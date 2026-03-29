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Mirtha Legrand fue a ver Annie y emocionó con sus palabras a Lizzy Tagliani y a todo el público: “Maravillosa”

La diva asistió al Teatro Broadway y fue ovacionada de pie por los espectadores, en una noche donde celebró el musical y compartió fotos con la joven protagonista

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Mirtha Legrand decidió disfrutar de la cartelera porteña y eligió Annie para vivir una noche llena de humor y música (Instagram)

La cultura porteña vivió una noche especial cuando Mirtha Legrand reapareció en el circuito teatral de la calle Corrientes con su elegancia y carisma inconfundible. La legendaria conductora, que recientemente celebró sus 99 años, eligió el Teatro Broadway para disfrutar de Annie, el exitoso musical protagonizado por Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo. Fiel a su pasión por el arte y los espectáculos en vivo, Mirtha volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, reafirmando su lugar como referente indiscutida del espectáculo argentino.

La llegada de Chiquita al teatro no pasó desapercibida. Apenas ingresó a la sala, el público la recibió con una ovación de pie, reconociendo no solo su trayectoria sino también su vigencia y su rol como referente cultural. El homenaje se repitió al final de la función, cuando Lizy, desde el escenario, anunció la presencia de la conductora en la platea, sentada entre el público, lo que provocó una nueva serie de aplausos y muestras de cariño.

Durante la función, la conductora no dudó en expresar su entusiasmo y admiración por la puesta en escena. “Es un lujo ver este musical en Buenos Aires, es un musical maravilloso. Yo la vi en Estados Unidos y este es mucho mejor. Voy a volver a verla”, comentó Mirtha, generando una ovación espontánea entre el resto de los asistentes. Sus palabras, que siempre son tomadas como un guiño de aprobación dentro del ambiente teatral, fueron celebradas tanto por el elenco como por la producción del espectáculo.

Legrand se fotografió junto a Emma García Torrecilla, una de las tres niñas que fueron elegidas para el papel protagónico (Captura de video)
Legrand se fotografió junto a Emma García Torrecilla, una de las tres niñas que fueron elegidas para el papel protagónico (Captura de video)

Tras la función, Mirtha se fotografió junto a Emma García Torrecilla, una de las tres niñas que interpretan a la huérfana Annie en el musical. Emma, de apenas nueve años, posó junto a la diva con el característico vestido rojo y la vincha de moño de su personaje, sellando una noche inolvidable para ambas y sumando otro recuerdo a la extensa lista de encuentros de Mirtha con figuras jóvenes del espectáculo.

A sus 99 años recién cumplidos, Mirtha deslumbró con su presencia y su elegancia habitual. Para la ocasión, la conductora lució un distinguido traje de dos piezas en tono blanco. La chaqueta, de mangas largas y decorada con apliques de piedras plateadas, se combinó con una capa de seda al tono que cubría parte de su cuello y le daba un aire de diva clásica. Completó el look con aros de brillantes y un anillo a juego, sumando destellos a una imagen que sigue marcando tendencia.

El paso de Mirtha por el Broadway no solo fue un acto de disfrute personal, sino también una demostración más de su compromiso y presencia en la escena cultural argentina. No es la primera vez que la diva se suma a la movida teatral local; de hecho, en marzo de 2024, ya había dejado en claro su preocupación y su apoyo al sector. “Me encanta consumir cultura”, declaró entonces en una charla informal con los móviles. Ante la consulta sobre su respaldo al cine Gaumont y a la cultura, Mirtha fue categórica: “Nunca tuve miedo”. Cuando el periodista le preguntó si iba a seguir opinando sobre el tema, la conductora respondió sin vueltas.

Mirtha Legrand fue al teatro y habló de los recortes a la cultura (Duro de Domar)

La noche de Annie sirvió, también, para recordar la influencia y el peso de la presencia de Mirtha en la agenda cultural. Ya que no solo se destacó por sus reiteradas apariciones en los teatros proteños, sino que también lo hizo durante su estadía en la ciudad de Mar del Plata.

Así, una vez más, Mirtha Legrand se convirtió en noticia, no solo por lo que dice sino, sobre todo, por lo que hace. Su amor por el teatro y su apoyo incondicional a los artistas argentinos siguen siendo ejemplo y motor para nuevas generaciones. Y, como cada vez que sale a disfrutar de una función, deja en claro que su reinado en la cultura local sigue intacto, con la mirada puesta en el presente y el corazón siempre dispuesto a aplaudir lo mejor del escenario nacional.

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