Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, y Basitan Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, están por lanzar su propia marca de ropa (Instagram)

Valentino López y Bastian Demichelis, hijos de dos referentes del espectáculo y el deporte argentino —Wanda Nara y Maxi López, Evangelina Anderson y Martín Demichelis—, acaban de dar un paso más en su vínculo y en su perfil de jóvenes emprendedores: no solo son mejores amigos, comparten edificio y juegan juntos en las inferiores de River Plate, sino que ahora se convirtieron en socios y lanzaron su propia marca de ropa.

El flamante proyecto, llamado Azter Studio, ya tiene cuenta oficial en Instagram a la que, desde sus comienzos, siguen ambos dueños junto a un selecto círculo familiar y afectivo: Evangelina Anderson, Maxi López, Constantino López —hermano menor de Valentino, señalado como “el mejor” por su hermano—, y Nora Colosimo, la abuela materna. La expectativa crece en torno al primer lanzamiento, que promete sumar una nueva faceta a la alianza personal y profesional de los adolescentes.

La cuenta oficial en Instagram muestra los primeros pasos del emprendimiento, con imágenes del logo y publicaciones en formato teaser que adelantan el inminente lanzamiento de la colección. Tanto Valentino como Bastian figuran mencionados y seguidos desde la cuenta, a la que también siguen miembros destacados de sus familias. Con apenas seis publicaciones y la intriga generada por fragmentos del nombre (“PROX‑IMAM‑ENTE”), la marca ya despierta expectativas entre los seguidores, quienes aguardan más detalles sobre los productos y la propuesta creativa de los jóvenes.

Azter studio es el emprendimiento que comenzaron Valentino y Bastian

De esta manera, Valentino y Bastian amplían su alianza personal al mundo del diseño y la moda, sumando un proyecto propio y dejando claro que su amistad y espíritu emprendedor no tienen techo, con el respaldo de sus familias, de los fans y, posiblemente, del club de Núñez que los formó.

Meses atrás, Evangelina encontró un hueco en su apretada agenda para regalarles a los chicos una noche distinta, lejos de las rutinas y el vértigo de la vida cotidiana y decidió pasar el tiempo con su hijo mayor y el mayor de los hijos de Wanda. Decidió organizar un plan de karting.

A través de sus historias de Instagram, Evangelina fue testigo y cronista entusiasta de la noche a puro rugido de motores. “Amé”, escribió junto a un breve clip en el que se la ve filmando a un costado de la pista mientras los autos pasaban, ronda tras ronda, repletos de adrenalina adolescente. La cámara captó la energía y la adrenalina de los chicos tras bajarse de los vehículos, en pleno desafío por quitarse los cascos para la foto.

Hubo también tiempo para celebrar el espíritu competitivo, sin perder el sentido lúdico del encuentro. En otro posteo se vio a Constantino ocupando el primer puesto del podio, a Bastian en el segundo y, finalmente, a Valentino completando el trío destacado. Cada logro fue motivo de festejo y de mimos virtuales, entre mensajes de felicitación y orgullo maternal.

El emocionante proyecto que unió a Valentino López y a Bastian Demichelis (Instagram)

Detrás de la anécdota deportiva y la simpatía familiar se esconde una convivencia cotidiana que, con el tiempo, fue derribando mitos y apostando al entendimiento. La afinidad entre las familias Anderson y Nara no nació de manera inesperada: además de compartir el mismo complejo residencial, los lazos deportivos de sus hijos, que integran las juveniles de River Plate, tejieron una rutina compartida que trasciende la pantalla y los flashes.

Los hijos varones no son los únicos que son amigos, ya que las dos niñas que tiene la conductora con Mauro Icardi también son grandes amigas de Lola y Emma, las dos hijas de Anderson y Demichelis. Incluso fueron los pequeños los que lograron recomponer el vínculo entre los adultos, puesto que Wanda y Evangelina protagonizaron grandes peleas en el inicio de sus carreras.