Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

La exparticipante de Gran Heramno se enfrentó a las cámaras luego de ser acusada de ser viuda negra (Video: Los profesionales con Flor- El nueve)

El sábado por la noche se conoció la noticia de que Luciana Martínez, la joven trans que ingresó a la casa de Gran Hermano, fue detenida tras ser acusada de participar en un robo a un turista estadounidense bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Tras pasar unos días encarcelada, el martes la Justicia ordenó su liberación junto a la de su mánager, Cristian Wagner.

La resolución judicial, a la que accedió Infobae, establece que Martínez deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras continúe la investigación, como no obstaculizar las tareas investigativas, mantenerse en contacto con el Tribunal y presentarse el primer día hábil de cada mes, además de tener prohibido acercarse al denunciante, Cameron Varela.

Al recuperar la libertad, Luciana fue recibida por las cámaras de Los Profesionales con Flor (El Nueve) en la puerta de su casa y contó cómo se siente tras la experiencia y qué espera para el futuro. “Hola, corazón. Estoy muy bien. Nada, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a las personas que me siguen y me apoyan. Decir que todo esto fue un mal sueño o más bien una pesadilla, chicos”, expresó la ex participante del reality.

La foto del momento en el que Luciana fue detenida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Consultada sobre los días de detención, Luciana explicó: “Sí, la verdad que yo creo en Dios, tengo mucha fe y, bueno, rezar sobre todo para que todo salga bien. La verdad que tengo un equipo de abogados que hizo que todo vaya bien y bueno, se los agradezco. Obviamente, el doctor Fesldin y el doctor Romero”.

Respecto a la acusación de “viuda negra”, fue tajante: “No puedo hablar de la causa, pero bueno, viuda negra no soy, chicos”. Cuando le preguntaron sobre las versiones de venta de sexo y apropiación de pertenencias como forma de pago, respondió: “No, es todo mentira. Gracias”.

Sobre el futuro de la causa, Martínez aclaró: “La causa, bueno, sigue, pero queda en manos de mis abogados”. Finalmente, ante la pregunta sobre su estado emocional y la posibilidad de haber sido víctima de abuso, Luciana cerró: “Estoy bien. Y bueno, ahora necesito contención y visitar médicos. Gracias”.

La salida de Luciana Martínez, ex Gran Hermano, del edificio donde paraba el turista estadounidense que la denunció por robo

Tanto la ex Gran Hermano como su mánager declararon este lunes tras su detención y desmintieron la versión del turista estadounidense, a quien conocieron en el boliche Makena, en Palermo. Incluso, la ex participante de Gran Hermano denunció por abuso sexual al norteamericano. Sin embargo, la causa sumó un nuevo giro cuando Infobae accedió a tres videos de cámaras de seguridad del hotel donde se desarrollaron los hechos, material que podría complicar la situación judicial de Martínez y Wagner.

Las imágenes muestran los movimientos de los protagonistas antes, durante y después del presunto robo. En una de las filmaciones se ve el momento en que caen prendas de vestir desde lo alto del hotel Smart, las cuales —según el testimonio del turista— fueron lanzadas al vacío por Wagner mientras él y Martínez mantenían relaciones sexuales en el baño de la habitación alquilada.

El hecho ocurrió este sábado, cuando agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a Martínez y Wagner tras la denuncia del turista. Durante el procedimiento, los oficiales recuperaron las pertenencias robadas: un reloj Cartier, ropa y tarjetas de crédito, que estaban en un bolso de cuero que Wagner llevaba al momento del arresto. El turista, visiblemente preocupado, reclamó de inmediato su pasaporte.

El momento en que Luciana Martínez y su mánager ingresan a la habitación del turista estadounidense

Según la denuncia, tras conocerse en Makena, Luciana, Wagner y el turista se dirigieron al hotel donde se alojaba el extranjero. La acusación sostiene que, mientras la exparticipante de GH lo llevaba al baño, Wagner habría lanzado por la ventana las pertenencias de la víctima, que luego recogió en la vereda.

Las cámaras de seguridad revelan que a las 6:52 de la madrugada, Varela, Martínez y Wagner llegaron al tercer piso del hotel Smart. Luciana llevaba gafas de sol y Wagner, con signos de ebriedad, descendió del ascensor con un vaso de agua. El turista portaba una bandeja con copas y una botella de champagne, que le cedió a Martínez para abrir la puerta de su habitación.

El segundo video, registrado a las 7:07 ya con luz natural, muestra la caída de cuatro prendas de vestir y otros objetos desde lo alto de la torre. Instantes después, otra remera negra cae sobre la vereda. Según el testimonio de Varela, Wagner bajó, recogió los objetos y se fugó del lugar.

La última grabación muestra a Luciana Martínez saliendo sola de la habitación a las 7:49, tan solo una hora después de su llegada, y ya sin la compañía de su representante. El denunciante relató que, tras el presunto robo, Luciana tomó su celular y pidió un auto de una aplicación de viajes, pero Varela canceló la solicitud y la ex GH se retiró a pie.