El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

Claudia Villafañe celebró el cumpleaños de su nieta Roma con un emotivo mensaje en Instagram y una foto simbólica

Claudia Villafañe compartió un mensaje lleno de amor y emoción para celebrar el cumpleaños número siete de su nieta Roma. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria y exesposa de Diego Maradona publicó una imagen muy especial acompañada por un texto dedicado a la hija de Dalma Maradona, que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

En la publicación, Villafañe eligió mostrar una comparación cargada de simbolismo. De un lado de la imagen aparece una foto tomada en 2019, cuando Roma era apenas una bebé y sostenía con su pequeña mano el dedo de su abuela. Del otro lado, una fotografía actual muestra a Claudia caminando de la mano con la niña, que ya tiene siete años. La secuencia refleja el paso del tiempo y el vínculo cercano que ambas mantienen.

Junto a la imagen, la ganadora de MasterChef Celebrity escribió un mensaje lleno de ternura. “Feliz cumple Roma de mi vida!”, comenzó el texto que acompañó la publicación. Luego recordó un momento muy especial de los primeros días de vida de su nieta: “Un día después de nacer me agarrabas la mano y hoy con siete años lo seguís haciendo igual…”.

La empresaria compartió dos imágenes que muestran el crecimiento y el vínculo especial entre abuela y nieta a lo largo de los años

En ese sentido, Villafañe destacó el fuerte lazo que las une y dejó una promesa para el futuro. “Mi mano siempre va a estar ahí para acompañarte en tu camino cuando vos la necesites”, expresó, reflejando el cariño profundo que siente por la niña.

El mensaje continuó con un deseo lleno de afecto para Roma, a quien alentó a seguir disfrutando de su infancia. “Seguí disfrutando la vida, tus juegos, bailes y canciones! Te amo! Que los cumplas muy feliz!”, cerró.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de cariño tanto de seguidores como de distintas personalidades del ambiente artístico. Entre quienes reaccionaron al posteo estuvieron Susana Roccasalvo, que dejó varios corazones rojos y un emoji de torta para celebrar la ocasión, y la actriz Georgina Barbarossa, quien escribió: “Feliz cumpleaños para la princesa y la reina”, acompañado por una serie de corazones.

Dalma Maradona expresó gratitud por poder ver crecer a Roma y consideró la maternidad como el mayor privilegio de su vida

También se sumó Carolina Baldini, quien comentó con ternura: “Me muero por hacer estas fotos con mis nietos. Qué lindo, qué bendición”, mientras que Jimena Monteverde reaccionó con emojis de corazones y caritas enamoradas.

Roma es la hija mayor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, y nació en marzo de 2019. Desde su llegada, se convirtió en una de las grandes alegrías de la familia Maradona, especialmente para Claudia Villafañe, quien suele compartir momentos especiales junto a sus nietas en redes sociales.

De hecho, su mamá también utilizó palabras llenas de afecto y gratitud al dedicarle un extenso texto en esta fecha especial. Dalma repasó el día del nacimiento de Roma, su primera hija con Andrés Caldarelli, y definió el amor y el orgullo que siente como madre. El texto refleja sus emociones ante la maternidad y su deseo de que, en el futuro, su hija pueda leer y atesorar estas palabras.

Dalma Maradona compartió el emotivo dibujo de su hija Roma en su cumpleaños, deseándole la autoestima que irradia y expresando su incredulidad ante sus 7 años.

“Siempre te escribo en tu día porque de grande —ok, ya sos grande y ya sabés leer— pero me hace ilusión saber que capaz en algún momento vas a leerlos todos juntos”, comenzó Dalma, en alusión al ritual de dedicarle mensajes cada año para su hija mayor.

“Hoy se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”, afirmó la actriz, al recordar el nacimiento de Roma. “De la ansiedad de conocerte y estar tan asustada de no poder hacerlo bien. De las ganas inexplicables de conocer tu carita, la más hermosa del mundo. De amarte desde el momento que me enteré que estaba embarazada”, expresó con profunda emoción la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

En el profundo texto, Dalma compartió sus reflexiones sobre los instantes previos al nacimiento y su proyección a futuro. “De desear con fuerza que salga todo bien para poder compartir esta vida juntas. Exactamente lo que estamos haciendo”, escribió y lo compartió con todos sus seguidores.

El cumpleaños de Roma, el año pasado, festejo organizado por su abuela Claudia Villafañe

Y profundizó en el significado de la maternidad. “Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos MUCHÍSIMO MÁS”, aseguró, y describió lo que implica ser testigo del crecimiento de Roma. “Verte crecer es el privilegio más grande de mi vida”, confesó.

En su dedicatoria, Dalma elogió las cualidades de Roma. “¡Qué hermosa persona sos, Momita! Tan sensible, tan atenta, tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco (tu humor es lo mejor de este planeta, es importante que nunca lo cambies)”.

La actriz destacó también el papel de su hija como hermana de Azul, la más pequeña de sus hijas. “Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida”, señaló. En cuanto al carácter de Roma, sumó un deseo para el futuro. “Ojalá nunca cambies tu personalidad arrolladora y que nadie te diga que no podés algo, porque vos siempre vas a poder todo”, remarcó en su mensaje.

Roma, hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, cumple siete años este jueves 12 de marzo, aquí en brazos de su padre

Además, Dalma manifestó su amor y la plenitud que le aporta la maternidad. “Te amo con cada parte de mi ser y que ser tu mamá es lo mejor del mundo”, afirmó, y sumó un mensaje de admiración y celebración. “Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos. Gracias por enseñarme todos los días, sigo aprendiendo”.

La actriz renovó sus compromisos con Roma y su deseo de compartir momentos. “Sigamos compartiendo 10.000 shows porque yo siempre voy a ser tu fan número 1”. El mensaje concluyó con un deseo para el cumpleaños de Roma. “Yo siempre voy a estar acompañándote, ¡siempre! Feliz cumple, Moxi Mox. Te amo y que se te cumplan todos tus deseos y más”.

Dalma Maradona completó su mensaje con dos fotografías: una de su etapa final del embarazo y otra de lo que denominó “la primera sesión de fotos de su hija”. Cabe mencionar que tanto la actriz como su marido resolvieron no mostrar el rostro de Roma hasta que ella lo decida por su propia voluntad.