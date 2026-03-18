Las postales de Sofía Gonet en Miami: playa, estilo casual-chic y mucho glamour

Sofía la Reini Gonet abrió el álbum de fotos de sus vacaciones en Miami (Instagram)

Sofía “La Reini” Gonet abrió el álbum de sus vacaciones en Miami antes de la gran final de MasterChef Celebrity, compartiendo con sus seguidores una serie de postales donde cada imagen resumió el espíritu de disfrute, tendencia y espontaneidad que la caracteriza. La influencer aprovechó su paso por la ciudad para alternar entre momentos de relax, compras, playa y salidas urbanas, siempre con looks pensados y llenos de personalidad.

En la primera imagen, Sofía posó sonriente y relajada sobre el asfalto, rodeada de palmeras y vegetación tropical. Llevó una blusa lencera en tono gris topo, shorts satinados y una campera de cuero negra caída sobre los hombros. Completó el look con sandalias finas y el pelo recogido. El fondo, con edificios modernos y líneas amarillas en el suelo, aportó el toque urbano y veraniego de Miami.

En la segunda foto, el foco quedó sobre un ritual cotidiano: Sofía y una amiga chocaron vasos de café helado, mostrando las manos con manicura impecable y anillos, en una instantánea que capturó la pausa perfecta durante una jornada de paseo.

El look chic mientras disfruta de sus vacaciones en un lujoso centro comercial al aire libre en Miami

Gonet apostó look casual y veraniego durante sus vacaciones

Sofía disfrutó de un delicioso y completo desayuno con hotcakes, fruta y café en sus vacaciones de relax en Miami, rodeada de un ambiente sofisticado

Jean, blusa de seda con encaje y campera fueron los elegidos por Sofía

La tercera imagen la mostró en el ascensor del hotel, reflejada en el espejo junto a dos valijas de diseño y bolsos grandes a juego. Sofía, en total look rosa pastel, hizo el clásico gesto de paz y se despidió con una sonrisa, anticipando el clima de diversión y aventura del viaje.

Ya en la playa, la influencer lució un bikini marrón y gafas Miu Miu negras, disfrutando de un café frío bajo el cielo despejado y el sol pleno de Miami. La imagen, tomada en contrapicado, resaltó el contraste entre el azul intenso y los edificios de fondo, además de su apuesta por las marcas de moda internacional.

El costado gourmet apareció con la foto del desayuno: en primer plano, un pancake esponjoso decorado con crema, frutillas y arándanos, acompañado de café en taza blanca y una porción de papas y panceta. Todo dispuesto sobre mesa de mármol, sumando elegancia y color a la escena.

Sofía Gonet se relaja en Miami durante sus vacaciones, disfrutando de una bebida refrescante bajo el sol.

Sofía Gonet posa con un conjunto rosa y gafas de sol, disfrutando de un momento de relax durante sus vacaciones en Miami.

Sofía Gonet posa con entusiasmo en un ascensor de Miami, lista para disfrutar de sus vacaciones con un conjunto cómodo y elegante, acompañada de sus maletas.

La siguiente postal mostró a Sofía en una heladería minimalista, sentada frente a una pared de cerámicos blancos y con una camisa de lunares, jeans y gafas oversized. En la mano sostuvo un helado, y el gesto de disfrute y el look “effortless” completaron el retrato.

El detalle de moda y estilo apareció en la siguiente imagen sobre la arena: sandalias negras, pañuelo Christian Dior, lentes de sol, un labial y un bolso tejido marrón con manija dorada, todos dispuestos en círculo, listos para otro paseo playero.

En otra foto, Sofía recorrió un shopping de lujo: apostó por mini falda beige, blusa marrón y stilettos, con el cabello recogido y gafas oscuras, rodeada de locales exclusivos y vegetación. El look, cómodo y sofisticado, reflejó la versatilidad de su vestuario.

Estás vacaciones se dieron luego de grabar la gran final de MasterChef Celebrity y marcó un merecido descanso tras meses de grabaciones

Fiel a su estilo hizo algunas compras de lujo en diversas marcas

Sofía Gonet posó frente al espejo mostrando un sofisticado atuendo de vacaciones en Miami con chaqueta de cuero y sandalias de tacón

Durante el viaje estuvo acompañada por una amiga y durante unos días también estuvo con Cami Mayan (Instagram)

El combo urbano se repitió en una de las últimas postales, donde posó junto a una bolsa de Louis Vuitton y un café helado frente a la vidriera de la marca. El top de encaje blanco, jeans rectos, campera de cuero y gafas grandes resumieron el mix de sensualidad y tendencia que la definió.

En la noche, la modelo sumó glamour en la foto junto a un auto descapotable rojo, lista para salir a recorrer la ciudad bajo las luces doradas de un hotel de diseño. El gesto de admiración y la pose de espaldas dieron el cierre a una jornada repleta de movimiento. La penúltima imagen captó la postal clásica de Miami: un patio con sombrillas rosas, palmeras y el domo futurista de fondo. El ambiente de relax, compras y modernidad resumió el espíritu de la ciudad y del viaje.

Finalmente, Sofía se despidió desde la puerta de Dior, con el mismo look casual-chic y una pose distendida. El pie de foto lo dijo todo: “Me toca volver a Buenos Aires pero llena de historias y aventuras para contar, hasta la próxima Miami!”. Así, cada foto y cada outfit quedaron como testimonio de una escapada donde el lifestyle, la moda y la alegría se fundieron en un solo álbum de recuerdos.