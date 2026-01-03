Evangelina Anderson y Majo Martino, protagonistas de un emotivo rescate en Uruguay

El gesto de Evangelina Anderson y Majo Martino en Uruguay (Video: Instagram)

Evangelina Anderson y Majo Martino disfrutaron de una noche de verano a pura diversión en Punta del Este, Uruguay, y vivieron una experiencia inesperada en el regreso a casa. Tras bailar en un boliche de la ciudad esteña, emprendieron el camino de vuelta en auto, con Evangelina al volante y Majo como copiloto. En medio de la ruta y bajo una intensa lluvia, se toparon con un perro perdido y no dudaron en frenar para ayudarlo, registrando todo el rescate en sus historias de Instagram.

El video muestra cómo Majo se bajó del auto y, sorteando la lluvia y el peligro del tránsito, llamaron al animal para que se acercara. “Está lloviendo. ¡Perro! Ay, acá está”, se escucha decir a Majo, mientras Evangelina lo anima: “Vení, vení. Vení, mi amor. Lo llevamos porque está perdido. Ay, para que miren los autos”. Con paciencia y ternura, lograron que el perro subiera a la vereda y notaron que llevaba una chapita de identificación: “Sí, tiene chapita. Vení, gordito. A ver si tienen… Ah, tiene Ramón, tiene número de teléfono, dale, vamos a llamar”, comentó Evangelina.

Tras verificar los datos y llamar al número que figuraba en la chapita, descubrieron que el perro —llamado Ramón— pertenecía a la seguridad de una casa cercana, aunque en ese momento estaba desorientado y no quería bajarse del auto. “Ramón ni tiene chapita, por suerte. No, mirá lo que está todo mojado. ¿Está lloviendo?”, se escucha decir a Majo, mientras Evangelina lo tranquiliza: “Hola, bebé. Ya te vamos a llevar con tu papá”.

Majo relató el momento: “Lo hicimos subir, ahora lo vamos a llamar por teléfono. Bueno, acá estamos. Tres menos veinte de la mañana, mira. Mira lo que es Ramón. Ay, lo amo. Ramón, te prometo que te vamos a devolver con tu familia”. Luego de comunicarse con los dueños, ambas confirmaron el reencuentro: “¿Es tuyo el perro? Es de la seguridad de una casa y no se quiere bajar. Ramón. Yo te juro, si fuera argentina lo adoptaría. Chao, mi amor. Te amamos. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Buenas noches”.

La secuencia cerró con la satisfacción de haber ayudado a Ramón a regresar a su hogar, a pesar de la lluvia y la hora. “Son las tres de la mañana, llueve torrencialmente”, resumió Evangelina, mientras Majo concluía: “Ay, vamos”. Así, la noche terminó con la emoción de saber al perro seguro y en casa, y con la alegría de haber hecho una diferencia en medio de la ruta y el verano.

La experiencia, documentada en tiempo real, mostró la sensibilidad y el compromiso de Evangelina Anderson y Majo Martino, quienes no dudaron en detenerse bajo la lluvia y en plena madrugada para ayudar a un animal perdido, logrando finalmente devolverlo a salvo a su hogar.

La participante de MasterChef Celebrity llegó a la ciudad costera el 30 de diciembre con el objetivo de recibir el año nuevo acompañada de sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma Demichelis. Apenas salió del aeropuerto, fue abordada por Gustavo Descalzi, pero se mostró reservada y evitó responder de inmediato a las preguntas sobre su agenda y vida privada, priorizando acomodar su equipaje y mantener el perfil bajo.

Una vez dentro del auto, Evangelina accedió a un breve intercambio con la prensa. Ante la consulta sobre si la esperaban en Punta del Este, respondió: “Claro, vengo a trabajar”. Cuando Descalzi indagó si, además de eventos y marcas, alguien especial la aguardaba, ella respondió con un dejo de misterio: “Tres personas muy importantes para mí”.

Mientras tanto, sus hijos Bastian, Lola y Emma ya estaban en la ciudad desde hace unos días, tras haber viajado antes con su padre, Martín Demichelis, para disfrutar de unas jornadas de descanso. El periodista no perdió la oportunidad de preguntarle por Ian Lucas, su compañero de reality, con quien la vinculan rumores de romance, pero la modelo eligió no contestar y cerró el tema, manteniendo la discreción sobre su vida sentimental.