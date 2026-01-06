Teleshow

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El inesperado acercamiento entre el cantante y Luciana Valdés dispara rumores de romance en pleno regreso de la banda, mientras crece la curiosidad sobre la nueva química en los escenarios

Guardar
Fernanda Iglesias anticipó que Andrés Ciro Martínez estaría iniciando una relación amorosa con Luli Bass (Video: Puro Show, Eltrece)

El regreso de Los Piojos a los escenarios reactivó la nostalgia de una generación entera y abrió una nueva trama de versiones, internas y secretos del detrás de escena. En las últimas horas, un rumor en particular empezó a tomar fuerza en el mundo del espectáculo y la música: aseguran que Andrés “Ciro” Martínez estaría en pareja con Luli Bass, la bajista que lo acompaña en esta nueva etapa del grupo y que quedó en el centro de la escena tras reemplazar a Micky Rodríguez, histórico integrante de la banda.

La información se instaló a partir de lo que contaron en Puro Show (Eltrece), donde Fernanda Iglesias lanzó una “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de los Piojos está saliendo con su bajista!”, afirmó, al identificarla como Luciana Valdés, de 35 años, conocida artísticamente como Luli Bass. En el programa no solo describieron la estética llamativa que la caracteriza —con un bajo verde, cuerdas verdes y uñas verdes—, sino que también plantearon que la relación se mantendría con bajo perfil por una razón puntual: según Iglesias, a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos” y lo vinculó con su fama de “mujeriego” y “pirata”.

El supuesto romance entre Ciro
El supuesto romance entre Ciro Martínez y Luli Bass fue difundido en Puro Show, donde detallaron el perfil bajo de la pareja

Pero el rumor no se limita a un supuesto romance reciente. Lo que generó más comentarios fue el contexto en el que, siempre según lo relatado en TV, se habría dado el acercamiento: la bajista habría estado casada cuando comenzó el vínculo con el cantante y, con el correr del tiempo, habría tomado la decisión de separarse. En el mismo programa, se indicó que Luli tiene dos hijos y que estaba en pareja con un baterista llamado Heber Vicente. Incluso se dijo que la panelista se comunicó con él para chequear si existía conflicto o enojo y que, del otro lado, la respuesta fue llamativamente calma: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado. El detalle que sí remarcaron es que, tras la separación, ella se habría ido de la casa.

Las versiones sobre el romance se mezclan con un punto sensible: la polémica por el bajo en Los Piojos. En el mismo relato televisivo, se mencionó que cuando la banda empezó a hablar del regreso, no habrían avisado ni consultado al bajista histórico. En el aire lo plantearon como una “limpieza” que llamó la atención en el ambiente: el músico se terminó alejando y, en ese vacío, Ciro habría incorporado a Luli Bass como parte de la formación para el retorno. En otras palabras: para algunos, el cambio de bajista no fue solo una decisión musical, sino también un movimiento que alimenta especulaciones y relecturas sobre la interna del regreso.

La incorporación de Luli Bass
La incorporación de Luli Bass en Los Piojos generó polémica por la salida del histórico bajista sin previo aviso ni consulta (Instagram)

¿Quién es Luli Bass, la mujer que hoy aparece ligada a una de las figuras más fuertes del rock argentino? Más allá de este supuesto vínculo sentimental, su nombre ya venía creciendo en el ambiente por trayectoria propia. Nacida en 1990, Luciana Valdés pisa escenarios desde muy chica: a los 13 se subió por primera vez como invitada en un show y, poco tiempo después, formó parte de proyectos con músicos de peso. En su recorrido aparecen nombres como Juanse, Valeria Lynch, Jimmy Rip y también trabajos junto a artistas del circuito rockero y blusero local.

Su historia, además, tiene un costado mediático previo: Luli participó como música en un cuadro de ShowMatch (La Academia, 2021) que terminó en polémica por una puesta que fue cuestionada públicamente. Ese episodio quedó como una marca de su paso por la televisión, un territorio que no le resulta natural ni cómodo, en contraste con el escenario, donde sí se mueve con soltura.

En paralelo, el supuesto romance con Ciro sumó combustible por el “cómo” y el “cuándo”. En Puro Show hablaron de un año de relación y de un vínculo que se habría consolidado en el marco del trabajo conjunto: ensayos, shows, giras y convivencia musical.

Temas Relacionados

Ciro MartínezLuli BassLos Piojos

Últimas Noticias

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

El actor sorprendió al detenerse y abrazar a una admiradora que enfrenta un difícil diagnóstico, dejando ver su costado más humano ante la multitud que lo acompañaba a la salida del teatro

El emotivo momento de Martín

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

El filme pone en primer plano el alcance y las consecuencias del tráfico ilegal de tabaco, señalando la conexión con organizaciones delictivas y evidenciando el perjuicio económico y social para diversos sectores

Lucía Salinas estrena “HUMO: el

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

El joven volvió a aparecer en TV y disparó duras críticas contra su tío, actual presidente de la empresa chocolatera familiar, planteando un conflicto por el control y el rumbo del histórico legado Fort

John, el sobrino de Ricardo

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

El viaje de la artista incluyó momentos de descanso, celebraciones íntimas y paisajes paradisíacos, revelados en un álbum publicado en su cuenta de Instagram y recibió amplia repercusión entre sus seguidores

Tini Stoessel mostró sus vacaciones

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

La pareja dejó que sus seguidores conozcan la complicidad y el relax que vivieron durante unas vacaciones en compañía de amigos, evitando el show y priorizando la conexión y el disfrute

Las fotos más íntimas de
DEPORTES
El escándalo detrás de la

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

Las dos estrellas internacionales que busca el Inter Miami de Messi para terminar de rearmar su Dream Team

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

TELESHOW
El emotivo momento de Martín

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y su nuevo

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York