Daniela Christiansson dio tres consejos para volver a estar en forma luego del parto: “Bien y feliz”

La modelo, que hace dos meses tuvo a su hijo Lando junto a Maxi López, respondió en su canal de Instagram las consultas de sus seguidoras sobre el posparto, aunque admitió que aún le falta para llegar a su meta

Daniela Christiansson publicó en sus historias de Instagram la captura de una publicación que hizo en su canal de esa red social, que lleva por nombre “Mamás 💖”, y tiene 8.600 miembros. El mensaje abordó la experiencia postparto luego del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Maxi López y respondió preguntas sobre cómo recuperar la forma física tras el embarazo. “Muchas de ustedes me han preguntado cómo hice para volver a estar en forma después de dar a luz. Antes que nada, gracias por los cumplidos, pero sinceramente ¡todavía no estoy en forma para nada!”

Luego, la modelo admitió con sinceridad: “La verdad es que no me estoy estresando por eso. Di a luz hace solo dos meses y todavía estoy plenamente en el posparto. A mi cuerpo le llevó nueve meses crear una vida, así que le voy a dar el tiempo que necesite para recuperarse y volver a su equilibrio”.

Para finalizar, Christiansson señaló en su mensaje a las mujeres de su canal las tres claves que encontró para recuperarse luego del parto: “Y para responder a su pregunta, por ahora no he hecho nada en particular. Pero creo que la lactancia ayuda mucho, así como mantenerse activa y llevar una alimentación equilibrada”.

Luego, ya dentro de su canal de Instagram, la modelo sueca publicó una fotografía donde se la ve junto a Lando, el bebé que tuvo con Maxi López. Allí, a cara lavada, aparece sentada sobre un sillón acolchado, mientras sostiene a su hijo. Lleva una camisa blanca de algodón y su cabello rubio está recogido hacia atrás, con algunos mechones sueltos. Y, según admite con un mensaje en inglés y castellano: “Me right now with Lando 💞 messy hair, dark circles under my eyes... but who cares? I feel good and happy 🥰 / Yo ahora mismo con Lando 💞 pelo despeinado, ojeras... pero a quién le importa? Me siento bien y feliz 🥰”.

A lo largo del día, Christiansson también publicó tres fotografías por el Día de la Mujer. En la primera de ellas, replicó el posteo que le dedicó Maxi López. En la imagen, ambos aparecen en una selfie tomada al aire libre, sonrientes y con el cielo despejado de fondo. Christiansson lleva el cabello rubio suelto, una camisa blanca y una chaqueta beige, mientras que López viste una remera negra y anteojos oscuras. A la dedicatoria del exfutbolista (“Feliz 8 de marzo hermosa 🌹 @danielachristiansson #felizdiadelamujer❤️ #happywomensday❤️””), ella respondió en castellano: ““❤️❤️❤️ Gracias amor”.

La segunda imagen tiene a Daniela junto a las tres mujeres claves de su familia: su madre, su hermana Anna, que es nutricionista y su hija Elle, también fruto de su relación con Maxi López . Las cuatro posan juntas frente a una pared de color salmón y una puerta de madera. Daniela sonríe y lleva una gorra negra y una campera oscura. Anna, por su parte, viste un abrigo marrón con capucha de peluche y sostiene una taza. En el centro, Elle, con un abrigo claro de estampado floral permanece en brazos de su abuela, que también sonríe. Christiansson colocó sobre la imagen una figura femenina y un texto en inglés con la frase “Feliz Día de la Mujer”.

Por último, la modelo le dejó un mensaje a Elle con una foto de ambas. Las dos se miran y acercan sus rostros. Christiansson lleva el cabello recogido en un moño y viste una camisa blanca, mientras que la niña usa un vestido con estampado floral en tonos rosa y verde. En la esquina inferior, también en inglés, la modelo dejó una frase con toda una definición de vida para su hija: “Feliz Día de la mujer! 💜🌸✨ Nunca dejes que nadie te diga qué podés hacer y qué no!”

