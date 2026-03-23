Daniela Christiansson celebró la llegada de la primavera en Suiza: las tiernas fotos con Maxi López y sus hijos

Maxi López permanece en Argentina por compromisos laborales relacionados al streaming deportivo, mientras su familia sigue en Suiza

Daniela Christiansson, le dio la bienvenida a la primavera en Suiza, y realizó un posteo recorriendo momentos de su vida cotidiana con sus hijos, y con Maxi López. A través de sus redes sociales, la modelo decidió compartir esta etapa con sus seguidores, mostrando imágenes donde las vivencias diarias se mezclan con la emoción de recibir al nuevo integrante, Lando. Las publicaciones reflejan la intimidad de la familia y el modo en que el nacimiento del bebé transforma la rutina de quienes lo rodean.

En el perfil de Daniela, sus seguidores han sido testigos de momentos cotidianos que habitualmente permanecen en el ámbito privado. La modelo elige mostrar escenas familiares junto a Maxi y los hijos de la pareja, documentando la calidez de su hogar y la adaptación a la llegada del pequeño.

Daniela Christiansson se tomó una selfie en un espejo abrazando tiernamente a su bebé, revelando un momento íntimo de maternidad en su hogar

Las imágenes difundidas incluyen escenas donde el bebé aparece en brazos de sus padres y rodeada de su hermana Elle, mostrando la integración del nuevo miembro en la dinámica familiar.

Daniela Christiansson y Maxi López compartieron tiernas imágenes de su bebé, revelando la dulzura de los primeros momentos de su nueva familia.

En las fotografías compartidas, el pequeño Lando aparece en distintos momentos del día, tanto en situaciones de descanso como en actividades junto a sus padres y hermanos. Estas imágenes documentan el modo en que la familia se adapta a la llegada del nuevo integrante y cómo la cotidianeidad se reorganiza en torno a ella.

La hija de Daniela Christiansson y Maxi Lopez fue vista disfrutando del aire libre, recogiendo margaritas en un día soleado, una imagen compartida por la modelo

Los registros gráficos permiten observar la manera en que la pareja integra al recién nacido en la dinámica diaria. Esta representación visual otorga un relato de continuidad: la familia crece y se fortalece con la incorporación del niño.

Elle cumple tres años

El cumpleaños de Elle en Suiza se convierte en una celebración temática de fantasía, con detalles de princesas y hadas

Daniela Christiansson ha documentado en redes sociales el proceso de organización del cumpleaños de tres años de su hija Elle, para el día 31 de marzo, en Suiza. La modelo reveló públicamente los preparativos para el evento infantil, al tiempo que Maxi López, su pareja y exfutbolista, permanece en la Argentina debido a compromisos laborales asociados a nuevos proyectos de streaming y de una novela vertical con Wanda Nara. Este movimiento familiar y profesional de López implica la planificación de una mudanza pendiente y una resolución logística ligada al calendario de vacunación del hijo menor del matrimonio.

El núcleo de la situación radica en que la mudanza de la familia a Argentina todavía no ha podido completarse, tal como explicó el propio Maxi en LAM (América TV): “Mi familia vendría cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras y ahora necesita los refuerzos. Cuando esté autorizado por el pediatra, viajan”. Esta declaración precisa sobre el motivo sanitario agrega un nivel de detalle diferencial respecto a coberturas anteriores, que solo habían especulado sobre razones personales o profesionales para la distancia.

El cumpleaños de Elle, la hija mayor de la pareja, destaca como uno de los eventos familiares clave documentados en Suiza

Christiansson permanece instalada en Suiza junto a sus hijos, el exdelantero argentino lleva adelante la transición profesional para incorporarse de lleno al rubro del streaming deportivo. Allí, López manifestó que la familia “ya tiene casa elegida” en Buenos Aires y el inmueble “ya está siendo adaptado” para la inminente mudanza, “porque hay que hacer algunas cositas, pero ya está”. La familia prevé la unificación de residencia apenas culminen los requerimientos médicos de su hijo.

La familia de Maxi López y Daniela Christiansson ya tiene casa seleccionada en Buenos Aires y avanza con la adaptación del nuevo hogar

La propia Christiansson compartió imágenes en las que se la observa junto a Elle visitando un comercio de decoración y accesorios infantiles, seleccionando elementos para una fiesta temática de fantasía, con alas de mariposa rosas y antifaces con plumas brillantes como protagonistas visuales del festejo. Los detalles exhibidos anticipan una estética asociada a princesas y hadas, en línea con tendencias habituales del segmento infantil europeo.