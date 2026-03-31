La ovación a Ana María Picchio al ganar en los Premios ACE: “Es la primera vez que lo recibo”

La actriz fue distinguida por su labor en la ceremonia de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (Video: YouTube/ Exceso de Carla)

La ceremonia de los Premios ACE dejó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Ana María Picchio subió al escenario para recibir el galardón a Actriz Protagónica. Entre aplausos, ovación de pie y un clima de celebración que rápidamente se volvió íntimo, la actriz no solo fue reconocida por su trabajo en El secreto, obra en la que es la figura junto a Gerardo Romano, sino también por una trayectoria que atraviesa generaciones.

El anuncio del premio ya venía cargado de expectativa. La terna incluía nombres de peso como Silvia Kutika, Fernanda Metilli, Gabriela Toscano, Cecilia Roth y Mercedes Fraile. Sin embargo, cuando los conductores abrieron el sobre y deslizaron una pista —“cumple años”—, la emoción empezó a crecer en la sala.

“Y la ganadora es… ¡Ana María Picchio!”, anunciaron finalmente, desatando una ovación inmediata. El aplauso fue acompañado por un detalle que terminó de convertir el momento en algo inolvidable: el público comenzó a cantarle el feliz cumpleaños en vivo, ya que la actriz estaba celebrando sus 80 años ese mismo día.

La ganadora se impuso en una terna de alto nivel que incluyó a Silvia Kutika, Fernanda Metilli, Gabriela Toscano, Cecilia Roth y Mercedes Fraile (Crédito: RS Fotos)

Visiblemente conmovida, Picchio tomó el micrófono y, fiel a su estilo cercano, comenzó su discurso con una confesión que sorprendió a muchos. “La verdad que es la primera vez que recibo un ACE”, dijo, generando una nueva ola de aplausos. “Y mirá que pasaron años y tengo muchos premios, pero este siempre me pasaba de largo”, agregó con una mezcla de humor y sinceridad.

Lejos de adoptar un tono solemne, la actriz eligió compartir su sorpresa con el público. “Yo iba con toda la ilusión, pero cuando veía a las compañeras que tenía decía: ‘No, no me lo van a dar’. Y ahora me pasó lo mismo”, reconoció, en referencia al nivel de la terna. “Dije: ‘Con estas compañeras, una mejor que la otra, no me van a dar nada’. Y me lo dieron. ¿Será porque es mi cumpleaños?”, lanzó entre risas, desatando la complicidad de la sala.

Pero el momento más impactante llegó cuando reveló su edad en voz alta: “Cumplo 80 años”. La respuesta fue inmediata: una ovación aún más fuerte que terminó de sellar el carácter histórico del instante. “Y es mucho”, agregó, con una sonrisa que mezclaba asombro y orgullo.

Ana María Picchio recibió el Premio ACE a Actriz Protagónica por su desempeño en la obra 'El secreto', junto a Gerardo Romano (Credito: Jose Tetty)

A partir de ahí, su discurso se volvió más introspectivo. Picchio reflexionó sobre el paso del tiempo y la intensidad con la que vivió su carrera. “¿Dónde se me pasó la vida? ¿Estuve tan entretenida como para no darme cuenta que llegaron los 80?”, se preguntó, en una frase que resonó tanto en sus colegas como en el público.

También aprovechó para agradecer a su círculo más cercano. “Traje a mi hija, que es lo que más quiero en este mundo, junto con mis nietos y mis compañeros de toda la vida”, contó, dejando en claro que el premio no era solo un reconocimiento individual, sino también un momento compartido.

En otro tramo de su discurso, destacó especialmente el rol del público en el éxito de la obra. Recordó que, al comienzo, el equipo no terminaba de encontrarle el tono a El secreto, hasta que el director les marcó el camino. “Nos dijo: ‘Esto es una comedia, déjense de joder’”, relató, entre risas. Sin embargo, fue la reacción de la audiencia la que terminó de confirmar que estaban en el rumbo correcto. “¿Saben quién nos dijo que sí? El público”, afirmó con contundencia. Esa conexión con la gente fue, para ella, una de las claves de la experiencia. “Yo no puedo creer que se hayan divertido tanto. Los miro y digo: ‘Qué envidia me dan’”, confesó, en una frase que sintetiza su vínculo con el escenario.

El anuncio de Ana María Picchio como ganadora coincidió con la celebración de su 80° cumpleaños, generando una ovación y cantos en la sala

Antes de cerrar, Picchio dejó una reflexión que terminó de coronar su discurso. “Esto es suerte, porque hay muchas personas que son mejores que yo y no tienen tal vez tanta suerte como he tenido yo en toda mi vida”, expresó, con humildad. Sus palabras fueron acompañadas por un nuevo aplauso que pareció no tener fin.

La imagen de la actriz recibiendo el premio en el día de su cumpleaños, emocionada y rodeada de colegas, quedó como uno de los grandes momentos de la noche. No solo por el reconocimiento en sí, sino por lo que simboliza: una carrera sostenida en el tiempo, el cariño del público y la capacidad de seguir emocionando sobre el escenario.