El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, cumplió años y recibió saludos de celebridades del deporte y la música

La familia Messi volvió a vivir una jornada de celebración. Este martes, Ciro Messi, el menor de los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, cumplió ocho años y su mamá decidió dedicarle un mensaje especial a través de las redes sociales. Con un posteo cargado de ternura y orgullo, la rosarina compartió dos imágenes del pequeño que rápidamente despertaron miles de reacciones entre seguidores y figuras del mundo del espectáculo y el deporte.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 39 millones de seguidores, Antonela publicó una fotografía actual de Ciro que dejó ver cuánto creció. En la imagen, el niño aparece sonriendo frente a cámara con la camiseta rosa del Inter Miami, el club estadounidense donde su padre juega desde 2023. La elección de la camiseta no pasó desapercibida entre los fanáticos del capitán de la selección argentina, ya que refleja el presente deportivo de Lionel Messi en Estados Unidos. La familia se instaló en Miami hace algunos años tras la llegada del futbolista al equipo de la MLS, y desde entonces sus hijos crecieron rodeados de ese nuevo escenario deportivo, donde eligieron seguir los pasos de su papá.

Pero el posteo de Antonela no se limitó a una sola imagen. La empresaria también compartió una segunda fotografía que mostró a Ciro cuando era apenas un bebé. En esa postal, el pequeño aparece con una camiseta amarilla del FC Barcelona, el club donde Lionel Messi construyó gran parte de su histórica carrera profesional. Por un lado, la imagen actual representa la etapa que viven hoy en Miami; por el otro, la foto de Ciro de pequeño remite a los años en los que la familia vivía en España, cuando Messi todavía era la gran figura del club catalán.

Una segunda foto en el saludo muestra a Ciro Messi de bebé, luciendo la camiseta del FC Barcelona en referencia al histórico paso de Lionel Messi por el club

Junto a las imágenes, Antonela escribió un mensaje breve pero lleno de emoción para su hijo menor. “Feliz cumple Bebé. Ya son 8 años viéndote crecer”, expresó en el inicio de la dedicatoria. Luego agregó palabras que reflejan el orgullo que siente la familia por el pequeño: “Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho”.

La publicación no tardó en volverse viral. En pocas horas acumuló cientos de miles de “Me gusta” y miles de comentarios de seguidores que quisieron sumarse al festejo con mensajes de cariño para el niño. Entre los comentarios también aparecieron saludos de algunas figuras conocidas. Uno de los primeros en dejar su mensaje fue el productor musical Bizarrap, quien escribió: “Crack Ciro!!! Feliz cumple”. También se sumó Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, que comentó: “Feliz cumple Ciro!!! Que pases hermoso día”. Por otro lado, aunque Lionel Messi suele sumarse a los festejos familiares en redes sociales, hasta el momento el futbolista no publicó un mensaje dedicado a Ciro en su cuenta personal.

Ciro es el más chico de los tres hermanos Messi. Thiago, el mayor, nació en 2012, mientras que Mateo llegó en 2015. Desde su nacimiento en 2018, el menor de la familia se ganó rápidamente el cariño del público que sigue de cerca la vida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Ciro Messi es campeón juvenil tras consagrarse con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026, formando parte del equipo Sub-8 del club estadounidense

En esta oportunidad, el festejo también coincide con un gran momento para Ciro en el ámbito deportivo. El pequeño recientemente se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026, un torneo juvenil en el que participó con el equipo Sub-8 del club. Según trascendió, el equipo logró un destacado desempeño durante el certamen y terminó levantando el trofeo, lo que generó una enorme alegría en la familia. El torneo permitió ver en acción a los jóvenes jugadores de la cantera del Inter Miami, y Ciro fue parte de la categoría que se quedó con el título.