Dolores Fonzi, galardonada a Mejor película iberoamericana: "La ultraderecha vino a destruirlo todo"

Durante la ceremonia de entrega de premios donde recibió el galardón a Mejor película iberoamericana por su obra “Belén”, la cineasta argentina Dolores Fonzi planteó su preocupación por lo que considera efectos negativos de la actual gestión política en Argentina. Según recogió la prensa, la directora hizo un llamado a la audiencia internacional al señalar la creciente tendencia de algunos gobiernos a monetizar recursos naturales, citando el caso argentino donde afirmó que “con el presidente Javier Milei han puesto incluso en venta el agua”. En ese contexto, Fonzi instó a que otros países eviten replicar políticas similares.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, durante su intervención Fonzi se refirió de manera directa al avance de posturas políticas de ultraderecha, advirtiendo que estas fuerzas “vinieron a destruirlo todo”. Afirmó durante su discurso: “No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Vengo de un futuro”. La cineasta sumó a sus declaraciones una mirada sobre el escenario mundial, que describió como “una película de horror”, refiriéndose específicamente a la situación en Gaza y a casos de persecución por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Fonzi también dedicó palabras de agradecimiento tras ser reconocida por “Belén”, al tiempo que lamentó los drásticos cambios que percibe tanto en Argentina como en otras regiones. Al respecto, enfatizó en las consecuencias de los conflictos armados y las escaladas de violencia internacional, mencionando de manera explícita el conflicto en Gaza, el cual, según expresó, representa una manifestación de horror cotidiano. Además, relacionó las políticas migratorias en Estados Unidos con situaciones de hostigamiento y persecución, haciendo referencia a las acciones de ICE y a su impacto sobre las comunidades inmigrantes.

El medio consignó que Fonzi aprovechó la visibilidad del evento para advertir sobre los riesgos asociados a la adopción de políticas de corte ultraderechista. Su discurso, atravesado por referencias a su experiencia en Argentina bajo el gobierno de Milei, incluyó la advertencia a otros países sobre no transitar el mismo camino, señalando las implicancias de las privatizaciones de recursos naturales y el retroceso en derechos sociales.

La directora de “Belén” concluyó que la realidad mundial enfrenta un contexto de incertidumbre, alimentado por crisis políticas, humanitarias y ambientales. Al recibir su premio, Fonzi planteó la necesidad de sostener una mirada crítica y de defensa de los derechos y recursos esenciales ante el avance de corrientes que, en su visión, promueven la desprotección y el desmantelamiento de estructuras sociales. Durante su mensaje, reiteró la invitación a la resistencia activa frente a la “trampa” de las soluciones extremas y a la vigilancia permanente sobre las decisiones de los gobiernos.

Según informó la prensa internacional, durante la entrega de premios la participación de Dolores Fonzi fue seguida de reacciones entre asistentes y colegas, quienes tomaron nota del alcance de sus palabras y de su referencia directa a la situación argentina y a los desafíos globales actuales.