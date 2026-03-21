Darío Barassi sorprendió en vivo con una llamativa predicción sobre su muerte: “La gran Joker”

El conductor dio detalles de cómo se imagina que será ese momento: “La gran Joker”

En las últimas horas, Darío Barassi sorprendió a los seguidores de su programar con una insólita predicción sobre su posible muerte. Durante la emisión de Ahora Caigo (eltrece), el conductor bromeó contando la forma en la que terminaría su vida, lanzando una alusión a un reconocido personaje de Hollywood. Ante esta reflexión, el comunicador generó un momento de risas entre los presentes.

Todo comenzó cuando Barassi interrumpió al participante Caio al ver que sacaba algo del bolsillo y le dijo con ironía: “Pensé que iba a sacar un arma”. Luego, Darío comenzó la profunda reflexión: “¿Vos sabés que siento que voy a morir así con un disparo en el programa? La gran Joker". El conductor abrazó al concursante, oriundo de San Juan, y deseó que ganara el juego.

El estilo particular de Darío Barassi ya se había manifestado en otras ocasiones. En un episodio anterior, tras conversar con una participante llamada Patricia, quien relató que su esposo se dedica al transporte de óbitos, la charla giró hacia el tema del velorio.

Barassi le pidió a su compañera Luli Latorre: “No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor”. En ese momento, la figura de la televisión compartió su visión sobre la despedida: “Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquillenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo”.

Barassi genera momentos de risas entre los participantes y espectadores al bromear sobre situaciones extremas en plena transmisión

A través de estas intervenciones, el conductor utiliza el humor para reflexionar sobre cuestiones que suelen tratarse con seriedad. Así, aumenta la conexión con la audiencia tanto en la pantalla como en redes sociales.

El humor de Barassi también aparece al tratar temas de salud. En marzo, el conductor compartió con sus seguidores que se encontraba atendido en el sanatorio Mater Dei que debió someterse a un bloqueo por un intenso dolor en el ciático, insistiendo que “no, nada grave, nada grave”, y restando importancia al procedimiento médico.

El presentador comentó: “Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo... Tuve un golpe fuerte ahí en la cola... y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora”. Agradeció al personal del centro sanitario por el trato recibido.

Darío Barassi sorprende al revelar en Ahora Caigo una predicción insólita sobre su muerte durante el programa en vivo

Al final de esa jornada, Barassi relató una situación inesperada vivida en su camarín. Apenas terminada la intervención, Darío no perdió el sentido del humor y, aprovechando que estaba “medio sedado”, relató una insólita situación vivida el día anterior en su camarín: “Ayer estaba en mi camarín y, una vez que termino el programa, me quedo ligero de ropa, en ropa interior y una remera. Fui al baño, me senté tranquilo a hacer mis necesidades y después me cuelgo con el celular, canto, vocalizo, mando mensajes, hago una transferencia, subo contenido... Me puedo quedar en el baño sentado cuarenta minutos”.

La anécdota se volvió aún más incómoda cuando, en plena distracción, una empleada de limpieza entró al baño: “Escucho un ruidito de una puerta, como un (imitación de puerta). Ah, no es nada. De repente levanto la mirada y la chica que tenía que limpiar el camarín me mira y hace ”Oh" y yo la miro y hago “Oh”. Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño. Pero fue un momento muy incómodo”.

Desde bromas sobre la muerte hasta historias médicas y situaciones embarazosas tras bambalinas, Barassi sostiene su vínculo con la audiencia a través de un humor autocrítico, aun al tratar temas delicados.