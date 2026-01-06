Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

Fernanda Iglesias anticipó que Andrés Ciro Martínez estaría iniciando una relación amorosa con Luli Bass (Video: Puro Show, Eltrece)

El regreso de Los Piojos a los escenarios reactivó la nostalgia de una generación entera y abrió una nueva trama de versiones, internas y secretos del detrás de escena. En las últimas horas, un rumor en particular empezó a tomar fuerza en el mundo del espectáculo y la música: aseguran que Andrés “Ciro” Martínez estaría en pareja con Luli Bass, la bajista que lo acompaña en esta nueva etapa del grupo y que quedó en el centro de la escena tras reemplazar a Micky Rodríguez, histórico integrante de la banda.

La información se instaló a partir de lo que contaron en Puro Show (Eltrece), donde Fernanda Iglesias lanzó una “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de los Piojos está saliendo con su bajista!”, afirmó, al identificarla como Luciana Valdés, de 35 años, conocida artísticamente como Luli Bass. En el programa no solo describieron la estética llamativa que la caracteriza —con un bajo verde, cuerdas verdes y uñas verdes—, sino que también plantearon que la relación se mantendría con bajo perfil por una razón puntual: según Iglesias, a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos” y lo vinculó con su fama de “mujeriego” y “pirata”.

El supuesto romance entre Ciro Martínez y Luli Bass fue difundido en Puro Show, donde detallaron el perfil bajo de la pareja

Pero el rumor no se limita a un supuesto romance reciente. Lo que generó más comentarios fue el contexto en el que, siempre según lo relatado en TV, se habría dado el acercamiento: la bajista habría estado casada cuando comenzó el vínculo con el cantante y, con el correr del tiempo, habría tomado la decisión de separarse. En el mismo programa, se indicó que Luli tiene dos hijos y que estaba en pareja con un baterista llamado Heber Vicente. Incluso se dijo que la panelista se comunicó con él para chequear si existía conflicto o enojo y que, del otro lado, la respuesta fue llamativamente calma: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado. El detalle que sí remarcaron es que, tras la separación, ella se habría ido de la casa.

Las versiones sobre el romance se mezclan con un punto sensible: la polémica por el bajo en Los Piojos. En el mismo relato televisivo, se mencionó que cuando la banda empezó a hablar del regreso, no habrían avisado ni consultado al bajista histórico. En el aire lo plantearon como una “limpieza” que llamó la atención en el ambiente: el músico se terminó alejando y, en ese vacío, Ciro habría incorporado a Luli Bass como parte de la formación para el retorno. En otras palabras: para algunos, el cambio de bajista no fue solo una decisión musical, sino también un movimiento que alimenta especulaciones y relecturas sobre la interna del regreso.

La incorporación de Luli Bass en Los Piojos generó polémica por la salida del histórico bajista sin previo aviso ni consulta (Instagram)

¿Quién es Luli Bass, la mujer que hoy aparece ligada a una de las figuras más fuertes del rock argentino? Más allá de este supuesto vínculo sentimental, su nombre ya venía creciendo en el ambiente por trayectoria propia. Nacida en 1990, Luciana Valdés pisa escenarios desde muy chica: a los 13 se subió por primera vez como invitada en un show y, poco tiempo después, formó parte de proyectos con músicos de peso. En su recorrido aparecen nombres como Juanse, Valeria Lynch, Jimmy Rip y también trabajos junto a artistas del circuito rockero y blusero local.

Su historia, además, tiene un costado mediático previo: Luli participó como música en un cuadro de ShowMatch (La Academia, 2021) que terminó en polémica por una puesta que fue cuestionada públicamente. Ese episodio quedó como una marca de su paso por la televisión, un territorio que no le resulta natural ni cómodo, en contraste con el escenario, donde sí se mueve con soltura.

En paralelo, el supuesto romance con Ciro sumó combustible por el “cómo” y el “cuándo”. En Puro Show hablaron de un año de relación y de un vínculo que se habría consolidado en el marco del trabajo conjunto: ensayos, shows, giras y convivencia musical.