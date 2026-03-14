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Darío Barassi contó desde la cama de un sanatorio qué le sucedió: “Se me desajustó”

Luego de su regreso a la televisión, el conductor se sometió a un tratamiento médico y relató con humor lo que le ocurrió

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El conductor usó sus redes sociales para dar la noticia (Video: Instagram)

Darío Barassi volvió a conectar con sus seguidores desde un lugar inesperado: la cama de un sanatorio. El conductor, que hacía algunos días mostraba molestias al aire por un dolor en el ciático, decidió compartir en sus redes el paso por el Mater Dei, donde debió realizarse un bloqueo para aliviar la dolencia. Con su característico humor, no solo desdramatizó la intervención y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon, sino que también aprovechó el momento para relatar una de sus clásicas anécdotas desopilantes sobre la vida detrás de cámaras.

“Ya. Diosito, llévame. Ya está, ya está”, arrancó Barassi, bromeando apenas encendió la cámara. Luego explicó: “No, nada grave, nada grave. Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo, boludo, no sé. Tuve un golpe fuerte ahí en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora. Gracias a la gente acá del Mater Dei, que me están recibiendo perfecto”. Cerró con un mensaje directo: “Estamos bien, nos vamos. ¡Muack!”.

Apenas terminada la intervención, Barassi no perdió el sentido del humor y, aprovechando que estaba “medio sedado”, relató una insólita situación vivida el día anterior en su camarín: “Ayer estaba en mi camarín y, una vez que termino el programa, me quedo ligero de ropa, en ropa interior y una remera. Fui al baño, me senté tranquilo a hacer mis necesidades y después me cuelgo con el celular, canto, vocalizo, mando mensajes, hago una transferencia, subo contenido... Me puedo quedar en el baño sentado cuarenta minutos”.

Fiel a su estilo, el conductor le quitó seriedad con una historia (Video: Instagram)

La anécdota se volvió aún más incómoda cuando, en plena distracción, una empleada de limpieza entró al baño: “Escucho un ruidito de una puerta, como un [imitación de puerta]. Ah, no es nada. De repente levanto la mirada y la chica que tenía que limpiar el camarín me mira y hace ”Oh" y yo la miro y hago “Oh”. Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño. Pero fue un momento muy incómodo”.

Como cierre, Barassi volvió a apelar al humor y a la autocrítica: “Son cositas que me pasan en la vida. Así que, no sé si esa chica está viendo este contenido. Le pido mil disculpas. La próxima vez toca la puerta, hija de puta. Y yo la próxima vez la cierro también, hijo de puta”.

Entre anécdotas, bromas y mensajes de tranquilidad, Darío Barassi demostró una vez más su capacidad para transformar cualquier situación, por más insólita o incómoda que sea, en una historia divertida y cercana, siempre fiel a su estilo y con una sonrisa lista para compartir.

La emoción de Darío Barassi

Días atrás, el conductor volvió a la pantalla chica con Ahora Caigo (El Trece) y Su historia causó una fuerte impresión tanto en el estudio como entre los televidentes, por el modo en que abordó su vida familiar frente al abogado.

En el programa, la participante, relató que reside en Parque Patricios, es licenciada en criminalística y que perdió a su esposo hace casi ocho años. Acudió acompañada por sus dos hijos, su sobrina Juana y la novia de uno de los varones, detallando que aunque muchas veces dice tener tres hijos, en realidad tiene dos, pero considera a su sobrina como una hija por el vínculo afectivo que las une desde pequeñas.

Gladys compartió al aire el gesto de enviar “un besito al cielo” a su esposo fallecido, explicando cómo la viudez influyó en la estructura de su familia. Su testimonio visibilizó cómo los lazos familiares pueden expandirse más allá de los vínculos de sangre, y aclaró que Juana es “una hija del corazón” a la que crio desde pequeña.

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