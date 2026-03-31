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Así fue el regreso de Mario Pergolini a la televisión: renovó su apuesta nocturna y conquistó a la audiencia

La nueva etapa de Otro día perdido registró buen desempeño en rating y sumó a Evelyn Botto como figura clave

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Así fue el comienzo de la segunda temporada de Otro Día Perdido (Video: ODP, Eltrece)

El regreso de Mario Pergolini a la pantalla de El Trece no fue un simple estreno: fue, más bien, una declaración de principios en una televisión cada vez más apurada, más ruidosa y, a veces, más previsible. La segunda temporada de Otro Día Perdido volvió a encender la franja nocturna con una certeza que pocos formatos pueden sostener: todavía hay lugar para una voz con identidad.

Los números acompañaron desde el minuto cero. El ciclo debutó con 6,3 puntos de rating y, casi sin esfuerzo, trepó a los 7 en los primeros minutos. En un prime time fragmentado y con la audiencia dispersa, la marca no es menor: habla de una base fiel, pero también de una curiosidad renovada. No arrasó, pero tampoco lo necesitó. Se sostuvo. Y en estos tiempos, sostener es ganar.

Lejos de buscar golpes de efecto, el conductor eligió reafirmar su territorio. Ese espacio donde conviven la ironía, la actualidad y un humor que no pide permiso. “¡Otro año más! Esto es increíble, impensado”, lanzó en el arranque, con esa mezcla de sorpresa real y personaje construido que lo acompaña desde hace décadas. Y remató, casi como quien no quiere la cosa: “Yo pensé que no iba a durar nada esto”. La frase, más que un chiste, funcionó como una radiografía del medio.

Pero si hubo una novedad que capturó la atención fue la llegada de Evelyn Botto. Su incorporación —en lugar de Laila Roth— no pasó inadvertida. No solo por el cambio en sí, sino por la forma en que el programa decidió contarlo: con humor, sin solemnidad y esquivando cualquier incomodidad. “Yo soy la nueva Laila”, dijo ella, con desparpajo. Y Pergolini, sin filtro, devolvió: “¡A la otra no la soportaba más!”. Todo en clave de juego, en ese límite fino que el conductor maneja con oficio.

La locutora y actriz ocupó el lugar que había dejado vacante la humorista (Video: ODP, Eltrece)

El sketch inicial, compartido con Agustín Aristarán —el siempre eficaz Rada— y con participaciones de Soledad Silveyra y Nicolás Vázquez, funcionó como puerta de entrada a esta nueva etapa. Una reunión de producción ficticia que, en realidad, ordenó las piezas del tablero y dejó en claro que el programa sabe reírse de sí mismo.

Botto, por su parte, aportó frescura. Se la vio cómoda por momentos, expectante en otros, lógica en un debut que exige adaptación. Pero su presencia suma: oxigena, corre el eje y abre nuevas dinámicas. No es un reemplazo; es otra energía.

En paralelo, Agustín reafirmó su rol como socio escénico. Es el contrapeso justo, el que traduce, el que empuja cuando hace falta. Su arenga —“¡Qué lindo volver a ver a la banda de sonido de nuestras noches!”— no fue solo una bienvenida: fue una invitación a volver a un código compartido.

El nuevo estudio de Mario Pergolini para su nueva temporada
El nuevo estudio de Mario Pergolini para su nueva temporada

El formato, en esencia, no cambió. Y tal vez ahí radique su fortaleza. Otro Día Perdido no corre detrás de la tendencia ni se desespera por el impacto inmediato. En un ecosistema dominado por fenómenos como Gran Hermano, el ciclo apuesta por construir su propia agenda. Y eso, en tiempos de algoritmos y urgencias, tiene un valor singular.

Hay algo casi contracultural en esa decisión. Mientras muchos programas persiguen el minuto a minuto, Pergolini parece mirar más lejos. O, al menos, mirar distinto. Por eso el rating importa, claro, pero no lo define todo. También cuentan las redes, la conversación, ese eco que no siempre se mide pero que se siente.

El arranque dejó una certeza: el programa no busca reinventarse, sino afinarse. Y en ese ajuste fino —en esa mezcla de timing, equipo y mirada— aparece su diferencial. Porque a veces, en televisión, no se trata de cambiarlo todo. Se trata, simplemente, de saber quién se es.

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