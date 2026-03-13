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Se casa el hermano de Mauro Icardi en una boda llena de incógnitas que alimenta el misterio familiar

En su columna en Infobae en Vivo, el periodista Juan Etchegoyen dio detalles del casamiento de Guido y Micaela Ravasio. La interna rosarina y el rol de Wanda Nara

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Juan Etchegoyen contó los detalles del casamiento del hermano de Mauro Icardi (Infobae en Vivo)

El próximo sábado, Guido Icardi celebrará su casamiento en Granadero Baigorria, cerca de su Rosario natal, en medio de un clima familiar atravesado por exposiciones mediáticas y tensiones internas. La boda del hermano de Mauro Icardi, confirmada en la última emisión de Infobae a las Nueve, suma expectativa no solo por la presencia de allegados, sino también por la posibilidad de que figuras centrales de la familia Icardi asistan al evento. Y tampoco es descabellado pensar en la presencia de Wanda Nara, la madre de sus hijas, en pleno escándalo por la separación. La conductora se mostró los últimos meses muy cerca de la familia rosarina de su ex, lo que da lugar a todo tipo de versiones.

Durante su participación en el programa, el periodista Juan Etchegoyen anticipó que la lista de invitados y las ausencias podrían leerse como un mensaje acerca del presente familiar. El periodista remarcó que la ceremonia genera atención, ya que Wanda Nara figura entre las invitadas, aunque por estos días se encuentra en Maldivas. Mientras tanto, Mauro Icardi permanece en Turquía, lo que alimenta versiones sobre la falta de vínculo entre los hermanos.

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El casamiento de Guido Icardi y Micaela Ravasio se realizará en un salón de eventos de la región, dentro de un club náutico que permitirá disfrutar de las instalaciones bordeadas por el encanto del Río Paraná. Espacios vidriados, luces de neón y un equilibrio entre la sofisticación y la sencilles aventuran una jornada inolvidable para los novios y un sinfín de especulaciones para propios y ajenos.

La previa del casamiento de Guido Icardi en Rosario

En la antesala de la boda, Guido adoptó un perfil activo en redes sociales, donde compartió mensajes referidos a la lealtad y los lazos familiares. Uno de sus posteos recientes incluyó la frase: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”, interpretada como una referencia a las controversias públicas que involucraron a Mauro Icardi y a Wanda Nara en los últimos tiempos. La publicación generó repercusión y reforzó la percepción de distanciamiento dentro de la familia.

Además, en una entrevista concedida días atrás a Intrusos, el tatuador expresó su mirada sobre la exposición mediática que rodea a su hermano y el impacto que estos episodios tienen en el entorno cercano. Sin entrar en detalles sobre la relación actual, señaló que los conflictos familiares se viven con preocupación y que la cobertura periodística añade presión a situaciones ya complejas.

“Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente. Con mi hermano la relación no cambió mucho a lo largo del tiempo. Hemos compartido alguna Navidad, algún cumpleaños, alguna vez que estaba en Suiza por un partido de Champions. Poca cosa más, no hemos hablado mucho”, expresó Guido respecto a su hermano, sin profundizar en los motivos de la distancia y enfocándose en la organización de su boda y en resguardar a su pareja y seres queridos.

Guido Icardi y Micaela Ravasio,
Guido Icardi y Micaela Ravasio, a horas de convertirse en marido y mujer (Instagram)

El evento del sábado adquiere así un carácter singular: no solo marca un acontecimiento personal relevante para Guido Icardi, sino que funciona como termómetro de una familia expuesta y objeto de atención pública. La expectativa por la asistencia de invitados clave, la reacción en redes sociales y la cobertura mediática anticipan que la boda se convertirá en uno de los temas de conversación en el inicio de la semana.

Si bien los ojos de la fiesta se posarán en Guido y Micaela, los ojos mediáticos apuntan a Mauro y Wanda. Y aunque en principio los dos están invitados, por estos momentos se encuentran casi en la otra punta del mundo. El futbolista se encuentra en Estambul, con su pareja la China Suárez, abocado a sus compromisos con el Galatasaray. La conductora anda por las Maldivas, en un hotel paradisíaco, en modo luna de miel con Martín Migueles. Todo parece indicar que no estarán el sábado en Granadero Baigorria, pero en esta historia nada se puede dar por definitivo.

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