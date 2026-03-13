Evangelina Anderson cruzó a Grego Rossello por su relación con Ian Lucas: “Hubo una grieta”

La modelo y el influencer tuvieron un acalorado intercambio de palabras (Video: React de MasterChef- Telefe)

A una semana del escándalo mediático que estalló tras la filtración de una foto besándose y las versiones enfrentadas sobre su relación, Evangelina Anderson sigue en el centro de la conversación por su supuesto romance con Ian Lucas. Mientras la modelo niega categóricamente el vínculo y el youtuber sostiene otra versión, la polémica se trasladó también al detrás de escena de MasterChef Celebrity, donde Grego Rossello —amigo personal de Ian desde hace años— conduce el stream react del programa junto a la China Ansa.

Fue en ese contexto que Evangelina protagonizó un divertido pero tenso cruce con Grego durante la transmisión en vivo. Eva rompió el hielo con una frase directa: “Salvo Grego que es medio ortiva conmigo... el resto es un amor. ¿Por qué no me querés?”. Grego, lejos de esquivar el tema, le contestó: “No es que no te quiero, pero hubo una grieta, no nos vamos a hacer los bolu..., entre vos y otro participante de MasterChef y yo soy muy amigo de él, entendeme”, haciendo referencia a su amistad con Ian Lucas.

La respuesta no terminó de convencer a Evangelina, que le marcó: “Pero viste que no hay que escuchar una sola campana”. Grego blanqueó su posición y la lealtad con su amigo: “Yo voy a escuchar la de mi amigo. Con Ian somos amigos hace cinco, seis años. Yo estoy de su lado, cien por ciento, me voy a hacer cargo y no tengo problema de decirlo”.

Eva no se quedó atrás y le insistió: “Pero no defiendas a muerte si no sabés la otra parte de la historia”, dejando claro que esperaba que el conductor también tenga en cuenta su versión. Finalmente, la modelo empatizó con la postura de Grego: “Bueno sí, es verdad, yo también defendería a una amiga a muerte”, reconociendo que la lealtad es un valor compartido.

Luego del ida y vuelta por su relación, la modelo contó cómo se encuentra (Video: Intrusos- América TV)

A una semana de todo este escándalo, que no estaba en la agenda de la modelo, ya más tranquila, Evangelina habló con Intrusos y contó cómo vivió este tiempo con los reflectores sobre ella: “Ahora más tranquila. Por suerte se calmó todo. Esperando que termine MasterChef”, dijo entre risas. Reveló que sus compañeros del programa la llamaron para solidarizarse: “Me llamaron todos, sí, sí, sí. Todos, todos. Sí, sí. Todos me apoyaron bastante”. Prefirió no exponer a nadie, pero remarcó el apoyo recibido: “No voy a exponer a mis compañeros, pero todos me apoyaron bastante”.

Sobre si piensa reencontrarse con el grupo, Evangelina adelantó: “Nos vamos de vacaciones, ¿podés creer? De hecho, le vamos a decir también a Yanina Latorre. ¿Te imaginás a Yanina ahí? Qué quilombo. Va a estar todo bien. Yo no tengo problema con nadie”.

Consultada sobre la posibilidad de compartir unas vacaciones con el joven de 26 años tras el escándalo, fue clara: “No tengo problema con nadie, porque en realidad es una persona que yo lo quiero mucho a Ian y sé que es buena persona y bueno, viste, a veces hay cosas que se te van de las manos, no porque él sea mala persona, sino porque no sabe manejar la situación”. Reconoció que no intentó hablar con él desde entonces, pero no descarta volver a hacerlo: “Ya vamos a hablar, seguramente, sí. Sé que hay personas que aprovechan el momento para darte”.

Finalmente, Anderson también respondió a viejas críticas sobre su personalidad y su paso por el medio: “Me está juzgando a una chica de dieciocho años que bailaba con ella en un programa, tengo muchos más”, ironizó, restando importancia a los comentarios y dejando claro que prefiere mirar hacia adelante y apostar por la calma tras la tormenta mediática.