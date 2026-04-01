Nancy Dupláa habló de su pelea con Adrián Suar: “Yo me la doy de que tengo calle, pero ahí no la tuve”

La actriz contó el conflicto que tuvo con el productor (Video: Blender at Night/ Blender)

Una serie de inesperadas frases rompió la buena relación laboral que tenían Nancy Dupláa y Adrián Suar. Fue en una entrega de premios, justo cuando ganó Socias, una producción de Polka que protagonizaba la actriz, cuando ella apuntó contra el productor. Sus frases no cayeron bien y luego de varios años de distanciamiento, se reconciliaron.

En una entrevista para el ciclo de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti, la actriz admitió que la ruptura no se debió a un conflicto grave. “Sí, hubo una falta de entendimiento de mi parte. Yo que me la doy que tengo calle, y qué sé yo, no tuve ni calle ni tacto en determinado momento”, reconoció Dupláa durante el programa.

Durante la entrega de los Premios Clarín Espectáculo 2008, la actriz expresó su malestar por los cambios de horario del programa cuando subió a recibir uno de los galardones que se llevó la serie, que encabezó junto a Mercedes Morán y Andrea Pietra. “Gracias a los 10 puntos de rating que nos quedaron por los cambios de horario, porque nos hicieron fuertes como equipo. También a los anunciantes publicitarios que fueron muchos con largas tandas, aunque no vimos un peso”.

Nancy Dupláa y Adrián Suar protagonizaron Sin código junto a Nicolás Cabré

En la entrevista la artista recordó que la televisión comenzó a transformarse y que sintió que el enfoque de los proyectos ya no era el mismo. “La tele se había empezado a convertir en otra cosa, diferente a la que yo había tenido experiencia”, explicó, y añadió: “Yo sentía que el programa en sí no tenía tanta importancia, era más vender publicidades en los cortes, eso no me hizo entender”.

“Dije en una entrega de premios algo que no tenía que decir… Justo ahí, por Socias. Fue un acto compulsivo”, señaló Dupláa, quien con Suar forjó una relación laboral de más de una década, con trabajos en ficciones como Padre Coraje y Sin código. Su presencia en los proyectos de Polka la convirtió en una referente del universo creativo de Suar.

La actriz aclaró que, pese al episodio, la relación nunca llegó a romperse por completo. Consultada por Listorti sobre si volvieron a hablar después de aquel incidente, Dupláa afirmó: “Sí, re… ¡Adrián es rebueno! Después te ve y te dice ´¿por qué dijiste esa boludez?’. Hay un cariño mutuo, me dio hermosos personajes en hermosas historias”.

Nancy Dupláa y Adrián Suar se reconciliaron públicamente en los Premios Martín Fierro de 2012 (Teleshow)

El reencuentro entre Nancy Dupláa y Adrián Suar en 2012 marcó el cierre de un periodo de distanciamiento entre ambos, según recordó la actriz. La reconciliación se produjo durante la fiesta de los Premios Martín Fierro, en un ambiente cargado de simbolismo para ambos protagonistas.

Nancy relató cómo tomó la iniciativa en ese momento: “Yo sentía que estaba en su casa, en su fiesta y que era una desubicada si no daba el primer paso, por lo que me acerqué a saludarlo y enseguida apareció ese abrazo”, compartió la actriz al referirse a ese instante decisivo.

Consultada sobre si hubo disculpas formales, Nancy fue categórica: “No. Simplemente le manifesté mi total cariño y su respuesta fue igual de tierna. Podría no haberlo sido, pero él me demostró que el respeto y el afecto estaban intactos”.

"¡Adrián es rebueno! Después te ve y te dice ´¿por qué dijiste esa boludez?’. Hay un cariño mutuo", se sinceró la actriz

Para quienes se preguntan qué motivó el acercamiento y cómo se resolvió la tensión entre ambos, la actriz explicó en aquel momento que sintió la necesidad de actuar en ese contexto, priorizando el afecto y el respeto mutuo por encima de los conflictos pasados. El gesto de Nancy dio pie a un momento de calidez que ambos reconocieron como sincero.

La artista también reflexionó sobre el significado de ese reencuentro: “Siento que ese saludo fue el cierre de un incordio y también el de una etapa. Yo trabajé muchos años con Suar, me convocó para sus mejores proyectos y siempre le estaré agradecida por eso”.