Brindis, confidencias y luna llena: Evangelina Anderson disfrutó de una noche especial con amigas

Evangelina Anderson disfrutó de una noche de amigas a puro glamour y risas en un bar de la ciudad (Instagram)

En las últimas semanas, Evangelina Anderson estuvo en el centro de la escena mediática, atravesando días de mucha exposición y cierta tensión tras su paso por MasterChef Celebrity y el ida y vuelta público con Ian Lucas, quien definió su vínculo como un “compañero de trabajo”. En medio de las repercusiones y el debate en redes, la modelo eligió refugiarse en los afectos más cercanos y compartió con sus seguidores un vistazo de su última salida nocturna con amigas, mostrando cómo elige recargar energías lejos del ruido mediático.

Evangelina disfrutó de una noche entre amigas junto a Majo Martino y otras dos mujeres en un boliche o bar de ambiente sofisticado. La primera postal las mostró sentadas en un sillón blanco, sonriente y relajada, rodeada de sus cómplices de la velada. Para la ocasión, lucieron looks de noche en tonos oscuros, con detalles brillantes y copas en mano, mientras el fondo espejado y las luces rojas suman un clima elegante y festivo a la reunión.

Evangelina compartió una postal de la luna creciente

Pero la noche tuvo también su costado contemplativo. En otra de sus publicaciones, Evangelina compartió una foto de una luna creciente brillando en el cielo nocturno, acompañada por la frase: “¿Algo más lindo que esto?”. La postal, que también replicó Martino en sus redes, mostró el costado más íntimo y reflexivo de la salida, ese momento en el que el bullicio cede y la mirada se posa en los pequeños detalles que hacen especial a cada encuentro.

Las demás imágenes, subidas por Majo, reforzaron el clima de disfrute. En una de ellas, la periodista posó en el mismo espacio, levantando una copa de vino tinto y sonriendo para la cámara, con mesas elegantes y luces tenues al fondo, en una escena que respira relax y celebración. La última foto es un reflejo en un espejo donde se leía en inglés, en un llamativo color rojo: “Tenés algo que ellos no”.

Majo levantó su copa y se sumó al brindis, registrando el clima íntimo y elegante de la noche

La amistad entre Anderson y Martino no es nueva, y esta salida es solo una muestra más de un vínculo que se fortaleció a lo largo del tiempo. No solo han compartido salidas y escapadas, sino que también protagonizaron momentos inesperados y solidarios, como el que vivieron en enero pasado durante unas vacaciones. En aquella oportunidad, tras bailar en un boliche de Punta del Este, decidieron regresar a casa en auto. Evangelina iba al volante y Majo como copiloto, cuando se toparon con un perro perdido en plena ruta bajo la lluvia. Sin dudarlo, frenaron y registraron todo el rescate en sus historias de Instagram.

Con un guiño al mensaje del lugar, Majo posó frente al espejo escrito con la frase "tenés algo que ellos no"

“Está lloviendo. ¡Perro! Ay, acá está”, se escucha decir a Majo, mientras Evangelina lo anima: “Vení, vení. Vení, mi amor. Lo llevamos porque está perdido. Ay, para que miren los autos”. Con paciencia y ternura, lograron que el perro subiera a la vereda y notaron que llevaba una chapita de identificación. “Sí, tiene chapita. Vení, gordito. A ver si tienen… Ah, tiene Ramón, tiene número de teléfono, dale, vamos a llamar”, contó la modelo.

Tras verificar los datos, llamaron al número que figuraba en la chapita y descubrieron que el perro pertenecía a la seguridad de una casa cercana, aunque en ese momento estaba desorientado y no quería bajarse del auto. “Ramón tiene chapita, por suerte. No, mirá lo que está todo mojado. ¿Está lloviendo?”, preguntó Majo, mientras Evangelina lo tranquilizaba: “Hola, bebé. Ya te vamos a llevar con tu papá”.

Evangelina Anderson y Majo Martino ayudaron a un perro perdido que encontraron al costado de la ruta (Instagram)

Entre salidas nocturnas, rescates bajo la lluvia y la compañía incondicional de sus amigas, Evangelina apuesta a la felicidad lejos del ruido, priorizando lo esencial y mostrando que, más allá de las luces y las cámaras, lo importante está en los pequeños grandes momentos compartidos.