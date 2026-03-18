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Carlota de Gran Hermano relató su larga búsqueda por ser madre y cómo lo concretó: “Me detectaron menopausia precoz”

Una de las últimas eliminadas del reality show habló sobre la llegada de sus niñas. La frustración por su paso por el programa de Telefe

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Una de las últimas eliminadas del reality show habló sobre la llegada de sus hijas por adopción y compartió su frustración por su paso por el programa (Video: La jugada/ Streams Telefe)

Nada me llenaba, yo quería ser madre y adoptamos. Nos anotamos un septiembre, nos terminaron de evaluar en noviembre, en enero me dieron el ‘ok’ a la carpeta y mis hijas llegaron al mes. Cuando ellas llegaron... esa parte fue mágica”, recordó Carlota Bigliani, participante de Gran Hermano: Generación Dorada y una de las últimas eliminadas del reality show, en una entrevista con Fede Popgold para La jugada de Streams Telefe.

En a entrevista la mujer recordó cuando a los treinta años recibió el diagnóstico de menopausia precoz, una noticia que, según relató, le afectó profundamente durante una década. “De los treinta a los cuarenta estuve remambeada con eso. ‘No puedo ser madre, entonces no soy mujer, entonces no voy a hacer el amor’, pensaba”. La experiencia impactó también en la relación con su pareja, que la acompañó durante todo el proceso y, según ella, los unió aún más.

Carlota recordó su larga lucha
Carlota recordó su larga lucha para convertirse en madre que se concretó con la llegada de sus dos hijas por adopción (Telefe Streams)

Carlota compartió que, en un principio, no tenía claro si deseaba ser madre, pero la presión social y un comentario de un médico la hicieron reconsiderar su decisión. “Un goma me había dicho: ‘Si querés ser madre, te quedan pocos cartuchos. Yo que vos voy a una clínica de fertilidad’. Y yo me quedé como diciendo: ‘¿Eh?’ No era el momento, pero empezó a ser el momento, porque dije: ‘¿Y si después quiero?’”.

En aquella época, no existía una ley de fertilidad, por lo que Carlota junto a su pareja recurrieron a distintas clínicas y evaluó alternativas, como la ovodonación. El costo era elevado y, trabajando en un organismo público, inició un amparo para que la obra social cubriera el tratamiento. “Lo gané cuando salió la Ley de fertilidad”, explicó.

Tras someterse a tres tratamientos sin éxito, Carlota tomó la decisión de dejar de insistir con las técnicas de fertilización asistida y priorizar su deseo de ser madre por otras vías. “A los cuarenta dije: ‘Basta’”. Finalmente, optaron por la adopción. “Nos anotamos un septiembre, nos terminaron de evaluar en noviembre, en enero me, me dieron el ok a la carpeta. Llegaron al mes”. Carlota remarcó el carácter excepcionalmente rápido del proceso: “Un mes esperé. La gente suele espera años”. La llegada de sus hijas fue, para ella, una experiencia única: “Cuando ellas llegaron... esa parte fue mágica”.

Carla Bigliani es creadora digital
Carla Bigliani es creadora digital y diseñadora de bijou (Prensa Telefe)

Al recordar su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, la jugadora que ingresó como reemplazo de Divina Gloria reconoció que su presencia en la casa estuvo marcada por la cautela y la dificultad para mostrarse tal como es. “Estoy demostrando que yo no era lo que vieron ustedes”, afirmó, en referencia a la percepción que el público y sus compañeros pudieron tener durante el reality.

Desde el inicio, Carlota sintió que sus compañeros intentaron indagar sobre su vida, pero ella optó por no compartir información de lo que sucedía fuera de la casa. “Me recibieron súper. Cuando se fueron dando cuenta que yo no soltaba info, yo no soltaba info porque no la vi. Cuando vieron que no me podían sacar data y todo eso, me quedé sin nada”. Esta actitud la llevó a experimentar momentos de incomodidad y aislamiento dentro del juego.

La adaptación al encierro fue otro desafío. Relató que tardó en acomodarse al ritmo del reality. “Tardé. Once días dormí en el piso. Me trajo mala suerte pasarme a la cama”. Por momentos, aseguró que sentía que no podía ser ella misma y que la falta de espontaneidad afectó su bienestar. “Me sentí mal por momentos al no ser yo. Estaba aburrida de no reírme”. Al salir de la casa, reconoció abiertamente sus sentimientos: “Salí y dije: ‘Estoy frustrada, me siento frustrada’”.

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