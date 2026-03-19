Comenzó la gran final de MasterChef Celebrity: los ambiciosos platos de Ian Lucas y La Reini para la definición

Ian Lucas y Sofía Gonet fueron los finalistas del reality culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó y tuvo un primer capítulo cargado de emoción, nervios y alto nivel culinario. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron en la instancia más exigente del certamen, con un desafío que puso a prueba todo lo aprendido a lo largo de más de cien programas: preparar un menú completo de tres pasos con identidad propia y coherencia conceptual.

Desde el inicio, el clima en el estudio fue distinto. No solo por la presión propia de la final, sino también por la presencia de familiares, excompañeros y figuras que acompañaron a los participantes en este último tramo. Maxi López, el Turco Husaín, Emilia Attias, Julia Calvo, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Esther Goris, Luis Ventura, Walas, Cachete Sierra, el Chino Leunis, Miguel Ángel Rodríguez, Claudia Villafañe y Andy Chango fueron los exparticipantes del certamen que se hicieron presentes. Ambos ingresaron visiblemente emocionados, conscientes de lo que estaba en juego, pero también del camino recorrido.

Ian Lucas fue el primero en tomar la palabra y reflexionar sobre su evolución dentro del reality. “Siento que fue un proceso de mucho sacrificio y hoy se ve reflejado el resultado. Cambié mucho, aprendí técnicas, maduré”, expresó. Además, destacó cómo su vínculo con la cocina se transformó a lo largo de la competencia: “Siempre me gustó cocinar, pero era por supervivencia. Hoy lo disfruto muchísimo, es algo que me llevo para toda la vida”.

Ian Lucas y La Reini, finalistas de MasterChef, comparten un emotivo abrazo en la cocina del programa tras un momento decisivo en la competencia. (Adrian Díaz)

Por su parte, La Reini se mostró especialmente vulnerable. A pesar de su impronta mediática, dejó ver un costado más íntimo al ingresar al estudio envuelta en la bandera argentina. “Hoy estoy bastante vulnerable. No soy tanto La Reini, soy más Sofi. Estudié y me preparé mucho para ganarme este lugar”, confesó, conmovida.

Antes de encender las hornallas, el jurado se tomó un momento poco habitual para dirigirse a los finalistas con palabras de reconocimiento. Germán Martitegui fue el primero en hablar y dejó un mensaje que marcó el tono de la noche: “No están acá por casualidad ni por suerte. Se lo merecen. Estamos muy orgullosos de lo que lograron. Son un ejemplo de que, con esfuerzo, se puede llegar”.

Donato de Santis continuó en la misma línea y destacó el valor del proceso más allá del resultado. “Esto no es solo televisión, es determinación, es querer hacer y alcanzar objetivos. Les deseo que se diviertan, porque la cocina es amor pero también tiene diversión”, señaló.

Damián Betular, en tanto, puso el foco en la superación personal: “Es una competencia con uno mismo. Ustedes volvieron a estudiar, se cronometraron, hicieron honor a esta profesión. Seguro nos van a hacer muy difícil elegir al ganador”.

Ian Lucas y Sofía Gonet fueron los finalistas del reality culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Luego, en un momento íntimo y emotivo, Wanda Nara les pidió a los finalistas que se dedicaran unas palabras entre sí. Ian tomó la iniciativa y le habló directamente a su compañera: “Trabajamos mucho, pasamos todas las pruebas. Disfrutalo, este momento no te lo vas a olvidar nunca”. La Reini, fiel a su estilo, mezcló humor y emoción: “Te admiro un montón. Sos un gran competidor, pero sobre todo una gran persona. Se nos despertó esta pasión juntos, es increíble compartir esto”.

Con ese clima cargado de emoción, comenzó el desafío principal: diseñar y ejecutar un menú de tres pasos en 120 minutos. Cada participante eligió un hilo conductor que representara su identidad culinaria.

Ian Lucas apostó por una propuesta inspirada en su infancia, con sabores clásicos reinterpretados con técnica. Como entrada, presentó una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. Para el plato principal, se la jugó con una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, y cerró con un postre tradicional: arroz con leche.

La Reini, en cambio, eligió un concepto basado en la identidad argentina, utilizando ingredientes locales y una impronta más sofisticada. Su entrada fue una trucha patagónica curada con mix de verdes y criolla. Como principal, presentó vieiras con puré de humita y aceite de chalas, y para el postre, una brûlée de higos con dulce de leche sobre masa sablée.

Ian Lucas y La Reini, sonrientes y vistiendo sus delantales blancos de MasterChef, celebran como finalistas del popular concurso de cocina. (Adrian Díaz)

Ambas propuestas reflejaron no solo el nivel técnico alcanzado por los finalistas, sino también sus estilos personales y su evolución a lo largo del programa. La cocina se convirtió, una vez más, en un espacio de expresión donde cada plato contó una historia.

Mientras avanzaba la preparación, la tensión se hizo evidente en cada estación. Los tiempos ajustados, la precisión en las técnicas y la presión de una final televisada marcaron el ritmo de una noche que mantuvo en vilo tanto a los participantes como al jurado.

La primera parte de la final dejó en claro que la definición será reñida. Con dos propuestas sólidas, emotivas y bien pensadas, Ian Lucas y Sofía Gonet demostraron por qué llegaron a esta instancia y dejaron abierta una incógnita que se resolverá en la segunda noche: quién se quedará con el trofeo y los 50 millones de pesos.