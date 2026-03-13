Soledad Pastorutti antes de debutar en Lollapalooza Argentina: “Es la primera vez para una artista de folclore”

La cantante estuvo en Infobae al mediodía e hizo un recorrido por sus 30 años de carrera (Video: Infobae al Mediodía-Youtube)

Soledad Pastorutti pasó por Infobae al Mediodía y, en diálogo con Maru Duffard y el resto del equipo, repasó sus treinta años de trayectoria, el recorrido por escenarios de todo el país y el cambio de imagen que fue adoptando de manera natural a lo largo del tiempo.

La Sole recordó su reciente presentación en Cosquín, donde celebró tres décadas de carrera con un show épico bajo la lluvia: “Al principio estaba muy enojada porque habíamos preparado algo muy lindo, el festejo, y cuando vi que la lluvia empezó, un ratito antes del recital, dije: ‘No, no puede ser’. Después creo que la lluvia fue un complemento inesperado y especial, hizo que todo el mundo hablase del show. Nunca pensé que iba a trascender tanto porque hace treinta años que voy a Cosquín. Era un festejo, pero para mí todos los años visitar ese lugar es imprescindible, donde mi público me banca y me hace el aguante”.

El festejo, contó, recién comienza: “Cosquín es el primer lugar donde lo festejo. Mañana, como una cosa muy extraña y distinta, el Lollapalooza. Es la primera vez que un artista de folclore va a estar en el Lollapalooza. Así que también es un año muy especial para mí y probablemente haya muchas más novedades”.

Consultada por el cambio de imagen, Soledad fue honesta: “Qué difícil es responder. Creo que tiene que ver con lo natural de un ser humano, sobre todo de una mujer que pasa de ser una niña a una mujer. Yo con catorce años nunca supe cómo maquillarme, no sabía lo que era depilarme las cejas. Si ibas a la peluquería era para cortarte el pelo, no había una búsqueda de look. Viví una realidad muy diferente y me tocó ser famosa antes que tener toda esta información. Creo que lo que más pegó de esa nena de Cosquín fue justamente esa naturalidad”.

La cantante habló de su cambio de imagen a lo largo de la carrera

Relató que, con los años, fue aprendiendo qué le quedaba mejor y cómo sentirse cómoda, pero que el cambio fue paulatino: “Vengo del interior y de un pueblo muy chico, y los que venimos de lugares así sabemos que la mirada del otro está mucho más cercana y está revisando todo. En aquel momento no había celulares y yo fui una de las primeras en tener. Lo escondía, porque si no era una cosa de qué agrandada”.

Maru, también de un pueblo pequeño, empatizó con la experiencia. Soledad recordó: “Yo me crie en Los Molinos, el pueblo al lado del mío y tampoco llega a dos mil habitantes. Es maravilloso lo que se vive en un pueblo. No estoy haciendo negativo una característica, es natural del ser humano andar mirándonos, y en Argentina ni te cuento”.

La artista confesó que volver a Arequito es parte de su identidad: “Al principio de mi carrera, nos tomó tan de sorpresa a mis papás y a mí y a mi hermana. Nunca pensamos que esto iba a convertirse en una profesión. Esto nos dio la oportunidad de conocer el mundo, y también de volver todo el tiempo al pueblo, eso me da la posibilidad de ser mamá, de formar una familia. No me veía en la ciudad con el tráfico y los tiempos”.

Sobre si se perdió de algo por protegerse del ambiente artístico, fue clara: “No, hoy te digo que no. En su momento lo dudé, pero hay que hacerse cargo de lo que uno elige. Si digo ‘me faltó tal cosa’, no. Fui yo, lo decidí yo y acá estoy. Soy feliz con eso”.

Así, Soledad Pastorutti celebró su carrera, el regreso constante a sus raíces y la evolución personal y artística que la llevó de la Sole de Arequito a convertirse en una de las artistas más queridas y vigentes del país.

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* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich