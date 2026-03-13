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Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa con un divertido ida y vuelta a bordo: “Tremendo vecino me tocó”

La empresaria y el exfutbolista, en su mejor momento como pareja, bromearon en el avión que los llevó a Amsterdam

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Ivana Figueras y Darío Cvitanich viajaron a Amsterdam: el ida y vuelta a bordo

El viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam representa un punto de inflexión para la pareja, que se mostró unida y relajada en redes sociales a bordo de la cabina de clase ejecutiva rumbo a los Países Bajos. La complicidad y los gestos románticos capturados en imágenes reflejan el cambio, tras meses marcados por la exposición mediática y los rumores.

En este trayecto, Cvitanich y Figueiras demuestran un presente sereno, disfrutando de su compañía y dejando atrás la tensión asociada con la separación previa del exfutbolista. El viaje simboliza una nueva etapa, marcada por la armonía y el deseo de reconstruir la estabilidad sentimental, tal como muestran las publicaciones y frases compartidas en sus redes sociales.

Durante el vuelo hacia Ámsterdam, la pareja protagonizó momentos espontáneos y divertidos. Sentados en la sección de clase ejecutiva, Figueiras filmó a Cvitanich mientras esperaban las instrucciones de seguridad, acompañando el video con el mensaje: “Tremendo vecino me tocó jijiji”. La respuesta de Cvitanich no tardó en llegar: compartió una imagen con gesto serio, mientras Figueiras, con gafas de sol oscuras, lanzaba un beso y sostenía una copa de vino; sobre la mesa, copas de vino blanco y menús marrones completaban un ambiente íntimo y relajado.

Ivana Figueiras fotografió a un
Ivana Figueiras fotografió a un serio Darío Cvitanich y bromeó con la imagen: "Tremendo vecino me tocó jijiji"

Ambos eligieron atuendos cómodos y elegantes. Cvitanich lucía barba recortada y camiseta oscura, y Figueiras llevaba el cabello recogido, pendientes vistosos y una campera gris.

Estas imágenes y mensajes ponen de relieve una complicidad renovada, con intercambio de bromas y muestras de afecto que marcan distancia respecto a los momentos conflictivos del pasado. Cvitanich también publicó la foto de la pantalla del avión mostrando un molino neerlandés, acompañada del mensaje “Next step”, como señal del nuevo rumbo que emprenden juntos.

La respuesta en foto de
La respuesta en foto de Cvitanich a Figueiras

A través de otra postal en blanco y negro, publicada por Cvitanich en redes sociales, el exfutbolista aparece de manera distendida junto a la modelo. Ambos transmiten serenidad y una atmósfera de romance alejada de la controversia mediática previa.

Del conflicto mediático al presente sereno

La historia reciente de la pareja toma especial relevancia al ser comparada con la etapa anterior. La separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas, estuvo rodeada de rumores y exposición en los medios. Al poco tiempo, Cvitanich e Ivana Figueiras iniciaron una relación y optaron por priorizar su bienestar, compartiendo públicamente su nueva etapa.

Cvitanich y Figueiras marcharon a
Cvitanich y Figueiras marcharon a Amsterdam

La presentación oficial de la pareja ocurrió a mediados de enero en Buenos Aires, durante una función teatral. Consultado entonces, Cvitanich resumió el proceso: “Bien, tranquilo. Sé internamente todo lo que pasó y, bueno, hoy en otra etapa, muy contento, muy feliz”.

Al referirse a las especulaciones sobre el acuerdo de divorcio, Cvitanich declaró: “Parte del pasado. Parte resuelta y parte de la intimidad”. Sobre la convivencia con Bonelli y la familia ensamblada, sostuvo: “Hay que tener una relación cordial hoy”.

En blanco y negro, la
En blanco y negro, la pareja expuso su amor ante sus seguidores (Instagram)

Un nuevo capítulo

En el presente, la pareja está enfocada en proyectos conjuntos y en disfrutar momentos cotidianos de armonía. La elección de la canción “Ahora y todo” como acompañamiento de una de sus publicaciones enfatiza el deseo de vivir intensamente este capítulo. Las imágenes y los actos espontáneos compartidos confirman esta etapa de disfrute y tranquilidad.

Las recientes publicaciones muestran una vida cotidiana donde priman la armonía y los planes compartidos. La pareja consolida así un nuevo ciclo, priorizando el respeto y la felicidad común a través de actividades familiares y gestos de cercanía.

Tras dejar atrás las dificultades y la exposición mediática, Cvitanich y Figueiras han optado por compartir sin reservas su vínculo, mostrándose auténticos y apostando por una convivencia basada en la calma, la complicidad y la construcción de nuevos recuerdos.

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