Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco: “Me destrozó su historia”

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco

La denuncia de Emily Ceco contra su exmarido Santiago Martínez llegó a juicio oral rodeada de atención pública. La joven, conocida por su participación en el reality Love is Blind junto a su entonces pareja, relató episodios de violencia y amenazas que, tras meses de exposición en redes y medios, derivaron en una causa judicial por violencia de género e intento de homicidio. Entre quienes acompañaron a Emily desde el primer momento estuvo Cinthia Fernández, quien asumió un rol central en la visibilización del caso y tendió el puente para que su pareja, el reconocido abogado Roberto Castillo, asuma la defensa de la joven.

El día en que comenzó el juicio, la presencia de Cinthia junto a Emily y Castillo en la sala fue objeto de debate y críticas en redes sociales. Ante esa oleada de comentarios, la mediática publicó un video para responder de forma directa. “Muchos criticando y haciendo foco: ‘¿Qué hace Cinthia ahí? ¿Está bien? ¿Yo lo vi mal? ¿Está Cinthia?’”, planteó al inicio de su descargo, reflejando los comentarios que se reproducían en las redes. El mensaje tuvo un destinatario especial: una abogada que, según relató Cinthia, la interpeló por su rol en la audiencia. “Te voy a contar, señora abogada, en carácter de qué estoy. Se supone que vos deberías saber porque una persona puede estar acompañando a una víctima. Primero, porque fui designada como persona de confianza. Emily lo decidió así. Por eso estaba sentada al lado de ella”.

Fernández subrayó que su intervención no fue casual ni oportunista, sino el resultado de un vínculo de confianza con la denunciante, gestado desde el impacto personal que le causó conocer su historia. “Como ser humano fui la que me ocupé de contactar a Emily con Roberto para que tenga una defensa, defensa que yo considero es la mejor, porque sé la capacidad de mi pareja en su rol de abogado. Entonces le pedí por favor que la ayudara porque me destrozó su historia y me impactó”, explicó. Destacó que la decisión de estar a su lado fue formalizada mediante la firma de Emily, como establece el procedimiento para designar una persona de confianza en los juicios de este tipo.

Emily Ceco, la joven participante de Love Is Blind, habló de la denuncia de violencia de género contra su ex (Video: A la Tarde- América TV)

El descargo de Cinthia también incluyó argumentos relacionados con su formación y su interés profesional. “Soy estudiante de Derecho, y muchos estudiantes van a presenciar juicios para ver las experiencias, ver alegatos iniciales y finales, ver cómo declaran los testigos, cómo se mueven, quiénes participan en la sala”, precisó, defendiendo la legitimidad de su presencia como parte de su aprendizaje en el ámbito judicial. Aclaró, además, que “fue el primer juicio que presencié y la verdad, como experiencia, me recontrasirve”, reforzando que su participación no se limitó al acompañamiento emocional sino también a la observación académica.

El vínculo entre Fernández, Ceco y el abogado Roberto Castillo quedó planteado en términos de apoyo concreto. Cinthia insistió en que su intervención fue un puente necesario para que la joven tuviera la defensa que consideraba adecuada. “Le pedí por favor que la ayudara porque me destrozó su historia”, reiteró. La relación pública de Fernández y Castillo, conocida por la audiencia a partir de sus apariciones mediáticas, sumó una dimensión personal al acompañamiento legal, reforzando la idea de que la defensa no surgió de un interés externo, sino de una preocupación genuina.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo antes de ingresar al juicio de Emily Ceco contra su ex (Instagram)

La repercusión del descargo fue inmediata. Además de responder a críticas, Fernández planteó un debate sobre el rol de las figuras públicas en causas sensibles. “En vez de cuestionar, deberías, como letrada, estar impulsando este tipo de acciones, de que una figura pública, además, dé visibilidad al caso”, remarcó, defendiendo la importancia de la exposición mediática para evitar que las víctimas queden aisladas. Agradeció el apoyo recibido y se mostró sorprendida por el tono de ciertos mensajes: “Tenía ganas de atender boludos y agradecerle a otros seguidores, a gente que no conozco. Está muy bueno el aporte y no sé si observaron, las mujeres son las peores. Qué feo, ¿no? En un caso como este, qué feo”.

Al cierre de su video, Fernández se dirigió a quienes la señalaron por su exposición: “Espero que ustedes, sentados con sus dedos holgazanes, hayan hecho algo por una víctima que pasó un infierno como este”. Con ese mensaje, defendió su papel como acompañante y visibilizadora del caso, asumiendo tanto las críticas como el respaldo que cosechó su presencia junto a Emily Ceco en un proceso judicial seguido de cerca por la opinión pública.