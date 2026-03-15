Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

El Lollapalooza Argentina 2026 presenta en su tercer día a Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones en el Hipódromo de San Isidro

Las expectativas por el tercer día de Lollapalooza Argentina 2026 giran en torno a tres figuras internacionales que brillarán en el Hipódromo de San Isidro: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones. Este evento destaca la diversidad de estilos y consolida la cita como uno de los puntos más atractivos de la temporada musical en Buenos Aires.

Este domingo 15 de marzo, las presentaciones principales estarán a cargo de la cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter, la rapera Doechii y la banda Deftones, exponente del rock alternativo. Juntos, estos artistas representan la convergencia de géneros musicales y generaciones, atrayendo a miles de asistentes interesados en el pop, el rap y el rock.

La estrella pop, intérprete de “Please, please, please” regresa al país tras su impactante visita de 2023, cuando participó en la gira de Taylor Swift por Buenos Aires. Aquella ocasión marcó el inicio de una relación cercana con el público local, que se reforzó a través de gestos como compartir imágenes luciendo la camiseta nacional y el merchandising oficial de su colega.

La figura del pop, Sabrina Carpenter será la figura central del domingo en Lollapalooza (REUTERS/Daniel Cole)

Durante su estadía anterior, la cantante de Quakertown se destacó con temas como “Nonsense” y “Read your Mind”, además de rendir tributo a ABBA, una de sus referencias musicales. Su vínculo se profundizó al manifestar públicamente su afinidad por la cultura local: “Mis fans saben que tengo una terrible obsesión con la yerba mate, un té argentino”, reveló, consolidando así su acercamiento a Sudamérica y principalmente a la audiencia argentina.

Por su parte, Doechii se consagra como una de las grandes figuras de Lollapalooza 2026, impulsando el auge de la nueva generación del rap estadounidense. Su trayectoria dio un salto en 2020, cuando publicó desde su casa una primera versión del sencillo “Anxiety”, canción que pronto se popularizó en redes sociales y que actualmente integra su álbum Alligator Bites Never Heal.

Doechii llega a Argentina con su potencia e impronta en el rap (REUTERS/Jaimi Joy)

El momento de máxima viralización llegó con un video de Will Smith y Tatyana Ali recreando una escena de El Príncipe del Rap usando el tema de Doechii como banda sonora. Desde entonces, “Anxiety” suma más de 238 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el primer puesto en las listas estadounidenses, posicionando a la rapera como referente global y rostro clave en comunidades digitales.

El recorrido estilístico de la jornada también suma a Deftones, banda de rock alternativo estadounidense reconocida por una carrera de varias décadas y un marcado legado internacional. Los músicos californianos regresan a Buenos Aires para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles en la región y renovar su presencia en el circuito de festivales.

La actuación se anuncia como un repaso por los principales himnos de la banda y una oportunidad para experimentar su particular potencia sonora en formato de festival, con matices instrumentales que definen su sello dentro de la escena global.

Más allá de estos pesos pesados, otro de los grupos destacados es Men I Trust. En 2025, la banda publicó dos discos: Equus Asinus en abril y Equus Caballus en mayo. Ambos trabajos reúnen los rasgos esenciales de su propuesta musical, que oscila entre el dream pop y la electrónica, con melodías precisas y ocasionales influencias jazz, destacadas por la voz singular de Emmanuelle Proulx.

Men I Trust se prepara para darlo todo en Niceto Club de nostalgia y soft rock en una noche de atmósfera relajada y cálida (Instagram)

El trío canadiense actuará en el escenario Alternative Stage a las 19.45 y, al día siguiente, regresará a Niceto Club este lunes, después de agotar localidades en su presentación de 2022. La formación liderada por Emma Proulx recurre a una voz suave, líneas de bajo profundas y guitarras con reverb, creando un entorno sonoro nostálgico y de atmósfera analógica. Canciones como “Show Me How” y “Tailwhip” transformaron el espacio en un sitio de calma para quienes buscaban una despedida tranquila tras una jornada musical intensa.

Blood Orange es otra de las agrupaciones destacadas de esta edición, reconocida por su enfoque experimental y su aporte de groove. El proyecto liderado por Devonté Hynes se presentará este domingo en el Flow Stage a las 17.45. Hynes, nacido en Reino Unido y radicado en Nueva York, se distingue como uno de los músicos más flexibles y prolíficos de su época. Su estilo fusiona R&B, funk y pop sintético, como se aprecia en discos como “Essex Honey” y “Negro Swan”, y su show se anticipa como una experiencia cercana y experimental, dirigida a quienes valoran la innovación sonora.

Dev Hynes, alias Blood Orange, cerrará la serie de sideshows con un set experimental e íntimo en Vorterix (Instagram)

Devonté Hynes, más conocido como Blood Orange, nació en Londres en 1985 y tiene ascendencia sierraleonesa y guyanesa. Su trayectoria abarca roles como productor, compositor, multiinstrumentista y director. Tras integrar Test Icicles y desarrollar el proyecto Lightspeed Champion, en 2011 presentó “Coastal Grooves”, su primer trabajo como Blood Orange, inaugurando una etapa centrada en el R&B alternativo, el soul y la electrónica.

Sus discos exploran temáticas como identidad, raza, sexualidad y salud mental, con títulos como “Freetown Sound” (2016), que ha sido comparado por su profundidad política y emocional con trabajos de Kendrick Lamar y D’Angelo. En “Negro Swan” (2018), Hynes abordó la marginalidad y la depresión, mientras que “Angel’s Pulse” (2019) consolidó su propuesta a través de una estructura de collage musical y emocional.

Además de su carrera individual, Blood Orange ha colaborado con figuras como Solange Knowles, A$AP Rocky, Puff Daddy, Mariah Carey, Sky Ferreira, Debbie Harry, Caroline Polachek y Kindness, entre otros. También compuso bandas sonoras para películas como “Palo Alto”, “Queen & Slim”, “Mainstream” y “Passing”, y dirigió videoclips para artistas como Beck.