y un pórtico, ambos con el rostro serio y la mirada al frente. La presencia de los dos fue celebrada en voz baja por amigos y figuras del ambiente, que supieron de su historia compartida y del vínculo cercano que los unió durante años.

El recorrido de la despedida tuvo otros momentos significativos. En una de las fotos, Gimena aparece sola, apoyada sobre una pierna y con el abrigo cruzado, bajo un árbol y junto a una pared cubierta de enredaderas. Su expresión, aunque serena, refleja la carga emotiva del día. La discreción fue una constante en toda la jornada: ambos evitaron declaraciones públicas y priorizaron el respeto a la familia y a los más cercanos de Farrell.

Con miradas de profundo dolor, Julia Calvo y Pablo Echarri acompañaron al círculo cercano de Farrell

Los actores se posicionaron a metros del féretro que llevaba los restos del reconocido productor

La ceremonia reunió a varias figuras del espectáculo, como Pablo Echarri y Julia Calvo, quienes acompañaron el féretro visiblemente emocionados. También se acercó Agustina Cherri, otra de las presentes en el lugar. El protagonista de Rocky fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la muerte del representante y, durante la ceremonia, se lo vio compartiendo algunas risas y momentos de distensión con Benjamín Rojas mientras caminaban por el predio, en busca de alivio ante el dolor de la pérdida.

El féretro de Farrell, cubierto de flores blancas, fue acompañado en todo momento por familiares y amigos cercanos, quienes intercambiaron abrazos y recuerdos. La imagen de Vázquez y Accardi, juntos en un momento tan delicado, fue leída tanto dentro como fuera del cementerio como un gesto de madurez, humanidad y respeto por la historia compartida.

Agustina Cherri, una de las presentes en el entierro del conductor, detrás de una columna (RSFotos)

Benjamín Rojas y Nico Vázquez charlando en medio del proceso detrás del féretro (RSFotos)

El adiós a Farrell fue un espacio de encuentro y contención para el ambiente artístico. La presencia de sus “hijos del medio” y de figuras queridas reforzó la idea de una comunidad que, ante las pérdidas, sabe reunirse y acompañar. En el caso de Accardi y Vázquez, la vida los volvió a cruzar en una jornada de lluvia y abrazos, recordando que los lazos verdaderos no se deshacen ni con el tiempo ni con la distancia, y que, cuando hace falta, la historia compartida se convierte en refugio.