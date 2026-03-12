Teleshow

La frase de Wanda Nara que emocionó a Evangelina Anderson en su despedida de MasterChef Celebrity

La conductora y la participante dejaron atrás sus históricas diferencias y reconstruyeron una relación que tuvo un momento cúlmine en el reality

La sentida despedida de Wanda Nara a Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

La gala de eliminación del miércoles en MasterChef Celebrity se vivió con una carga emocional especial, marcada por la salida de dos participantes en una misma noche. Entre lágrimas, abrazos y palabras sinceras, el programa mostró uno de sus momentos más intensos cuando se confirmó que Evangelina Anderson era una de las que debía abandonar la competencia. La noticia sorprendió tanto a los presentes como a los espectadores, ya que la modelo había demostrado versatilidad y entrega en cada desafío. La tensión se palpaba en el ambiente mientras los jueces anunciaban su decisión y se preparaba la tradicional despedida, pero esta vez, las emociones se multiplicaron por el vínculo personal que unía a Evangelina con la conductora, Wanda Nara.

Antes de la definición, la gala giró en torno a un reto que exigía creatividad y precisión. Los participantes se enfrentaron a pruebas técnicas y presentaciones grupales, luchando por un lugar en la próxima ronda. Evangelina, con su actitud positiva y esfuerzo constante, sorteó cada etapa pese a las dificultades. Sin embargo, la rigurosidad del jurado y el nivel de exigencia terminaron por dejarla fuera de competencia junto a Agustín Cachete Sierra. La eliminación doble incrementó el dramatismo y puso el foco en las despedidas, que fueron especialmente sentidas por quienes habían formado lazos más allá de la cocina.

Al confirmarse el resultado, Wanda Nara tomó la palabra y dirigió un mensaje directo y afectuoso a la flamante eliminada. “Eva, valoro que hayas entrado en esta competencia en un momento tan especial para vos. Yo creo que mientras estabas acá podías desconectar con un montón de cosas y, y creo que eso te trajo también la competencia”, señaló, aludiendo a su separación de Martín Demichelis.

A continuación, la conductora tornó sus palabras al vínculo personal entre ambas. “Te pudiste mostrar lo que sos como compañera, como amiga. Quiero decirte que no estás sola, que este programa nos acercó después de muchos años. Tus hijos están orgullosos de la mamá que tienen”, concluyó.

En la etapa final del programa, dos competidores abandonaron el programa (Video: MasterChef Celebrity / Telefe)

En ese clima, Evangelina no pudo evitar la emoción y, entre lágrimas, quiso dejar su propia huella al despedirse frente a sus compañeros y al público. “Para empezar, quiero que sepan que esta etapa me la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Wanda, gracias por insistirme de venir”, dijo, visiblemente conmovida y revelando el rol de la conductora para sumarla al proyecto.

A continuación hizo un breve repaso de sus días en las cocinas más famosas del mundo: “Conocí gente maravillosa que hicieron que de una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad y diversión. Me voy superfeliz y estoy recontenta de haber llegado hasta acá”, aunque le quedó el sabor amargo de no llegar a la instancia final del trofeo. “Obviamente uno siempre quiere un poquito más, por eso también es una frustración”, concluyó.

El intercambio entre ambas sintetizó el clima que se vivió en la gala: una mezcla de despedida, agradecimiento y reconocimiento mutuo. El paso de Evangelina por MasterChef Celebrity no solo significó un desafío profesional, sino también una oportunidad para atravesar un momento personal complejo acompañada de personas que la apoyaron y la hicieron sentir parte de un grupo unido. Wanda, desde su rol de conductora, fue clave para ese proceso en el que más allá del espectáculo, lograron resignificar su vínculo. Allá lejos y en el tiempo quedaron aquellos enfrentamientos mediáticos. De guerra de vedettes a amigas en modo chat de mamis, hoy son vecinas, sus hijos se hicieron amigos y la vida les dio otra oportunidad.

