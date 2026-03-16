Andrés Ciro Martínez y su novia bajista, juntos en Lollapalooza 2026: “En el Lula con la Luli”

La pareja oficializó su relación sentimental en noviembre de 2025 tras meses de rumores y gestos afectuosos en redes sociales

La publicación de una foto junto a su novia en Lollapalooza Argentina llevó a Andrés Ciro Martínez al centro de los comentarios de sus fans. El líder de Los Piojos se mostró en una imagen junto a Luli Bass, actual bajista de la banda, en el recinto del Hipódromo de San Isidro durante el festival.

La exposición pública de su vínculo sentimental en un evento de gran relevancia, como es Lollapalooza, impactó en redes sociales. La difusión a través de Instagram permitió que seguidores y usuarios ajenos al círculo del rock argentino participaran activamente, generando una notable reacción colectiva.

Andrés Ciro Martínez publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su novia. En la imagen ambos aparecen sonrientes, sentados y disfrutando del festival. El mensaje, “En el Lula con la Luli”, acompañado de un emoji de enamorado, aludió tanto al evento como a su relación personal.

La foto de Andrés Ciro Martínez y Luli Bass en Lollapalooza Argentina desata repercusión masiva en redes sociales y medios digitales

La reacción fue inmediata: la publicación comenzó a viralizarse y acumuló comentarios y compartidos en distintas plataformas sociales. Varias cuentas de X replicaron la imagen, sumando mensajes que destacaban la sorprendente muestra de afecto del músico.

Detalles del romance entre Ciro Martínez y Luli Bass

El noviazgo entre Ciro Martínez y Luli Bass se había confirmado meses antes de la exhibición pública en el festival. Bass se unió a Los Piojos en 2024, reemplazando al anterior bajista Micky Rodríguez para la vuelta de la banda.

A finales de 2025, la relación sentimental llevaba alrededor de un año, aunque los protagonistas lo hicieron público recién en noviembre de ese año. Bass publicó en Instagram una historia para felicitar a Martínez con la frase “Feliz cumpleaños, mi amor”, acompañada de una foto de él en el escenario.

Ciro Martínez y Luli Bass blanquearon su romance en las redes: “Mi amor”

El cantante respondió a ese gesto con un mensaje afectuoso: “Gracias, hermosa”. Así, ambos confirmaron abiertamente su vínculo a través de sus propias redes, terminando con rumores previos.

Repercusiones y reacciones en redes sociales

La imagen publicada durante Lollapalooza Argentina generó repercusión inmediata, por fanáticos de la banda, entre otros usuarios de X que compartieron la foto junto a frases de apoyo y admiración, expresando emociones positivas y señalando la conexión especial entre ambos músicos.

La decisión de mostrarse en público durante un evento tan destacado amplió el alcance de la noticia, que trascendió los espacios habituales del rock nacional.

Mensajes de optimismo romántico y celebraciones de la pareja circularon ampliamente, reflejando la forma en que historias personales pueden resonar más allá del mundo de la música.

Antes de su fichaje por Los Piojos, la bajista había articulado una red de trabajos con peso en la industria local. Integró Led Ladies —banda tributo a Led Zeppelin—, tocó en discos de Valeria Lynch con perfil rockero y compartió escenarios con figuras como Juanse, a quien conoció a través de Vicente, su entonces marido y baterista del líder de Ratones Paranoicos.

En sus distintas plataformas, la bajista explota la convergencia entre visibilidad musical y lifestyle, compartiendo desde recetas de cocina hasta procedimientos de luthería artesanal y restauración de muebles, y delineando un perfil público que trasciende el circuito tradicional del rock argentino.

La bajista Luli Bass reemplazó a Micky Rodríguez en Los Piojos en 2024, consolidando así su posición en el rock nacional argentino

La interacción con su audiencia profundizó tras la visibilidad obtenida por los shows de Los Piojos. En clave didáctica, la artista explicó a sus seguidores la función del bajo en el entramado musical: “El bajo es como el huevo para la tortilla, es lo que une a toda la banda. Sin el bajo, la música queda incompleta”, compartió en redes.

Su recorrida, que abarca desde la infancia hasta la primera contratación profesional, pasando por la consagración en el regreso de Los Piojos, configura un caso de recambio generacional y reposicionamiento femenino en las bandas históricas del rock nacional.