Laila Roth y Evelyn Botto revelaron con humor quién acompañará a Mario Pergolini en la nueva temporada de Otro día perdido

Laila Roth Explica Los Motivos De Su Salida De Otro Día Perdido

Laila Roth sorprendió a seguidores y colegas al anunciar, con su característico humor, que se despide de Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece.

El recambio trajo consigo la confirmación de Evelyn Botto como nueva integrante, iniciando una transición marcada por guiños y bromas entre ambas humoristas.

Al concluir la temporada anterior, Roth dedicó un mensaje emotivo al equipo y resaltó el valor del trabajo colectivo. “El año pasado pude hacerlo porque justo se daba que mi gira de stand up estaba, había grabado el especial y entonces estaba mucho más tranquila”, compartió la humorista al explicar el cierre de una etapa.

La salida se oficializó en las vísperas de la nueva temporada, marcando el fin de su participación en el reconocido programa del canal El Trece.

El intercambio entre Roth y Botto escaló rápidamente en redes sociales. En un video difundido por Laila Roth, la comediante adoptó un tono cómico y críptico sobre su partida: “¿Y? ¿Es verdad que qué? Laila, decí la verdad. Porque ¿qué es ese clickbait que dejaste al final? Es verdad que estoy embarazada de Evelyn Botto y Agustín Aristarán. Tengo un hijo en la panza... Es raro. No, no, no, no pasó nada. No, igual sí lo que es verdad es que me llamaron para una importante película de una importante plataforma. No, tampoco. Eso no pasó. Eh, no, chicos, me voy de gira. Voy a trabajar de lo que trabajé siempre. Eh, no tengo más nada que decir”.

Mario Pergolini junto a Rada y Laila Roth, el equipo del 2025 de Otro día perdido

Con su estilo habitual, Roth mantuvo el suspenso y la complicidad: “¿Qué puedo decir, Diego (Maggio), para que se pique? Cuenta la verdad. Cuento la verdad en la próxima historia (risas), está la verdad”.

El ida y vuelta no terminó ahí. En el siguiente segmento, se animó a responder a quienes la consultaban por redes: “Bueno, la casilla de mensaje explotada. Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué pasa? No voy a estar en Pergolini. ¿Y qué pasó con Pergolini? Laila decinos, por favor. No pasó nada”.

Sobre sus verdaderos motivos, Roth fue clara ante las especulaciones. “Pasó que yo el año pasado pude hacerlo porque justo se daba que mi gira de stand up estaba, había grabado el especial y entonces estaba mucho más tranquila. Pero bueno, este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo con las giras, poder hacer todas las que tenía pendiente, Estados Unidos, México, por Europa, que las voy a hacer y las voy a anunciar en estos días”.

“Y no, no era compatible con que yo siga en el programa, así que bueno, eso”, añadió la humorista para acallar las versiones de conflicto.

“Pero va a estar la genia de Evelyn Botto, que va a ser espectacular. Mis compañeros son muy genios, me divertí mucho trabajando con ellos también el año pasado. No pasó nada. La productora soportó espectacular conmigo, me pagaba bien. No sé qué más puedo decir. Igual es verdad lo que están viendo”.

Evelyn Botto Confirmó Que Estará En Otro Día Perdido, El Programa De Mario Pergolini

Desde el otro lado, Evelyn Botto respondió a los sarcarmos y rumores con su propio humor. “Ay, ¡por fin! Toda la verdad. Sí es cierto. Yo embaracé a Laila”, bromeó desde su cuenta.

La confirmación de Botto para la siguiente etapa de Otro Día Perdido también llegó en tono distendido. “Sí, es cierto. Voy a estar con Mario. Y esto es todo, todo lo que es hacer un anuncio muy importante como este, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. No, no puedo decir más nada. Tampoco sé tanto más”, afirmó la nueva integrante, sin detallar cómo será la dinámica futura del elenco junto a Mario Pergolini y Agustín “Rada” Aristarán.

En el cierre de su participación, Roth dedicó palabras de reconocimiento al equipo de producción y a quienes acompañaron el ciclo, destacando la profesionalidad y calidez de sus compañeros.

La humorista subrayó los lazos construidos y celebró el clima de trabajo tanto en cámaras como detrás de escena. Aseguró que los logros del programa fueron posibles gracias al compromiso de cada integrante.

Culmina así una etapa de vínculos genuinos y experiencia compartida, mientras Otro Día Perdido se prepara para una nueva temporada con el humor como sello. La expectativa se renueva con el ingreso de Evelyn Botto al equipo.