El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

Mica Lapegue compartió el momento de su primera ecografía y su reacción al confirmar que estaba embarazada

Este viernes, en una mezcla de alegría, amor y entusiasmo, Mica Lapegüe confirmó que está embarazada. La hija de Sergio Lapegüe expresó toda su felicidad ante la llegada de su primer hijo junto a Tomás Bartolomé. En ese marco, la actriz reflexionó en redes sociales sobre el inicio de esta nueva etapa y mostró cómo fue su primera ecografía.

“Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo”, escribió Micaela de cara a sus 577 mil seguidores. La joven acompañó la declaración con una tierna imagen en la que su pareja le besa la panza mientras ambos se encontraban disfrutando de un día de sol a metros del mar.

Como si fuera poco, la artista también agregó el instante en el que confirmó que estaba embarazada. En la publicación se observa un video en el que Lapegue se realiza la primera ecografía y escucha el latido del corazón de su pequeño. En ese instante, Micaela no pudo salir de su asombro y miró asombrada la pantalla desde la camilla.

Mica Lapegue contó cómo se sentía al confirmar que será madre por primera vez

En paralelo a este anuncio, la noticia había sido confirmada por Ángel de Brito en LAM (América). Luego de relatar la situación y agregar misterio en su enigmático, el conductor se puso en contacto con Micaela. “La verdad que fue una sorpresa, era algo que queríamos buscar más adelante, pero yo estaba un poco cansada de las pastillas. Tuvimos una consulta con la ginecóloga y me dicen que cuando queramos arrancar a buscar tal vez no quedara enseguida. Quizás eran dos meses hasta que el organismo se limpiara. Entonces dije listo, como no quiero quedar ahora, tengo un mes libre. Después nos cuidamos, al tercer día quedé embarazada”, comenzó diciendo la hija del conductor.

“¿Cómo fue la reacción de los abuelos?”, quiso saber De Brito, a lo que Micaela relató: “Esperamos hasta el momento de escuchar los latidos, no fue que nos enteramos del positivo y lo contamos. Y lo que hicimos para contarle a nuestros padres fue decirles que les trajimos regalos de Brasil. A mi mamá le regalé un cd de los Abuelos de la nada y a mi papá le llevé un vino que se llama El abuelo. Cuando mi mamá abre su regalo dice: “Para qué quiero esto”. Y cuando papá abrió el vino se dio cuenta. Era lo que más quería en la vida”.

Luego, las panelistas le preguntaron a la futura mamá si sabían el sexo del bebé. Sin embargo, Micaela afirmó que todavía es una incógnita: “No sabemos si es nene o nena. Nombres pensamos dos. Son tentativos. De nene Dante. De nena Ema”.

La tierna foto junto a su pareja con la que Mica Lapegue confirmó que va a ser madre por primera vez

Minutos después, quien se sumó al programa de forma telefónica fue el propio Sergio Lapegue. “Qué linda noticia, estamos felices. Cuando vi el vino caí enseguida, agarré el celular para filmar pero ya me estaba filmando mi hijo. Fue muy emocionante. Pero ahora estoy cayendo de verdad. Cuando vi la ecografía. Voy a ser el único abuelo con músculos, voy a ir al gimnasio y me voy a marcar. Voy a tener abdominales hasta en la uña, le voy a competir a Ova Sabatini”, comentó el periodista con humor. En línea, también habló la madre de Micaela, quien expresó: “Imaginen cómo estoy, contenida. Contenida por Mica que no me dejaba hablar”.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé mantienen una relación desde hace años. Aunque él opta por no exponerse, ambos suelen mostrar en redes sociales diferentes instantes de su vida en pareja.

Con el tiempo, la pareja fortaleció su relación y empezó a planificar un futuro juntos, incluyendo la convivencia y la construcción de una vida compartida, objetivos que finalmente alcanzaron. El nacimiento de su primer hijo representa un nuevo momento en esa historia, que hasta ahora desarrollaron de manera reservada y alejados de la atención mediática.