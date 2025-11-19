Teleshow

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

Lejos de los enfrentamientos del pasado, la modelo compartió su tarde con sus niñas y las de la conductora de MasterChef Celebrity

El baile de Evangelina Anderson con las hijas de Wanda Nara (Video: Instagram)

Pasó el tiempo en el que Wanda Nara y Evangelina Anderson eran rivales, luego de unos inicios en el mundo de la farándula argentina donde sus coincidencias siempre eran enfrentadas. Hoy ambas son madres, trabajan juntas en MasterChef Celebrity, y la amistad entre sus hijos consiguió que las dos estén más juntas que nunca.

Los hijos de la conductora y la modelo lograron formar grandes amistades y a través de sus redes las niñas se divierten realizando bailes virales, sea en las grabaciones del reality de cocina como compartiendo una tarde de pileta. Eva replicó en sus redes los videos de sus hijas, Lola y Emma, divirtiéndose con Francesca e Isabella, las niñas que Wanda tuvo con Mauro Icardi.

En una de las stories que subió la exesposa de Martín Demichelis aparece rodeada por su hija más grande y la hija mayor de la empresaria, bailando, tentadas de risa, al ritmo de “Can’t stop the feeling!” de Justin Timberlake. El lugar es un receso de las grabaciones del reality show de cocina en donde Evangelina participa como concursante famosa y Wanda, como anfitriona de esta cuarta temporada.

Evangelina Anderson disfrutó de una
Evangelina Anderson disfrutó de una tarde de pileta con su hija Emma y Francesca, la hija menor de Wanda Nara (Instagram)

No es todo. Es tanta la buena relación que Evangelina también mostró otro baile que es tendencia en plataformas como TikTok moviéndose con Emma, su hija más chica, e Isabella Icardi con “Shiny” del cantante urbano Easykid. Sonrientes, después tomaron sol luego de un chapuzón y compartieron una postal de sus tardes.

La rivalidad de Wanda Nara y Evangelina Anderson, que durante mucho tiempo fue tema predilecto de la farándula, encontró un inesperado giro con la amistad de sus hijos en las divisiones juveniles de River Plate. La trama, tejida a lo largo de más de una década de roces y distancia, se reconfiguró cuando Valentino López y Bastián Demichelis comenzaron a jugar en el mismo equipo. “Sí, estamos bien. Nuestros hijos nos volvieron a unir”, afirmó hace pocos días la animadora en el ciclo de Telefe.

Emma, la hija menor de
Emma, la hija menor de Evangelina Anderson, e Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara, bailaron junto a la modelo el baile viral de “Shiny” del cantante urbano Easykid

La raíz del enfrentamiento hunde sus orígenes en los primeros años de ambas en el ambiente mediático. Mientras Wanda alcanzó notoriedad por su vínculo con Diego Maradona, Evangelina se destacó como bailarina en televisión. Al inicio, sus recorridos compartieron un espacio de cercanía; llegaron a bromear en entrevistas acerca de un posible parentesco. Esa armonía inicial, sin embargo, no perduró mucho y, con la irrupción del romance entre Wanda y Maxi López, el vínculo se resintió.

El punto de quiebre se produjo durante una temporada en Villa Carlos Paz. Tal como registran los antecedentes, Evangelina Anderson deslizó en ese entonces que Maxi López había intentado conquistarla, provocando la primera chispa de conflicto. Ese episodio marcó el inicio de una larga distancia y una serie de encontronazos mediáticos.

Lola y Francesca se divierten
Lola y Francesca se divierten con Evangelina Anderson en un alto de las grabaciones de MasterChef Celebrity

La tensión escaló durante su participación en Bailando por un sueño, donde el antagonismo se hizo visible para el público. Posteriormente, el conflicto migró a las redes sociales. Cuando Evangelina fue seleccionada por la revista Sport de España con el llamado “Balón rosa” que elegía a la mujer más sexy vinculada al fútbol. Wanda reaccionó en Twitter con ironía: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”. Esa frase, que circuló ampliamente, reavivó viejas heridas y confirmó la ruptura.

Pese al historial de distanciamiento, la vida las llevó por caminos coincidentes gracias a sus hijos. Con el regreso de Evangelina y su familia al país y la mudanza de Wanda desde Turquía, la cercanía entre Valentino López (hijo mayor de Wanda y Maxi López) y Bastián Demichelis (hijo de Evangelina y el entrenador Martín Demichelis) actuó como puente. Luego, la amistad con sus hijas cimentó que hoy tengan una excelente relación.

