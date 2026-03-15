Sastrería, seda y tonos marrones: así fue el look moderno de Juana Viale para su programa

Juana Viale decidió apostar por un outfit canchero y moderno para la nueva emisión de su ciclo (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a conquistar la televisión dominical y se reafirmó, una vez más, como la dueña indiscutida de la mesa de los domingos más famosa del país. El regreso de Almorzando con Juana a la pantalla de El Trece llegó con toda su impronta, un sello que combina carisma, frescura y ese inconfundible toque fashionista que ya es marca registrada en cada emisión. Luego de causar furor con su outfit previo el domingo anterior, la conductora se lució nuevamente al frente del histórico ciclo, entre saludos cómplices, humor y guiños permanentes a la audiencia.

En esta oportunidad, la conductora apostó por dejar atrás los vestidos de gala y los monos largos que la habían caracterizado en emisiones pasadas, dándole paso a un look más canchero e informal. Para ello, eligió una marca local y sorprendió con un giro estilístico que la hizo destacarse en la mesa. “Hola, ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos, día hermoso y maravilloso. Y estamos acá otra vez nosotros en el encuentro. Miren mi lookete, muy lindo, muy fresco, muy espectacular. Tengo un conjunto de sastrería de terciopelo y una camisita... Estoy como que no hace ni frío ni calor. Al solcito te morís y en la sombra, fresquete. Así que una camisita cien por ciento de seda, muy lindo, una gema”, compartió Juana, relatando con detalle y humor su elección para la jornada de este domingo.

También completó el estilismo de su atuendo con algunos toques extra. “Y me peinó Juan Fojo, que me hizo unas ondas sirena. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que hoy hicimos una cosita muy clean, muy fresca, pestañitas, tuki, tuki. Viste cuando no tenés tiempo. No sé por qué será si yo llego tan temprano al trabajo...”, comentó, entre risas, al hacer alusión a sus hábitos durante la jornada laboral.

El look completo de Juana Viale (Instagram)

El look, distinto a lo habitual, marcó un quiebre con las emisiones anteriores, donde la conductora había apostado por los diseños de Gino Bogani, su histórico diseñador de confianza. La semana pasada, por ejemplo, Juana había deslumbrado con una pieza de alta costura de Gabriel Lange.

“Miren este vestidazo, divino, hermoso. Es un vestido en tono lila pastel realizado artesanalmente en seda con plisados soleil que genera un efecto como si tuviese alitas de hada, de mariposa. Y está todo bordado como si fuese una joya aquí. Y es del señor Gabriel Lange de alta costura. Vamos a empezar a incorporar nuevos. Es una pieza divina. Muy bonita”, detalló, girando para que las cámaras captaran cada ángulo y sumando elogios tanto en el piso como en redes sociales.

Cabe destacar que Juana viene de una temporada en la que apostó con fuerza por diseñadoras emergentes y talentos del interior del país. A lo largo del verano, sus elecciones de vestuario en cada emisión fueron aplaudidas tanto por el público como por especialistas de la moda, que resaltaron la originalidad, la frescura y el trabajo artesanal detrás de cada look. De esta manera, la conductora se posicionó como una auténtica referente de estilo, marcando tendencia y dándole visibilidad a nuevos nombres de la escena nacional, impulsando así la creatividad y el diseño local en la pantalla chica en una nueva edición de su ciclo.

Para el domingo anterior, Juana Viale apostó por un diseño de Gabriel Lange (StoryLab)

La frescura y el humor con los que Juana describe su look no solo la acercan al público, sino que la posicionan como referente del estilo que combina moda nacional, trabajo en equipo y espontaneidad. Así, entre anécdotas, saludos y una mesa que siempre tiene algo nuevo para ofrecer, Juana Viale demuestra que Almorzando con Juana sigue siendo el clásico dominical renovado y con una conductora que no teme reinventarse domingo a domingo.