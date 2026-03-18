Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

Una participante dio a conocer su distanciamiento de amigas y Darío Barassi le dio una lección (Ahora Caigo – El Trece)

Las tardes de Ahora Caigo (El Trece) tienen su propio ritmo y un protagonista indiscutido: Darío Barassi. Con su humor ácido, sus ocurrencias y su capacidad para improvisar, el conductor logra que cada emisión sea una mezcla de diversión, espontaneidad y momentos inesperados que atrapan tanto a los presentes en el estudio como a quienes siguen el ciclo desde sus casas. En el programa de este martes, Barassi protagonizó un intercambio especialmente divertido y reflexivo con una de las participantes, Delfina, una joven de 23 años que se presentó como ingeniera en alimentos y que rápidamente despertó el interés del conductor al hablar sobre sus amistades, siempre dispuesto a indagar en la vida de los concursantes.

La charla comenzó con una pregunta que ya es marca de Barassi: “¿Tu grupo de amigas? ¿Sos amiguera o no tanto?”. Por su parte, Delfina respondió con sinceridad: “Tengo mi mejor amiga de toda la infancia, que se llama Solcho”, comentó, y sumó una dedicatoria para el conductor: “Te ama, te amamos”. Barassi, sin perder el ritmo, devolvió el cumplido y fue por más: “¿Sos más de amigas, de una amiguita, dos amigas?”. Acto seguido, la joven fue contundente: “De una, porque... después te traicionan”.

El tono del programa cambió y la música de tensión acompañó la confesión. “¿Qué pasó acá, Delfi? ¿Una te traicionó o un grupo te traicionó? Todo un grupo. ¿Por qué? Ahora quiero saber. ¿Hay algún pibe metido en el medio?”, indagó Barassi, a lo que la participante negó categóricamente: “No”. El conductor, curioso, insistió: “¿Y por qué fue? ¿Querés contar...?”. La competidora explicó, un poco incómoda: “Se la mandaron. Pero no fue con un pibe”. Barassi buscó detalles: “¿Con qué fue? Quiero saber”. Ella, entre risas nerviosas, agregó: “Ay, no sé cómo explicarlo”. Finalmente, la participante resumió la situación: “Me dejaron de lado”.

El conductor le dio rienda suelta a su curiosidad en plena emisión (Captura de video)

Barassi interpretó la situación y puso en palabras lo que muchos sienten en algún momento de la vida: “¿Pero por una cuestión que es social, como que se empezaron a hacer una movida...?”. Delfina asintió: “No, como que yo estaba todo el día o laburo y estudio y nunca tenía tiempo”. Barassi concluyó: “Nunca tiene tiempo, la dejamos de lado. No la bancamos. Bueno, bueno, pero está bien ir puliendo las amistades”.

El conductor, lejos de limitarse a escuchar, aprovechó el momento para compartir una lección sobre los vínculos. “Y que queden las que sí valen la pena. Aparte, ojo, dentro de todo el grupo seguro que algunas también lo valen, pero se dejan llevar medio por la manada y...”. Delfina coincidió: “Sí, eso es lo malo”. El presentador, en tono paternal, le sugirió: “Bueno, por eso. Pero podés ir una por una. Con las que te interesa a vos, las encarás y decís: ‘Che, for..., dale’. Bueno, me gusta. Ay, muy paternal estuve, chicos”. El público respondió con risas y Delfina reconoció: “Sí, la verdad que sí”.

Delfina contó el motivo por el que se distanció de sus amigas (Captura de video)

El momento continuó con el desarrollo normal del juego, pero la participación de Delfina dejó una huella especial. Barassi, fiel a su estilo, no dudó en lanzar otra de sus preguntas inesperadas. “Cristóbal Colón, ¿sabés quién es?”, bromeó mientras la música de tensión ambientaba el estudio. Delfina, entre risas, pidió la siguiente pregunta, pero finalmente respondió: “Sí sé quién es, pero...”, a lo que el conductor la ayudó: “Es conocido en la historia, ¿por qué? Por descubrir...”. Delfina respondió, divertida: “América”. Barassi, con su clásico humor, resopló y dio pie a la siguiente etapa del programa.

Así, Ahora Caigo volvió a demostrar por qué es uno de los programas más frescos y genuinos de la televisión argentina. Entre anécdotas, juegos y reflexiones, Barassi y sus participantes logran que cada tarde sea única, con momentos que van del humor a la emoción y que, como en el caso de Delfina, dejan enseñanzas sobre la amistad, el crecimiento personal y la importancia de animarse a ser uno mismo, sin miedo a quedarse con quienes realmente valen la pena.