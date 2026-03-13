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Daniela Celis elogió a Thiago Medina y dio detalles de su intimidad: “¿Dónde encuentro otra mejor?”

La exparticipante de Gran Hermano reveló cuál fue la clave para su relación con el padre de sus hijas y recordó su fogosa convivencia dentro del reality

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La influencer sorprendió al hablar sin filtros sobre la intimidad con su expareja una charla con Martín Cirio.

Tras el duro accidente que puso en riesgo su vida, Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron cada día más juntos, alimentando los rumores de reconciliación y dejando atrás las diferencias en su separación. Como si fuera poco, en las últimas horas, la influencer habló del vínculo con el padre de sus hijas y elogió sus atributos físicos.

El diálogo se desarrolló en un ambiente distendido, con Celis compartiendo detalles personales frente a Julieta Poggio y Martín Cirio. En el encuentro, la influencer habló sin reservas sobre sus sentimientos hacia Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas Aimé y Laia. Aseguró que, pese a la separación, ambos mantienen una convivencia cercana y una crianza compartida. La exparticipante de Gran Hermano fue clara sobre los desafíos de criar juntas a sus pequeñas y explicó que la pareja decidió evitar el uso de tecnología en la infancia de las pequeñas, apostando por los juegos y el tiempo en familia como pilares.

Pero como si fuera poco, todo se descontroló en el stream de Cirio cuando Julieta Poggio, excompañera de programa, lanzó una broma que arrancó risas: “Sí, amiga, a vos te encanta la... ”. Celis respondió entre risas: “Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”.

Thiago Medina y Daniela Celis
Thiago Medina y Daniela Celis

Sin titubear, Celis profundizó en la intensidad de su vínculo con Medina. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltarla, ¿entendés? O dónde encuentre otra mejor, si ya tengo una buena”, expresó, ganándose la atención de todos.

“La química entre nosotros era increíble”, agregó en relación con su expareja. La joven recordó las circunstancias particulares del reality en el que ambos participaron: “No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”.

Celis remarcó que lo que se vio “dentro de una casa con cámaras, con micrófonos… Es una cosa que no se puede explicar, chicas. No lo puedo explicar”.

Después del reality, Daniela Celis y Thiago Medina optaron por explicar públicamente cómo gestionan su convivencia tras separarse. “Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación”, admitió Celis en una story en sus redes, haciendo referencia a su cercanía.

Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

Por su parte, Medina se refirió al acuerdo familiar: “Al estar separados y estar juntos todo el día… Bueno, aparte de haber sido pareja, como siempre decimos, somos padres, nos vamos a llevar bien toda la vida”. La influencer explicó: “Por lo menos 18 años nos vamos a ver siempre”, en alusión al tiempo que compartirán como padres presentes.

Celis fue transparente: “Y elegimos llevarnos bien, porque tenemos dos opciones: o llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos también y hay momentos que nos amamos”.

Medina coincidió y sumó: “Sí, a veces. Nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos”.

Tanto Celis como Medina eligieron criar a Aimé y Laia alejadas de los dispositivos electrónicos y el entorno tecnológico. En enero, anunciaron que sus hijas celebraron su segundo cumpleaños sin pantallas ni celulares, sino rodeadas de juegos, globos y elementos que estimulan la creatividad.

Al respecto, Celis compartió: “Dos años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor. Pero es acá donde todo vale la pena. Una rayuela y toda la tarde, nada más”.

Un video compartido recientemente mostró a las gemelas jugando a la rayuela junto a su papá, en un entorno libre de tecnología. Las fiestas familiares siguen esa misma línea, priorizando el tiempo compartido y las actividades tradicionales.

En tiempos en que la virtualidad ocupa un lugar preponderante, la familia de Celis y Medina apuesta por la presencia y el juego como motores de la crianza cotidiana.

Los esfuerzos de Celis y Medina buscan que sus hijas crezcan con ejemplos, valores sólidos y una infancia centrada en la interacción real, más allá de la tecnología.

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