Teleshow

El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

La actriz, hija de Sergio Lapegüe, compartió en sus redes sociales el momento en el que confirmó que espera a su primer hijo con su pareja

Guardar

Mica Lapegue compartió el momento de su primera ecografía y su reacción al confirmar que estaba embarazada

Este viernes, en una mezcla de alegría, amor y entusiasmo, Mica Lapegüe confirmó que está embarazada. La hija de Sergio Lapegüe expresó toda su felicidad ante la llegada de su primer hijo junto a Tomás Bartolomé. En ese marco, la actriz reflexionó en redes sociales sobre el inicio de esta nueva etapa y mostró cómo fue su primera ecografía.

“Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo”, escribió Micaela de cara a sus 577 mil seguidores. La joven acompañó la declaración con una tierna imagen en la que su pareja le besa la panza mientras ambos se encontraban disfrutando de un día de sol a metros del mar.

Como si fuera poco, la artista también agregó el instante en el que confirmó que estaba embarazada. En la publicación se observa un video en el que Lapegue se realiza la primera ecografía y escucha el latido del corazón de su pequeño. En ese instante, Micaela no pudo salir de su asombro y miró asombrada la pantalla desde la camilla.

Mica Lapegue contó cómo se sentía al confirmar que será madre por primera vez

En paralelo a este anuncio, la noticia había sido confirmada por Ángel de Brito en LAM (América). Luego de relatar la situación y agregar misterio en su enigmático, el conductor se puso en contacto con Micaela. “La verdad que fue una sorpresa, era algo que queríamos buscar más adelante, pero yo estaba un poco cansada de las pastillas. Tuvimos una consulta con la ginecóloga y me dicen que cuando queramos arrancar a buscar tal vez no quedara enseguida. Quizás eran dos meses hasta que el organismo se limpiara. Entonces dije listo, como no quiero quedar ahora, tengo un mes libre. Después nos cuidamos, al tercer día quedé embarazada”, comenzó diciendo la hija del conductor.

“¿Cómo fue la reacción de los abuelos?”, quiso saber De Brito, a lo que Micaela relató: “Esperamos hasta el momento de escuchar los latidos, no fue que nos enteramos del positivo y lo contamos. Y lo que hicimos para contarle a nuestros padres fue decirles que les trajimos regalos de Brasil. A mi mamá le regalé un cd de los Abuelos de la nada y a mi papá le llevé un vino que se llama El abuelo. Cuando mi mamá abre su regalo dice: “Para qué quiero esto”. Y cuando papá abrió el vino se dio cuenta. Era lo que más quería en la vida”.

Luego, las panelistas le preguntaron a la futura mamá si sabían el sexo del bebé. Sin embargo, Micaela afirmó que todavía es una incógnita: “No sabemos si es nene o nena. Nombres pensamos dos. Son tentativos. De nene Dante. De nena Ema”.

La tierna foto junto a
La tierna foto junto a su pareja con la que Mica Lapegue confirmó que va a ser madre por primera vez

Minutos después, quien se sumó al programa de forma telefónica fue el propio Sergio Lapegue. “Qué linda noticia, estamos felices. Cuando vi el vino caí enseguida, agarré el celular para filmar pero ya me estaba filmando mi hijo. Fue muy emocionante. Pero ahora estoy cayendo de verdad. Cuando vi la ecografía. Voy a ser el único abuelo con músculos, voy a ir al gimnasio y me voy a marcar. Voy a tener abdominales hasta en la uña, le voy a competir a Ova Sabatini”, comentó el periodista con humor. En línea, también habló la madre de Micaela, quien expresó: “Imaginen cómo estoy, contenida. Contenida por Mica que no me dejaba hablar”.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé mantienen una relación desde hace años. Aunque él opta por no exponerse, ambos suelen mostrar en redes sociales diferentes instantes de su vida en pareja.

Con el tiempo, la pareja fortaleció su relación y empezó a planificar un futuro juntos, incluyendo la convivencia y la construcción de una vida compartida, objetivos que finalmente alcanzaron. El nacimiento de su primer hijo representa un nuevo momento en esa historia, que hasta ahora desarrollaron de manera reservada y alejados de la atención mediática.

Temas Relacionados

Mica LapegüeSergio Lapegüeembarazo

Últimas Noticias

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

El descargo del programa sobre el episodio que generó Danelik, leído en vivo por Andrea del Boca, generó debate por la firme postura del reality ante los comentarios que desafían sus reglas

El comunicado de Gran Hermano

El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

El delantero del Galatasaray fue intimado para presentar documentación de sus ingresos en cinco días, bajo advertencia de ser notificado ante la FIFA si incumple la orden judicial

El duro fallo contra Mauro

Fefe Bongiorno analizó al reality del momento en Infobae a la Tarde: “Gran Hermano funciona casi como una ficción”

Invitado al ciclo de Infobae en Vivo, el tuitero y panelista de LAM demostró porqué se lo considera el gran experto en este tipo de formatos

Fefe Bongiorno analizó al reality

Guillermo Coppola fue dado de alta tras un día internado: “Venía con un poco de cansancio”

El exmanager de Diego Maradona se sometió a una serie de estudios para monitorear la evolución de su fibrosis pulmonar. La noticia fue confirmada por su hija Natalia a Teleshow

Guillermo Coppola fue dado de

Carola Sánchez confirmó su ruptura con Valentino López y respondió a los rumores sobre una indirecta a Wanda Nara

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar el motivo de la ruptura, mientras los fans analizan cada detalle de la historia en redes sociales

Carola Sánchez confirmó su ruptura
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El trompo que le hizo perder 23 posiciones al argentino Mattia Colnaghi y el brutal accidente entre compañeros que obligó a suspender la carrera de Fórmula 3

Los cambios en las penalizaciones que pidieron los pilotos y comenzarán aplicarse a partir del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Insólito: un partido en Indian Wells estuvo demorado casi 10 minutos porque no había pelotas

Alerta en la selección argentina: Alexis Mac Allister sufrió un duro golpe en el partido del Liverpool y fue reemplazado

TELESHOW
El comunicado de Gran Hermano

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

Fefe Bongiorno analizó al reality del momento en Infobae a la Tarde: “Gran Hermano funciona casi como una ficción”

Guillermo Coppola fue dado de alta tras un día internado: “Venía con un poco de cansancio”

Carola Sánchez confirmó su ruptura con Valentino López y respondió a los rumores sobre una indirecta a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

De la tradición a la

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

Cuando la Tierra perdió el 90% de las especies: así se reconstruyó la vida marina hace más de 250 millones de años

Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región

Guerra en Medio Oriente: el mayor portaaviones de Estados Unidos cruzó el canal de Suez y se acerca a Irán

Liderazgos debilitados y sanciones: las causas detrás de la inacción de las milicias que Irán apoyó por décadas