Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo “viuda negra”

La presentación de Luciana Martínez en la edición de 2024 (Gran Hermano - Telefe)

El universo de Gran Hermano vuelve a sacudirse por una noticia que mezcla el impacto mediático con una grave denuncia policial. En las últimas horas, la detención de Luciana Martínez, exparticipante de la edición 2024, volvió a ponerla en el centro de la escena, pero esta vez lejos de los flashes del reality y en el ojo de la tormenta por su presunta participación en un robo con la modalidad viuda negra. Mientras la causa avanza en la Justicia, su historia personal y el recuerdo de su paso por la casa más famosa del país vuelven a cobrar notoriedad y abren el debate sobre los límites de la exposición y las segundas oportunidades.

En la edición 2024 del certamen, Luciana se destacó como una joven santacruceña que, después de mucho tiempo, decidió dar un paso fundamental en su vida: visibilizar su identidad de género como mujer trans ante su familia, quienes hasta ese momento desconocían su decisión. Su relato emocionó a la audiencia y a sus propios compañeros, sobre todo por el largo camino que recorrió desde su lugar de nacimiento a miles de kilómetros de la Capital Federal, y por la pasión por el baile que la acompaña desde el jardín de infantes, cuando ya armaba coreografías en su cabeza y soñaba con cumplir metas en el mundo artístico.

La exparticipante se robó el corazón de los fans con su historia de vida (Candela Teicheira)

A poco de ingresar a la casa, Luciana empezó a abrir su corazón y encontró refugio en Sandra, una de las jugadoras de mayor edad. En una charla íntima, la joven compartió uno de sus grandes deseos: “Mamá fue criada en el campo, entonces ella no conoce la ciudad. En 2019, estuve en un reality llamado Argentina Baila, en la TV Pública. Mi sueño era llegar a la final para que ella viaje a Buenos Aires, conozca la ciudad y que esté orgullosa viendo lo que me gusta hacer”, expresó al borde de las lágrimas, ante Sandra. “Ahora, con esto del programa no pudo venir, ni le pude avisar, pero espero que sea la oportunidad para que lo haga y me vea”, agregó sobre su mamá, que tiene 70 años. Conmovida, Sandra le respondió: “Qué hermoso. Bueno, ¿quién te dice que esto no te da la posibilidad de bailar en algún lugar y la puedas traer? En especial, cuando hablar del amor que le tenés a la danza. ¿Qué es lo que más te gusta bailar?”. Luciana no dudó: “Me crie con el folclore, pero me gusta la danza contemporánea porque es más terrenal y conectás con el piso”.

Luciana quedó eliminada en Gran Hermano frente a Chiara y salió de la casa más famosa del país (Gran Hermano - Telefe)

La travesía de Luciana dentro de la casa duró tres meses y 22 días, en los que protagonizó varias polémicas, como su enfrentamiento con Bati Larrivey y sus tácticas de juego. Finalmente, Martínez quedó eliminada tras un mano a mano con Chiara Mancuso: con el 51,2% de los votos, se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. Su salida generó tristeza dentro del reality, especialmente en El Tridente, el grupo que conformaba junto a Tato Algorta y Luz Tito.

Ya fuera del juego, los meses que siguieron le permitieron a Luciana mantenerse en los medios. Aprovechó la visibilidad para sumarse a distintos programas de streaming y potenciar su presencia en redes. Su historia de vida, atravesada por la valentía de visibilizar su identidad y la pasión por el baile, la convirtieron en una figura inspiradora para muchos jóvenes, en especial dentro del colectivo trans.

Pero todo cambió este sábado, cuando trascendió el episodio que la puso nuevamente en el centro de la polémica. La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales, donde reveló los primeros detalles del caso: “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”.

Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, quedó detenida e imputada por un robo bajo la modalidad 'viuda negra' en un hotel de Buenos Aires

Según la denuncia, el hecho ocurrió durante la madrugada en un hotel de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La víctima es un turista estadounidense de 40 años que aseguró haber conocido a Luciana y a otro hombre, quien sería su representante, durante una salida nocturna en un boliche de ese barrio porteño. Tras ese encuentro, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba.

Arribaron cerca de las 6:45 de la mañana y permanecieron en la habitación consumiendo bebidas alcohólicas. El turista afirmó que, en un momento, se quedó dormido y que al despertar, varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban varias pertenencias personales, entre ellas su pasaporte y un reloj digital. Tras notar el faltante, el hombre realizó la denuncia.

Actualmente, la causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 24, a cargo de Alfredo Godoy. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación judicial de Martínez y los demás involucrados.

Mientras la Justicia avanza, el futuro inmediato de Luciana Martínez es incierto. Su recorrido por la casa de Gran Hermano, su lucha personal y su presente judicial son el reflejo de una historia atravesada por desafíos, sueños cumplidos y, ahora, un episodio que vuelve a dejarla en el centro de la escena, pero por los motivos menos deseados.