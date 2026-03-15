De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

La sentida despedida de Wanda Nara a Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

El miércoles por la noche en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) vivieron un momento de pura emoción luego de la eliminación de Evangelina Anderson del certamen. A la hora de despedirse del programa, la conductora Wanda Nara -histórica adversaria, desde hace un tiempo amiga- le dedicó unas tiernas palabras que generaron el llanto de Evangelina: “Eva, valoro que hayas entrado en esta competencia en un momento tan especial para vos. Yo creo que mientras estabas acá podías desconectar con un montón de cosas y, y creo que eso te trajo también la competencia y pudiste mostrar lo que sos como compañera, como amiga. Quiero decirte que no estás sola, que este programa nos acercó después de muchos años. Tus hijos están orgullosos de la mamá que tienen“.

En este presente color de rosa, en el que hasta sus hijos son amigos y pasan gran parte del tiempo juntos, pocos recuerdan que hasta hace tan solo unos años las dos mujeres estaban peleadas a muerte, ni la distancia y el hecho de vivir en diferentes partes del mundo logró enmendar la relación.

Cada una irrumpió en los medios a su manera, Wanda por su supuesta relación con Diego Maradona y el “venderse” como una joven virgen y Evangelina como bailarina de Pasión de Sábado. Las vueltas de la vida las unieron frente a las cámaras y comenzaron a entablar una relación, dieron alguna que otra entrevista juntas, pero de un día para el otro la cordialidad llegó a su fin y dio inicio a una batalla que se llevó adelante por más de 15 años.

Durante años las dos mujeres estuvieron peleadas y se decían de todo (Video: LAM)

Décadas atrás, Wanda iniciaba su relación con Maxi López, con quien luego se iba a casar y tener tres hijos varones, y compartía escenario como vedette en temporadas teatrales de Villa Carlos Paz junto a Evangelina. Sin embargo, una traición terminó por separar sus caminos y convertir su vínculo en una de las enemistades más comentadas del ambiente.

La trama se volvió más interesante cuando salió a la luz el supuesto vínculo familiar que las unía. La revelación la dieron las propias protagonistas hace años en una nota con la revista Paparazzi, donde se presentaron como primas. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, contó Wanda. Evangelina sumó detalles: “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”.

El descubrimiento surgió casi de casualidad, charlando en los pasillos de Ideas del Sur. A la tía de Evangelina le llamó la atención el apellido de esa chica que empezaba a sonar fuerte en los medios. “Mi marido es Nara, como Wanda Nara”, le comentó. “¡Fue algo así como Gente que busca gente! Nos pusimos muy felices. Y ahora que somos primas, vamos a pasar Navidad juntitas”, cerró entre risas Evangelina en aquel entonces.

12 años atrás la modelo contaba que fue lo que dio inicio al conflicto

Pero el plan navideño fracasó antes de tiempo. La tensión se desató cuando Evangelina deslizó en una entrevista que Maxi había intentado conquistarla antes de estar con Wanda. Esto desató el enojo de la actual conductora de MasterChef Celebrity, quien lo vivió como una traición y la criticó públicamente. Ángel de Brito recordó el origen del conflicto al aire de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) durante el WandaGate de 2021: “Evangelina y Wanda se odiaban por Maxi López, que se la quería levantar, primero a Evangelina. Una vez le mandó un anillo de Bulgari a Evangelina, intentaba todo el tiempo. Bueno, creo que no lo consiguió. Creo que no estuvieron. Y después todo eso se trasladó al Bailando”.

La situación se intensificó cuando Anderson fue elegida por la revista Sport de España como la mujer más bella vinculada al fútbol, consagrándose ganadora del “Balón Rosa” en el año 2012. Desde entonces, ambas mantuvieron distancia, evitando dirigirse la palabra y reservando los comentarios sobre la otra para la intimidad, aunque la incomodidad era palpable cada vez que coincidían en un evento o programa. En ese momento la red social por excelencia era Twitter por lo que la gran mayorías de sus embates verbales se llevaron adelante allí. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude", había sido la reacción de la presentadora allá lejos y hace tiempo, haciendo una clara referencia al paso de ambas por el programa de Marcelo Tinelli, que lo único que hizo fue hacer más tensa todavía la relación.

En el año 2013, Anderson estuvo en el piso de Intrusos, todavía conducido por Jorge Rial, y dio detalles del conflicto que la distanció de Nara. Consultada sobre el punto de quiebre, explicó: “Yo no hablé nunca de ella. Y sé que si hablo después, ¿cuántas veces salieron a hablar de mí en mis peores momentos? Cuando tuve la crisis con Martín, me hicieron bolsa. Cuando empecé en La Pelu también, decían que cómo una embarazada va a trabajar. Vengo soportando hate y nunca salgo a contestar. Entonces, si digo algo es revolver siempre”.

Evangelina fue clara sobre los límites que no tolera: “Lo que más me duele es que por ahí se metan con mis hijos. Y me puedo aguantar cualquier cosa, pero ya que hablen de los chicos, me da ganas de clavar un cuchillito”. Y recordó un episodio especialmente doloroso: “Que diga que yo escondo a mis hijos porque son negritos y feos. Eso sí me molestó”.

La modelo negó cualquier participación en peleas virtuales, intensificando su postura pacifista: “Jamás tuiteo. Yo el Twitter te lo juro que lo uso para cuando tengo un trabajo, muestro fotos o para los chicos. Los que me siguen se dan cuenta. Yo nunca tuiteo nada porque no me gusta, la paso mal cuando peleo. Yo soy muy sensible”.

Entre lágrimas, la empresaria salió al cruce de la modelo

Ante las graves acusaciones que surgieron en el piso de Intrusos, Wanda llamó en vivo para dar su versión y consultada por Rial sobre si alguna vez había hecho comentarios despectivos sobre los hijos de la modelo, fue tajante: “Jamás diría una cosa así, ni de los hijos de ella ni de nadie podría decir algo así. Es algo horrible y tocó un tema tremendo, porque imagínate que ahora se revolucionaron las redes sociales. El que me conoce a mí sabe lo que amo los chicos. Tengo tres nenes y quiero tener más hijos porque amo los nenes de cualquier color, de cualquier edad. Jamás diría una cosa así, ni siquiera para agredirla a ella, porque jamás me metería con un niño”.

Sobre la acusación puntual de que habría dicho que Evangelina no mostraba a sus hijos “porque eran unos negros feos”, Wanda aclaró: “Ella desde el primer momento que nació su hijo siempre los publicó, los mostró, hizo producciones públicas mostrando a sus hijos. Entonces, ensuciarme con algo así“. Wanda también defendió su relación con los hijos y los niños en general: “Tengo un hijo que es morocho y es el nene más bello del mundo, que es Benedicto”. Y agregó: “No me explico por qué quiso ensuciarme con algo tan feo y tan bajo”.

: En sus momento se dijo que la modelo y la empresaria eran primas segundas, sin embargo, la ex de Martín Demichelis desmintió la situación (Video: La Noche de Mirtha)

Finalmente, Wanda cerró con una reflexión sobre la maternidad: “Todos vemos a nuestros hijos hermosos y uno como padre jamás le ve los defectos que puede llegar a tener un hijo. Siempre digo que la pollera de una madre es chica para cubrir. Las madres somos así”.

Como si fuera una enseñanza del destino, los hijos terminaron por unir a las madres. Tras la separación de la bailarina con Martín Demichelis el lugar que eligieron para vivir es el Chataeu Libertador, donde también vive la empresaria, por lo que las dos hijas de ambas se hicieron amigas en los pasillos del edificio ubicado en el barrio de Núñez, y van al mismo colegio. En el caso de Valentino López y Bastian Demichelis, los mayores, están juntos en las inferiores de River Plate por lo que comparten gran cantidad de horas, una pasión y hasta comparten un emprendimiento de indumentaria.

El reencuentro de Wanda Nara y Evangelina Anderson en los Martín Fierro

“Construimos una nueva relación”, fue la definición que dio Eva en septiembre del año 2024 en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro. Los guiños públicos no tardaron en sucederse, siempre con los niños como punta de lanza. Desde las pijamadas de las más chicas a los viajes de los más grandes a defender los colores del Millonario y perseguir los sueños de su padre. Hasta que volvieron a trabajar juntas, en un plan bien diferente a aquel escandaloso verano de 2007 en la revista Planeta Show en Carlos Paz. Casi 20 años después, se reinventaron y hoy dirimen sus conflictos en el chat de mamis o en la reunión de consorcio. Y, quién sabe, se ríen juntas del pasado.