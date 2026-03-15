Brindis, confidencias y luna llena: Evangelina Anderson disfrutó de una noche especial con amigas

En las últimas semanas, Evangelina Anderson estuvo en el centro de la escena mediática, atravesando días de mucha exposición y cierta tensión tras su paso por MasterChef Celebrity y el ida y vuelta público con Ian Lucas, quien definió su vínculo como un “compañero de trabajo”. En medio de las repercusiones y el debate en redes, la modelo eligió refugiarse en los afectos más cercanos y compartió con sus seguidores un vistazo de su última salida nocturna con amigas, mostrando cómo elige recargar energías lejos del ruido mediático.
Evangelina disfrutó de una noche entre amigas junto a Majo Martino y otras dos mujeres en un boliche o bar de ambiente sofisticado. La primera postal las mostró sentadas en un sillón blanco, sonriente y relajada, rodeada de sus cómplices de la velada. Para la ocasión, lucieron looks de noche en tonos oscuros, con detalles brillantes y copas en mano, mientras el fondo espejado y las luces rojas suman un clima elegante y festivo a la reunión.
Pero la noche tuvo también su costado contemplativo. En otra de sus publicaciones, Evangelina compartió una foto de una luna creciente brillando en el cielo nocturno, acompañada por la frase: “¿Algo más lindo que esto?”. La postal, que también replicó Martino en sus redes, mostró el costado más íntimo y reflexivo de la salida, ese momento en el que el bullicio cede y la mirada se posa en los pequeños detalles que hacen especial a cada encuentro.
Las demás imágenes, subidas por Majo, reforzaron el clima de disfrute. En una de ellas, la periodista posó en el mismo espacio, levantando una copa de vino tinto y sonriendo para la cámara, con mesas elegantes y luces tenues al fondo, en una escena que respira relax y celebración. La última foto es un reflejo en un espejo donde se leía en inglés, en un llamativo color rojo: “Tenés algo que ellos no”.
La amistad entre Anderson y Martino no es nueva, y esta salida es solo una muestra más de un vínculo que se fortaleció a lo largo del tiempo. No solo han compartido salidas y escapadas, sino que también protagonizaron momentos inesperados y solidarios, como el que vivieron en enero pasado durante unas vacaciones. En aquella oportunidad, tras bailar en un boliche de Punta del Este, decidieron regresar a casa en auto. Evangelina iba al volante y Majo como copiloto, cuando se toparon con un perro perdido en plena ruta bajo la lluvia. Sin dudarlo, frenaron y registraron todo el rescate en sus historias de Instagram.
“Está lloviendo. ¡Perro! Ay, acá está”, se escucha decir a Majo, mientras Evangelina lo anima: “Vení, vení. Vení, mi amor. Lo llevamos porque está perdido. Ay, para que miren los autos”. Con paciencia y ternura, lograron que el perro subiera a la vereda y notaron que llevaba una chapita de identificación. “Sí, tiene chapita. Vení, gordito. A ver si tienen… Ah, tiene Ramón, tiene número de teléfono, dale, vamos a llamar”, contó la modelo.
Tras verificar los datos, llamaron al número que figuraba en la chapita y descubrieron que el perro pertenecía a la seguridad de una casa cercana, aunque en ese momento estaba desorientado y no quería bajarse del auto. “Ramón tiene chapita, por suerte. No, mirá lo que está todo mojado. ¿Está lloviendo?”, preguntó Majo, mientras Evangelina lo tranquilizaba: “Hola, bebé. Ya te vamos a llevar con tu papá”.
Entre salidas nocturnas, rescates bajo la lluvia y la compañía incondicional de sus amigas, Evangelina apuesta a la felicidad lejos del ruido, priorizando lo esencial y mostrando que, más allá de las luces y las cámaras, lo importante está en los pequeños grandes momentos compartidos.