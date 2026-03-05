Maxi López y Daniela Christiansson, entre paseos y despedidas antes de su mudanza a Buenos Aires

A días de instalarse en el país la pareja gozó de sus últimos días en Suiza (Video: Instagram)

El final del verano en Suiza marca el cierre de una etapa para Maxi López, Daniela Christiansson y sus hijos, que en los próximos días dejarán Europa para instalarse de manera definitiva en la Argentina. La mudanza representa un cambio profundo tanto en la vida cotidiana como en la dinámica familiar, impulsado por el deseo del exfutbolista de reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo y fortalecer su presencia en el país tras el éxito alcanzado con MasterChef Celebrity (Telefe).

En sus historias de Instagram, Daniela compartió un video en el que se ve a Maxi empujando el cochecito de Lando por la costanera de la ciudad. El exfutbolista avanza bajo el sol, rodeado de paisajes típicos suizos, en una postal que transmite la simpleza y la unión de la vida en familia. La escena muestra a Maxi en un rol activo y presente, disfrutando de la rutina cotidiana junto a sus hijos y alejándose, al menos por un rato, de la exposición mediática y las obligaciones profesionales.

Maxi López y Daniela Christiansson pasean con su hija Elle y su hijo Lando en un cochecito doble, disfrutando de un día soleado junto al lago en Suiza.

Poco después, Daniela publicó una foto familiar que completa el relato: ambos aparecen sonrientes frente al lago, con la icónica fuente de Ginebra de fondo. Maxi sostiene en brazos a Elle mientras el cochecito de Lando se ubica en primer plano, enmarcando un momento de disfrute y complicidad justo antes de cerrar una etapa importante en Europa. La familia aprovecha los últimos días en Suiza para pasear, tomar aire libre y guardar recuerdos de un entorno que fue testigo del crecimiento de sus hijos y del fortalecimiento de su vínculo como pareja.

La decisión de mudarse responde al deseo de Maxi López de tener a todos sus hijos en el mismo país, facilitando la convivencia familiar y permitiéndole encarar nuevos proyectos profesionales en la Argentina. El cambio se da en un contexto de éxito reciente, tras la repercusión que tuvo su paso por MasterChef Celebrity, y con la expectativa de consolidar su carrera en los medios y el ámbito empresarial. Para Maxi, dejar atrás la vida en Europa significa también apostar por el reencuentro familiar y el acompañamiento diario de sus hijos, en una etapa que combina desafíos personales y nuevos horizontes laborales en Buenos Aires.

Maxi López y Daniela Christiansson se preparan para su mudanza a Argentina

Desde que se dio el reencuentro semanas atrás, la pareja se propuso recuperar el tiempo perdido junto a sus hijos, Elle y el pequeño Lando, y empezar a dar los primeros pasos para un cambio radical en sus vidas: la mudanza definitiva a la Argentina. Pero antes de concretar ese sueño familiar, hay detalles logísticos y emocionales que atender, y el primero de ellos fue la salud de su hijo menor.

El exdelantero de River Plate compartió en sus redes sociales una imagen que refleja el detrás de escena de esta nueva etapa. En la foto se puede ver a Daniela en pleno consultorio pediátrico, acompañando a su bebé durante una visita clave: completar el carnet vacunatorio con las primeras dosis. El pequeño Lando, vestido con un body blanco, descansa sobre la camilla mientras su madre lo cuida con dedicación y ternura, atenta a cada gesto del médico. “Hoy primeras vacunas”, escribió Maxi sobre la postal familiar, sumando los emojis de jeringa y carita preocupada, en un claro guiño al nerviosismo y la emoción que este momento despierta en cualquier padre.

La decisión de vacunar al bebé en Suiza está directamente relacionada con el inminente viaje a la Argentina. Según detalló el propio López en diálogo con SQP (América), el traslado familiar se planifica con la responsabilidad de garantizar la salud de su bebé. “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, explicó el exfutbolista, dejando en claro que cada paso está pensado para priorizar el bienestar de su hijo menor.