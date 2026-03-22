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Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

A través de imágenes y anécdotas, la actriz compartió su recorrido por museos, restaurantes y emotivos reencuentros, disfrutando de detalles simples y entrañables

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Julieta Ortega compartió su álbum
Julieta Ortega compartió su álbum de fotos de sus vacaciones a Nueva York (Instagram)
Julieta Ortega decidió hacer una pausa después de un inicio de año intenso. Escogió Nueva York como destino para unas vacaciones que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales. El viaje llegó poco después del estreno de la segunda temporada de En el barro en Netflix, proyecto que marcó su agenda laboral en los primeros meses del año. Julieta publicó un álbum fotográfico en su cuenta de Instagram, donde reunió instantes de descanso, paseos y encuentros.

La ciudad de Nueva York, con su ritmo inconfundible y su mezcla de tradición y modernidad, se presentó como el escenario ideal para que la actriz desconectara por unos días. En las imágenes, Julieta eligió mostrar su look urbano y relajado, que incluyó una campera negra estilo puffer, pantalón oxford gris y zapatillas en tonos similares. Para enfrentar el frío, sumó guantes de lana y una chalina. La elección de prendas reveló una búsqueda de comodidad y adaptación al entorno, sin perder el estilo personal que la caracteriza.

Julieta Ortega disfrutó de las
Julieta Ortega disfrutó de las calles de Nueva York con el abrigo adecuado para paliar el frío y siempre un café en la mano (Instagram)

Los paseos de Julieta la llevaron por barrios residenciales y veredas arboladas, con edificios de ladrillo como telón de fondo. En una de las postales se la ve posando en un ambiente típico neoyorquino, sonrisa relajada y un café en la mano. La bebida caliente resultó esencial para mantener la temperatura durante las caminatas por las calles de la ciudad. El street style de la actriz se fusionó con el paisaje urbano, mostrando una faceta más cotidiana y despojada de glamour.

El reencuentro con una amiga sumó otro capítulo a la experiencia. En una selfie se observa a ambas, sonrientes, con gorros de lana, bufandas y anteojos. La imagen transmite la complicidad de dos personas que se encuentran en una ciudad ajena, disfrutando del momento y de la compañía. El álbum de Julieta incluye, además, postales cuidadosamente seleccionadas de la ciudad: fachadas de museos, rascacielos y el característico skyline de Manhattan.

Julieta Ortega se reencontró con
Julieta Ortega se reencontró con una amiga en Nueva York (Instagram)

La actriz dedicó parte de su tiempo a explorar la oferta cultural de la ciudad. Una de las imágenes que compartió corresponde a la fachada del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), uno de los íconos arquitectónicos y artísticos de Manhattan. El museo, rodeado de rascacielos, se destaca por su energía y por el flujo constante de visitantes que buscan experiencias únicas frente a obras emblemáticas. Julieta decidió capturar esa atmósfera y compartirla con sus seguidores, sumando un registro visual de una visita que fue mucho más que un simple recorrido turístico.

Entre caminatas y museos, Julieta
Entre caminatas y museos, Julieta Ortega recargó energía en una casa de comidas rápidas (Instagram)

La gastronomía local también ocupó un lugar en el itinerario. Sentada en un restaurante, luciendo un conjunto cómodo en color rojo, la actriz se mostró relajada mientras probaba una hamburguesa con papas fritas. La imagen la muestra lejos de la exposición mediática y de las alfombras rojas, disfrutando de pequeños placeres cotidianos. Cada una de las fotos compartidas revela la intención de registrar no solo paisajes o monumentos, sino también instantes personales y auténticos.

Julieta Ortega disfrutó de paseos
Julieta Ortega disfrutó de paseos por calles típica de Nueva York (Instagram)

La combinación de descanso, disfrute y reconexión personal definió el viaje de Julieta Ortega a Nueva York. Las imágenes hablan de una estadía donde los cafés, los paseos y las sorpresas callejeras se alternaron con momentos de introspección y encuentros significativos. La actriz logró crear un relato visual en el que predominan la espontaneidad y la búsqueda de experiencias lejos del foco mediático.

Hace unas semanas, Julieta sorprendió en redes con un saludo especial a su padre, Palito Ortega, quien celebró ochenta y cinco años rodeado de su familia. Así fue que ella y su hermana Rosario compartieron una imagen familiar en las redes sociales, acompañada de un mensaje breve y afectuoso: “Feliz cumple, papá”. La postal mostró a Palito junto a sus hijas en un ambiente cálido y distendido, reforzando el lazo familiar y la complicidad que caracteriza a los Ortega.

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