Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Oriana Sabatini se despide de su amiga Agus

El círculo personal de Oriana Sabatini ha registrado un movimiento relevante para la agenda mediática regional: tras acompañarla durante el nacimiento de Gia, una de las amigas cercanas de la cantante y actriz ha regresado de Roma a Argentina. El hecho agrega una pieza significativa al seguimiento del entorno de Sabatini en Italia durante la llegada de su primera hija, que mantuvo expectantes a sus seguidores y a la industria de medios de entretenimiento.

La presencia de Agus, en Roma durante el nacimiento de Gia confirmó para el sector local la capacidad de Sabatini para sostener un núcleo de apoyo argentino en el extranjero, dinamizando el flujo de allegados entre ambos países. La partida de su amiga señala el inicio de una nueva etapa para la familia en la capital italiana y marca una transición en la logística personal de la artista.

El regreso a Argentina de una de las amigas de Sabatini marca una nueva etapa en la logística personal de la artista

La presencia argentina en el nacimiento de Gia

El viaje de la amiga desde Argentina a Roma durante el parto de Gia constituyó un dato relevante en la cobertura del acontecimiento, otorgando material exclusivo a las plataformas dedicadas a la crónica social.

Toda la familia y amigas esperando la llegada de Gia

La reciente despedida, con imágenes donde la amiga sostiene a Gia en brazos, se suma a los momentos más emotivos de la maternidad de Sabatini en su red de amistad.

La mamá contó su trabajo de parto

Oriana Sabatini recordó cómo inició su trabajo de parto

Oriana Sabatini detalló la iniciación de su trabajo de parto en un contexto atípico: fue en el estadio de la Roma durante un partido decisivo para su paereja, Paulo Dybala. Según reconstruyó en el stream Sería Increíble, la fecha prevista de parto era el 11 de marzo, pero el nacimiento de Gia se precipitó el 2, en una secuencia marcada por la euforia y el bullicio de los hinchas.

La cantante y actriz relató que “justo cuando la Roma anotó su tercer gol frente a la Juventus” detectó la primera señal física que anunció el inicio del proceso. El dato diferencia este testimonio dentro de la cobertura mediática por su precisión: la coincidencia exacta entre el avance deportivo y el principio del parto, una sincronía poco frecuente en los relatos vinculados a figuras públicas. La propia Sabatini recordó que una amiga suya había comenzado el trabajo de parto en un estadio, lo que subraya la singularidad del testimonio y su conexión con hitos extra artísticos.

De cara al nacimiento de su hija, la pareja causó furor con una romántica sesión de fotos en las redes (Instagram)

La experiencia, acontecida ante miles de testigos involuntarios y sin la presencia inmediata de su pareja, se desarrolló bajo un esquema de control y reserva impulsado por la incertidumbre inicial. Sabatini indicó que la dinámica del entorno —celebraciones, gritos y tensión deportiva— dificultó identificar con certeza los signos iniciales: “Nunca nadie te sabe explicar bien”, señaló al analizar la desconexión entre los relatos previos y la vivencia en primera persona.

Herramientas tecnológicas y decisiones personales frente a la inmediatez del parto

Al identificar la posible regularidad de las contracciones, Oriana Sabatini recurrió a una aplicación descargada en su celular para monitorear la frecuencia y duración de los episodios. Confirmó que eran “cada cinco minutos y duraban un minuto”. Frente a este dato objetivo, sopesó dos alternativas: avisar a su entorno y precipitar una reacción colectiva en el estadio, o mantener la calma y actuar con discreción.

La elección operativa inclinó la balanza hacia la reserva. La artista destacó que la cercanía con el hospital designado para el nacimiento de Gia, combinada con la falta de una preparación previa —“no tenía el bolso, no tenía nada”—, definió las prioridades. Optó por regresar a su domicilio, bañarse y organizarse antes de presentarse en el centro médico.

El testimonio de Sabatini destaca la singularidad de su experiencia y ofrece un nuevo relato sobre la maternidad en figuras pública

El traslado y la intimidad posterior delinearon una transición donde la protagonista mantuvo el control del procedimiento sin divulgar su estado a los presentes. Una vez en casa, la intensificación del dolor tras el baño marcó la inminencia del nacimiento y el cambio definitivo de ritmo en el proceso.

“Yo quería volver a mi casa, bañarme, prepararme y después salir”, sintetizó la cantante, quien durante casi toda la secuencia prefirió no alertar ni a sus acompañantes ni al entorno deportivo.