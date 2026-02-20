Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

Las redes sociales reavivaron los mensajes que Guido Icardi publicó en 2022, en los que expresó fuertes críticas hacia Wanda Nara

Las redes sociales reavivaron los mensajes que Guido Icardi publicó en 2022, en los que expresó fuertes críticas hacia Wanda Nara. El retorno de estos mensajes coincidió con imágenes recientes de un reencuentro familiar entre ambos, ocurrido hace algunas horas.

En 2022, tras la primera separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Guido utilizó su cuenta de Instagram para lanzar insultos directos. Entre sus publicaciones destacaron frases como “Qué asco de ser vivo”, en alusión a su excuñada.

El tono hostil continuó en mensajes sucesivos: “Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah no, que no me saca ni un euro”.

En otro mensaje, Guido Icardi acusó a su cuñada Wanda Nara de manipular a su entorno: “Separó una familia, nos trató de muertos de hambre, quiso extorsionar a mi hermana, quiso manipular a mi madre, se ríe de todos en nuestra cara. La gente debería saber”.

La repercusión en redes sociales por la publicación de una imagen en bikini se intensificó tras una nueva aparición de mensajes polémicos. En menos de 24 horas, el usuario detrás del contenido eliminó la fotografía inicial, pero subió una historia con un mensaje explícito que buscó justificar aquello que muchos interpretaron como un ataque directo: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale”.

En ese contexto, la dinámica no cesó con esa aclaración pública. La jornada avanzó y surgió una segunda fotografía, esta vez mostrando a la empresaria vestida con un traje blanco, acompañada por un texto contundente: “Asco”.

Ambos mensajes funcionaron como una ratificación de la postura inicial, dejando en evidencia el tono y la secuencia de publicaciones que generaron la discusión digital.

Año 2024

El conflicto familiar entre Mauro Icardi, Wanda Nara y los hermanos del futbolista escaló a niveles inéditos, sacudiendo a la opinión pública y ampliando la brecha en la familia. En el epicentro del escándalo, Guido Icardi recurrió a sus redes sociales para expresar: “Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, según su mensaje publicado en Instagram poco después de la primera audiencia judicial para definir los términos de la separación entre el deportista y la empresaria.

Horas antes de los mensajes de Guido, Ivana Icardi, también hermana de Mauro, se pronunció desde un enfoque más íntimo. En sus historias de Instagram, transmitió el desgaste emocional derivado de la disputa actual: “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, escribió, marcando distancia del conflicto directo y la exposición mediática.

¿Qué cambió hoy entre Guido y Wanda?

Guido Icardi compartió una fotografía junto a Wanda Nara y sus sobrinas, Francesca e Isabella. La reunión se realizó en la casa de la conductora y sumó la presencia de Martín Migueles y Maxi López.

El encuentro provocó sorpresa y una rápida viralización. Usuarios y seguidores difundieron nuevamente los viejos mensajes de Guido, comentando el contraste con la reciente imagen de supuesto acercamiento familiar.

Luego de la reunión, Guido explicó públicamente el motivo de su acercamiento: “Fue una cosa entre los dos para poder conocer a la familia. Desde que las nenas nacieron no las conocí, tuve la oportunidad y aproveché”.

Sin embargo, el reencuentro no disipó las reacciones negativas. Guido Icardi relató que, tras su aparición en televisión, el volumen de mensajes de odio aumentó considerablemente y que la presión digital alcanzó a personas de su entorno profesional.

Ivana Icardi y Guido Icardi, hermanos del futbolista Mauro Icardi, envueltos en una nueva polémica familiar que ha captado la atención mediática

El propio Guido indicó que conversó con su hermana Ivana Icardi tras la repercusión mediática, quien le aconsejó cuidarse de la exposición pública: “Hablé con Ivana y está todo bien. Ella me vio en tele y me dijo que me cuide de la exposición”.

El impacto continuó creciendo. Guido señaló que incluso debió buscar asesoría legal ante la magnitud de mensajes hostiles y advertencias recibidas tanto por él como por allegados.

Este episodio refleja cómo las declaraciones en redes sociales pueden desencadenar repercusiones públicas y legales, un fenómeno habitual para las figuras mediáticas y sus familias.