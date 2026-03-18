Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

El líder de Gran Hermano fulminó a un participante

En medio de una semana marcada por la tensión, los conflictos y hasta comentarios polémicos, Manuel “Manu” Ibero se consolidó como el líder de la semana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), obteniendo un paquete de beneficios único en la edición. Tal como había señalado Santiago del Moro horas antes, el participante que ganara la prueba podría fulminar a uno de sus compañeros y quitarle el derecho a voto a 11 competidores.

Todo comenzó cuando Ibero superó en la final del desafío a Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios y Martín Rodríguez, en una competencia. La placa de nominados volvió a la modalidad positiva; el menos votado por la audiencia será el próximo eliminado.

Para comenzar, Manu eligió a Cinzia Francischiello y explicó la decisión al considerar que es “buena jugadora y una rival directa, la veo como competencia porque no logro descifrar su juego”. Esta maniobra, sumada a la imposibilidad de votar de Jessica “La Maciel” Maciel —por condición de ingreso reciente—deja fuera del confesionario a una docena de participantes.

Continuando con su beneficio, Ibero miró a cada uno de sus compañeros y señaló al siguiente elegido: “Ema, comparten grupo, creo que para cuidar a mucho de los míos. Me imaginaba una placa en la cabeza y con este beneficio quizás se da”.

El impactante beneficio del líder de Gran Hermano: elige a quiénes no podrán nominar

Acto seguido, Ibero apuntó contra Solange y argumentó: “Le voy a sacar el poder de nominar a Solcito”. Al escuchar sus palabras, la jugadora reaccionó y lanzó una indirecta hacia el resto de sus compañeros: “Lo bueno es que se la juegan, está bien, a ver si empiezan a jugar un poquito, hay muchos que no están jugando. Yo estoy muy orgullosa de mi juego, de poder leer las palcas, de poder señalar y esa persona es la que se va. No pasa nada, es parte de esto”.

Tras pensar unos segundos, el líder decidió que Daniela tampoco pudiera nominar, a lo que ella respondió: “Me hubiera encantado nominar, ya tenía mis personas, me rompí la cabeza pensando la palca, que sea lo que tenga que ser”.

En esa misma línea, Manuel fue por otra mujer: “Como la considero muy inteligente, la aprecio mucho, Titi”. Lejos de enojarse, la joven se mostró en equilibrio con la situación y detalló: “Yo siento que no formo parte del primer cordón de un pacto, entonces entiendo que mi voto puede llegar a preocupar por no ir contra la misma gente. Esta semana no se habló de juego, no me sorprende”.

Sin embargo, la que no respondió tan bien fue Andrea del Boca, que al ser elegida comentó: “No me vengas después a guiñarme el ojo ni nada. Él viene, me guiño el ojo, me dice, ¿querés que te corte el budincito?”.

El líder de Gran Hermano utilizó su beneficio y eligió qué compañeros no podrán nominar

Emanuel Di Gioia, Solange “Sol” Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía y Catalina “Titi” Tcherkaski.

Como parte de la dinámica semanal, la producción sumó la transferencia de “voto extra”, un recurso que amplía la influencia de los ex participantes sobre el desarrollo actual del juego. Nicolás “Nick” Sícaro, último eliminado, eligió a Nazareno Pompei como beneficiario del voto triple tres, dos y uno, mientras que el beneficio heredado de Tomás “Tomy” Riguera —que permite votar con más peso— recaerá por primera vez en Lola “Lolo” Poggio, al coincidir con su primera aparición en placa desde la eliminación de Riguera.

Las plazas habilitadas para nominar quedaron conformadas por: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Lolo Poggio, Manu Ibero, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Yanina Zilli. El escenario plantea una distribución de poder diferente y genera expectativas respecto al impacto que estos movimientos producirán en las próximas nominaciones, donde la audiencia definirá al siguiente eliminado bajo el formato de voto positivo.