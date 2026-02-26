Teleshow

Luisana Lopilato reveló la actividad que comparte con Michel Bublé y sus hijos en Canadá: "Somos fans"

Radicada en Vancouver desde hace casi dos décadas, la actriz se muestra cada vez más adaptada a las costumbres y las culturas de la región, aunque sin perder las raíces argentinas

La ex Rebelde Way compartió
La ex Rebelde Way compartió selfies y momentos de pura alegría siguiendo a su equipo favorito en la WHL junto a su familia (Instagram)

Desde que formó su numerosa familia junto a Michael Bublé, Luisana Lopilato eligió dejar atrás la rutina porteña y construir su vida en Vancouver, Canadá. Allí, en medio de paisajes invernales y la tranquilidad de una ciudad que la adoptó desde hace casi dos décadas, la actriz argentina no solo se dedica a la crianza de sus hijos, sino que también se sumó a las costumbres y pasiones locales. En las últimas horas, Luisana compartió en sus redes una de esas aficiones que la conectan con su entorno: el hockey sobre hielo.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró una serie de imágenes que dan cuenta de su fanatismo por el deporte y en especial por los Vancouver Giants, el equipo local de la Western Hockey League. “Fans de los @whlgiants y de ir a verlos en familia. Go Giants!”, escribió Lopilato, acompañando el posteo con fotos y videos de una jornada cargada de emoción. El motivo fue la presencia de la actriz en el 2026 WHL Top Prospects Game, un evento destacado del calendario canadiense donde 44 de los mejores jugadores jóvenes de la liga compiten ante la mirada de cazatalentos de la NHL, de cara al draft de este año.

La actriz dejó en claro
La actriz dejó en claro su fanatismo por el deporte y posó con una de las camisetas del equipo
Luisana y su hija riendo
Luisana y su hija riendo a carcajadas en un estadio, disfrutando del evento deportivo

Entre las postales se mostró sonriente y distendida, vestida con la camiseta oficial de los Vancouver Giants, con el número 18 y detalles en negro, rojo y blanco. También posó en el interior de su casa, con grandes ventanales y luz cálida, capturando el momento con una selfie en la que se la ve feliz y preparada para alentar al equipo. En la siguiente foto se la pudo ver ya dentro del estadio, ubicada en una tribuna con vista privilegiada a la pista de hockey. Entre carcajadas y tapando parcialmente el rostro de uno de sus hijos a su lado, compartiendo la intimidad y la complicidad del evento.

La actriz Luisana Lopilato expresa
La actriz Luisana Lopilato expresa su entusiasmo por el hockey sobre hielo haciendo un gesto de victoria desde las gradas de un estadio.

Luego subió otra selfie, nuevamente en el ambiente doméstico de la primera, donde la actriz luce la misma camiseta deportiva y una sonrisa más relajada, disfrutando la previa o el después del partido. En la cuarta foto, Luisana posó sentada en una de las gradas del estadio, mirando a cámara y apoyando la cabeza sobre una mano. De fondo, el estadio rebosa de público y la pista de hielo resalta la atmósfera única de un evento deportivo tan tradicional en Canadá.

Otra selfie de Luisana
Otra selfie de Luisana desde su casa en Vancouver, lista para alentar a su equipo favorito con look deportivo

Finalmente, la actriz se mostró en primer plano con el rostro serio y, a su lado, su hija con una mano levantada haciendo el gesto de victoria, mientras se distingue la estructura del estadio y las tribunas detrás de ella. Las fotos reflejan no solo su pasión por el hockey, sino también la manera en la que se integra a la comunidad y disfruta de los rituales familiares.

Luisana no solo demuestra su entusiasmo por los deportes, sino también su capacidad para adaptarse y sumarse con naturalidad a la cultura canadiense, aunque sin perder las raíces. La actriz ya había mostrado su costado más deportivo y familiar en julio de 2024, durante la Copa América, cuando compartió cómo mantiene su pasión por la Argentina desde el exterior. En aquel entonces, ante la inminente semifinal entre el seleccionado albiceleste y Canadá, la pregunta sobre a quién alentaría no tardó en llegar. Luisana, con humor y orgullo por sus dos hogares, publicó un video en el que caminaba por un bosque luciendo la camiseta argentina con el número 10 de Lionel Messi y agitaba una bandera canadiense, dejando claro que su corazón está dividido y que celebra la diversidad de su identidad.

Luisana Lopilato mostró cómo mantiene su pasión por Argentina mientras vive en Canadá (Instagram)

Con cada publicación, Lopilato invita a sus seguidores a ser parte de su día a día, mostrando que, más allá del éxito y la fama internacional, la verdadera felicidad está en compartir pequeños grandes momentos en familia, adaptarse a nuevas tradiciones y mantener siempre viva la conexión con sus raíces. El hockey, la camiseta de los Giants y el orgullo por la Argentina son, para ella, mucho más que pasatiempos: son símbolos de pertenencia, amor y gratitud por la vida que supo construir lejos de casa, pero sin perder el sabor de lo propio.

