Teleshow

Soledad Pastorutti antes de debutar en Lollapalooza Argentina: “Es la primera vez para una artista de folclore”

La cantante estuvo en Infobae al Mediodía e hizo un recorrido por sus 30 años de carrera: “Aprendí a ser yo”

Guardar
La cantante estuvo en Infobae al mediodía e hizo un recorrido por sus 30 años de carrera (Video: Infobae al Mediodía-Youtube)

Soledad Pastorutti pasó por Infobae al Mediodía y, en diálogo con Maru Duffard y el resto del equipo, repasó sus treinta años de trayectoria, el recorrido por escenarios de todo el país y el cambio de imagen que fue adoptando de manera natural a lo largo del tiempo.

La Sole recordó su reciente presentación en Cosquín, donde celebró tres décadas de carrera con un show épico bajo la lluvia: “Al principio estaba muy enojada porque habíamos preparado algo muy lindo, el festejo, y cuando vi que la lluvia empezó, un ratito antes del recital, dije: ‘No, no puede ser’. Después creo que la lluvia fue un complemento inesperado y especial, hizo que todo el mundo hablase del show. Nunca pensé que iba a trascender tanto porque hace treinta años que voy a Cosquín. Era un festejo, pero para mí todos los años visitar ese lugar es imprescindible, donde mi público me banca y me hace el aguante”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El festejo, contó, recién comienza: “Cosquín es el primer lugar donde lo festejo. Mañana, como una cosa muy extraña y distinta, el Lollapalooza. Es la primera vez que un artista de folclore va a estar en el Lollapalooza. Así que también es un año muy especial para mí y probablemente haya muchas más novedades”.

Consultada por el cambio de imagen, Soledad fue honesta: “Qué difícil es responder. Creo que tiene que ver con lo natural de un ser humano, sobre todo de una mujer que pasa de ser una niña a una mujer. Yo con catorce años nunca supe cómo maquillarme, no sabía lo que era depilarme las cejas. Si ibas a la peluquería era para cortarte el pelo, no había una búsqueda de look. Viví una realidad muy diferente y me tocó ser famosa antes que tener toda esta información. Creo que lo que más pegó de esa nena de Cosquín fue justamente esa naturalidad”.

La cantante habló de su
La cantante habló de su cambio de imagen a lo largo de la carrera

Relató que, con los años, fue aprendiendo qué le quedaba mejor y cómo sentirse cómoda, pero que el cambio fue paulatino: “Vengo del interior y de un pueblo muy chico, y los que venimos de lugares así sabemos que la mirada del otro está mucho más cercana y está revisando todo. En aquel momento no había celulares y yo fui una de las primeras en tener. Lo escondía, porque si no era una cosa de qué agrandada”.

Maru, también de un pueblo pequeño, empatizó con la experiencia. Soledad recordó: “Yo me crie en Los Molinos, el pueblo al lado del mío y tampoco llega a dos mil habitantes. Es maravilloso lo que se vive en un pueblo. No estoy haciendo negativo una característica, es natural del ser humano andar mirándonos, y en Argentina ni te cuento”.

La artista confesó que volver a Arequito es parte de su identidad: “Al principio de mi carrera, nos tomó tan de sorpresa a mis papás y a mí y a mi hermana. Nunca pensamos que esto iba a convertirse en una profesión. Esto nos dio la oportunidad de conocer el mundo, y también de volver todo el tiempo al pueblo, eso me da la posibilidad de ser mamá, de formar una familia. No me veía en la ciudad con el tráfico y los tiempos”.

Sobre si se perdió de algo por protegerse del ambiente artístico, fue clara: “No, hoy te digo que no. En su momento lo dudé, pero hay que hacerse cargo de lo que uno elige. Si digo ‘me faltó tal cosa’, no. Fui yo, lo decidí yo y acá estoy. Soy feliz con eso”.

Así, Soledad Pastorutti celebró su carrera, el regreso constante a sus raíces y la evolución personal y artística que la llevó de la Sole de Arequito a convertirse en una de las artistas más queridas y vigentes del país.

Mirá la entrevista completa

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Soledad PastoruttiLa SoleInfobae en VivoInfobae al MediodíaMaru DuffardFacu KablanJimena GrandinettiFede Mayol

Últimas Noticias

Cuáles son los accesos y desvíos vehiculares por Lollapalooza Argentina 2026: el mapa interactivo

Toda la información para el tránsito en los alrededores del Hipódromo de San Isidro durante los tres días del festival

Cuáles son los accesos y

Los primeros sonidos de Lollpalooza Argentina: Mora Fisz, y Jero Jones inauguran la jornada con talento emergente

El festival arrancó con una marea de fans y dos shows que anticipan la diversidad y el poder de la nueva generación musical argentina

Los primeros sonidos de Lollpalooza

La pregunta sobre el casamiento con Lali Espósito que sorprendió a Pedro Rosemblat: “Me da vergüenza y pudor”

El conductor de Gelatina abrió una pequeña puerta a su intimidad con la cantante y contó los planes para la boda

La pregunta sobre el casamiento

Juan Ingaramo: la relación con Violeta Urtizberea, la conexión con su hija y las veces que jugó contra Leo Messi

El cantautor cordobés pasó por Infobae en Vivo y repasó una historia ligada a la música. La paternidad, los desafíos artísticos y el futbolista que soñó ser y que le regaló una anécdota inolvidable

Juan Ingaramo: la relación con

Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”

Recién llegado de México, el youtuber respondió a los dichos de la modelo y explicó por qué dejó de seguirla en las redes

Ian Lucas habló por primera
DEPORTES
La confesión de un argentino

La confesión de un argentino campeón de la Premier sobre su turbulenta relación con el DT y el club: “Lo quería agarrar del cogote”

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Despidieron a otro entrenador en Primera División: ya se fueron seis en apenas 9 partidos

Las llamativas declaraciones del DT del Tottenham luego del polémico cambio del arquero: “Ocurren cosas inusuales”

El Seis Naciones 2026 se define entre tres: cómo llegan Francia, Escocia e Irlanda a la última fecha

TELESHOW
Cuáles son los accesos y

Cuáles son los accesos y desvíos vehiculares por Lollapalooza Argentina 2026: el mapa interactivo

Los primeros sonidos de Lollpalooza Argentina: Mora Fisz, y Jero Jones inauguran la jornada con talento emergente

La pregunta sobre el casamiento con Lali Espósito que sorprendió a Pedro Rosemblat: “Me da vergüenza y pudor”

Juan Ingaramo: la relación con Violeta Urtizberea, la conexión con su hija y las veces que jugó contra Leo Messi

Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”

INFOBAE AMÉRICA

“Una canción de María Elena

“Una canción de María Elena Walsh, querida amiga”: Joan Manuel Serrat volvió a cantar en Mendoza

Rodrigo Paz: “La captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado”

Estados Unidos registra más de 1.200 casos de sarampión en 2026 y se acerca a niveles no vistos en décadas

La crisis del petróleo se agrava a medida que los operadores se inquietan por un bloqueo más prolongado del estrecho de Ormuz

El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras sube a 63.2 puntos en febrero, según el Banco Central