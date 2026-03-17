Crimen y Justicia

Liberaron a la ex Gran Hermano y a su representante acusados por el robo a un turista estadounidense

Se trata de Luciana Martínez y Cristian Wagner. Ambos recuperaron su libertad este martes por orden de la Justicia

Guardar

La exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, y su mánager, Cristian Wagner, fueron liberados este martes tras permanecer dos días detenidos acusados de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra.

La Justicia resolvió su excarcelación tras no encontrar pruebas que acrediten ni el robo ni que hayan drogado a la presunta víctima. Ahora investigarán al denunciante, Bradley Cameron Varela, por supuesto abuso.

La resolución, a la que accedió Infobae, también dispone que Martínez deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras continúe la investigación. Entre ellas, no obstaculizar las tareas investigativas, mantenerse en contacto con el Tribunal, donde deberá presentarse el primer día hábil de cada mes, entre las 7:30 y las 13:30, y una prohibición de acercamiento a Cameron Varela, el denunciante.

Luciana Martínez fue detenida el
Luciana Martínez fue detenida el pasado domingo.

Tanto Martínez como Wagner declararon este lunes y desmintieron la versión del norteamericano, a quien habían conocido en el boliche Makena, en el barrio porteño de Palermo. Incluso, la ex GH lo denunció por abuso sexual.

En contrapunto a esta nueva versión de los hechos, Infobae accedió este martes a tres videos que, en principio, podían comprometer la situación judicial de Martínez y de su representante. Las grabaciones, extraídas de las cámaras de seguridad del hotel donde el turista, Martínez y Wagner continuaron la noche muestran los movimientos antes, durante y después del presunto robo.

Una de las filmaciones muestra el momento en que caen prendas de vestir desde lo alto del hotel Smart, las cuales, según el testimonio del norteamericano, fueron lanzadas al vacío por Wagner mientras él y Martínez mantenían relaciones sexuales en el baño de la habitación que alquilaba.

Las prendas de vestir de la víctima que el mánager de Luciana Martínez habría arrojado a la calle

El hecho se registró este sábado, cuando agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a Martínez y Wagner tras una denuncia del turista. En el procedimiento, además, los agentes recuperaron las pertenencias que el hombre dijo que le robaron.

Al momento del arresto, Wagner llevaba un bolso de cuero. Al abrirlo y revisarlo frente al denunciante, que reclamaba su pasaporte con preocupación, encontraron los elementos que eran propiedad del turista: un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Gran HermanoLuciana MartínezViuda negraRoboCristian WagnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron a balazos a un almacenero en Almirante Brown: el detalle que permitió resolver el crimen en 24 horas

El homicidio ocurrió el domingo a la noche. Los asesinos huyeron en una camioneta. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Los sospechosos, que no le robaron a la víctima, tienen antecedentes

Mataron a balazos a un

Coimas para evitar largas filas en la frontera con Paraguay: 24 gendarmes y 22 aduaneros involucrados en la causa

La causa, en manos de la Justicia federal de Misiones, se inició por una denuncia de Gendarmería. Secuestraron más de 57 millones de pesos, 37 mil dólares, casi 950 mil guaraníes y 17 pesos cubanos

Coimas para evitar largas filas

Se negó a declarar el policía acusado de asesinar al docente que trabajaba como chofer de aplicación

Matías Alejandro Visgarra Riveros (23), imputado por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, fue detenido este domingo. Lo arrestaron en la unidad de la Policía Bonaerense donde trabajaba

Se negó a declarar el

Quién era el docente que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como chofer para una app de viajes

Cristian Eduardo Pereyra (39), padre de una niña de 3 años, fue atacado este sábado a la noche sobre la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza. El desgarrador testimonio de Brenda y Victoria, sus hermanas

Quién era el docente que

Imputaron a un concejal de Neuquén por balear a un hombre en venganza de un robo

El funcionario atacó a tiros a la víctima, hiriéndola en ambas piernas y en un pie. En medio de la agresión, uno de sus acompañantes le dio un culatazo en la cabeza

Imputaron a un concejal de
DEPORTES
Las 16 fotos del último

Las 16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

La historia de Ronnie Delany, el atleta que le dio a Irlanda un oro olímpico en 1956

TELESHOW
Pancho Dotto recordó por qué

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

Oriana Sabatini reveló el origen del nombre de su hija y cómo convenció a Paulo Dybala: “Estaba obsesionada”

La chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Es lo único que hace bien”

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz cancela tres

Una reconocida automotriz cancela tres modelos eléctricos y reporta pérdidas por USD 15.700 millones

La presencia de Rusia en la Bienal de Venecia provoca una crisis interna en el ámbito cultural italiano

Un hallazgo arqueológico reveló una tumba romana con escenas de combate en el sur de Italia

El fanatismo, el antisemitismo y el antitrumpismo de una guerra

Zelensky llegó a Londres para mantener vivo el apoyo a Ucrania en una gira opacada por la guerra en Oriente Medio