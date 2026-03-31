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La tremenda frase de Andrea del Boca a Solange en Gran Hermano que desató un escándalo: “Llorás todo el tiempo por tu hija”

La casa vivió un tenso cruce en el que las participantes volvieron a cruzarse, luego que la noche anterior protagonizaron una fuerte pelea. El momento

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Andrea del Boca y Solange Abraham protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano Generación Dorada (Video: GH, Telefe)

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que terminó en llanto, acusaciones cruzadas y un debate que rápidamente se trasladó a las redes sociales. Andrea del Boca y Solange Abraham protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante una actividad grupal que dejó al descubierto los límites del juego.

Todo ocurrió en la tarde del lunes, en el marco de una consigna en la que los participantes debían decirle en la cara a un compañero que lo consideraban “falso” y justificar su postura. En ese contexto, Solange fue directa contra la actriz y no dudó en lanzar una dura crítica. “Me parecés una persona falsa, con doble discurso, prejuiciosa”, le dijo, cuestionando su forma de manejarse dentro de la casa.

La respuesta de Andrea no tardó en llegar. Si bien comenzó con un tono más reflexivo, recordando una charla previa entre ambas en la cocina, rápidamente elevó la intensidad del intercambio. “Me diste la sensación de que eras una persona, hablaste de tu hija, te emocionaste”, señaló, lo que generó la primera interrupción de Solange, quien le reprochó haber sacado a la luz un tema que le había pedido mantener en privado.

Andrea del Boca respondió a las críticas recordando charlas privadas y cuestionó la coherencia de Solange en el juego
Andrea del Boca respondió a las críticas recordando charlas privadas y cuestionó la coherencia de Solange en el juego

Lejos de retroceder, Del Boca continuó con su postura y cuestionó la coherencia de su compañera dentro del juego. “Después con tus acciones me demostraste que sos una gran actriz”, disparó, en una frase que tensó aún más el clima. Incluso, trajo a colación un conflicto anterior vinculado a otra participante, Mavinga, y sugirió que ciertas actitudes dentro de la casa habían sido determinantes en su salida, lo que fue rechazado por Solange, quien aseguró no tener conocimiento de esa situación.

Sin embargo, el momento más crítico llegó segundos después, cuando Andrea lanzó una frase que cambió por completo el tono de la discusión: “No sé nada de vos, no sé quién sos, ni de dónde venís. Lo único que sé es que tenés una hija de siete años y que llorás todo el tiempo por ella. Nada más”.

La reacción de Solange fue inmediata. Visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas y acusó a la actriz de haber cruzado un límite. “Mirá otra vez el golpe bajo”, respondió entre sollozos. “Dijiste que jamás nombrarías a mi hija y ahora lo estás haciendo de manera irónica. Sí, lloro por mi hija porque la extraño un montón”, expresó, con la voz quebrada.

Solange Abraham acusó a Andrea del Boca de doble discurso y prejuicios durante una actividad de honestidad en la casa
Solange Abraham acusó a Andrea del Boca de doble discurso y prejuicios durante una actividad de honestidad en la casa

El intercambio escaló rápidamente. “Me parece un golpe re bajo que metas a mi hija en esta conversación. No te lo perdono”, agregó Solange, marcando una línea clara en medio del juego. Mientras algunos de sus compañeros intentaban contenerla, la tensión en la casa era evidente.

Del Boca, por su parte, se mantuvo firme en su postura y rechazó las acusaciones. “No me parece mal que llores. ¿Cuál es el golpe bajo?”, retrucó, y cuestionó la reacción de su compañera. “No me estoy burlando. ¿Por qué sería esto de hacerte la víctima?”, agregó, lo que generó una nueva respuesta de Solange, aún más emocional. “Estoy pasándola mal por mi hija y te estás burlando. Yo te lo conté con el corazón y lo estás usando para lastimarme”, insistió.

Cabe recordar que la noche anterior, durante el vivo, ya habían sido protagonistas de otra feroz discusión. En aquella ocasión, la discusión había comenzado por la organización de la comida, cuando Andrea le reprochó a Solange su falta de participación en la cocina: “No cocinaste nunca para toda la casa”, le lanzó, generando la inmediata reacción de la joven, que se defendió y le pidió explicaciones por el constante señalamiento.

Con el correr de los minutos, el ida y vuelta escaló a lo personal y dejó varias frases filosas. Sol acusó a la actriz de estar “actuando un personaje”, mientras que Andrea respondió apelando a su trayectoria: “Hace 57 años que trabajo, mami”, y fue más allá al cuestionar a su generación: “Nunca trabajaron, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”. Incluso, la responsabilizó directamente por la sanción que afectó a toda la casa, dejando en evidencia una grieta cada vez más profunda entre ambas que sigue alimentando el conflicto dentro del reality.

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