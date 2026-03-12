Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

La joven dio detalles de la denuncia contra Santiaog Martínez y el juicio que se está llevando adelante (Video: A la Tarde- América TV)

En febrero de 2025, Emily Ceco, conocida por su participación en Love is Blind —el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi— denunció a su entonces marido Santiago Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Acompañada de su madre, Andrea Rivero, y el abogado Roberto Castillo, Emily visitó el programa A la Tarde (América TV) para conversar con Karina Mazzocco sobre el juicio que se lleva adelante y su experiencia personal tras la denuncia.

Karina abrió el diálogo preguntando cómo se sentía Emily en este momento tan difícil. “Bien, estoy pasando un momento muy duro. Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, respondió la joven. Contó que intentó sobreponerse para estar presente en el programa: “Hoy como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho de eso, porque hasta me juzgaron por eso”. Sorprendida, Karina le preguntó quién la había cuestionado. Emily respondió: “Que estaba demasiado arreglada para la situación”. Su madre sumó indignada: “Para venir. Que no iba a tomarse en serio”.

Su mamá conmovida, expresó: “La violencia está en todos lados. En el hijo de remil pu... que le pegó y en toda la gente. No en todas, no voy a generalizar. Es mucha gente la que es buena. Pero ese comentario que acaba de recibir Emily nos destrozó”. Emily agregó: “Es horrible, porque una la está pasando mal, viene pasándola mal hace un año. No solo tuvo que encontrarse con la peor persona que iba a conocer en su vida, que casi la mata, sino que intenta salir de la vida y no lo dejan”.

Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

Cuando la conductora le preguntó si tuvo miedo de hacer la denuncia, Emily fue tajante: “Sí, por supuesto. Sí, tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo. Una vez que le dije a ellos, me costó un montón contarle a mis papás”. Explicó que se había escapado de su casa, se refugió en la de su hermana y, cuando tuvo fuerzas, fue de noche a ver a sus padres, maquillada, para que no notaran las marcas: “Me maquillé toda y fui de noche para que cuando me recibieran no vieran bien la cara”.

Andrea recordó el shock de ver a su hija: “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada. Fue horrible. Fue espantoso. No podía creer que yo colaboré, yo colaboré”. Emily la interrumpió: “No colaboraste”. Andrea insistió: “Sí, para qué, entregársela a ese hijo de remil p...”. Emily la consoló: “No, vos no tenés nada de culpa. El que tiene la culpa es él. Te lo dije siempre”.

La madre expresó su culpa por haber confiado y haber recibido a Santiago en la familia, pero Emily y Karina enfatizaron que la responsabilidad es únicamente del agresor. Karina preguntó cómo comenzó la relación y cuándo aparecieron los primeros signos de violencia. Emily relató: “Él al comienzo se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”. Explicó que, tras un mes y medio o dos de relación, empezaron los malos tratos.

Emily en su momento mostró los moretones y los golpes que le dejó su exmarido (Captura de video)

Emily contó que el primer hecho fue una escena de celos en una reunión con compañeros del reality: “Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”. Andrea agregó: “En el reality mismo hay signos de violencia. Están las imágenes. Parte de los capítulos es escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”.

La madre recordó que solo percibió algo extraño en una charla a distancia cuando estaban en Villa Gesell, pero nunca imaginó la magnitud del maltrato. “Lo conocíamos, venía a casa, era amoroso. Solo la única vez que yo noté algo y que me enojé y le pregunté a Emily, pero fue a distancia, cuando estaban en vacaciones con la familia”.

Emily finalmente denunció a Santiago cuando las cosas llegaron demasiado lejos: “Lo denuncié cuando él intentó matarme en febrero. Cuando tuvimos una despedida de soltera porque me iba a volver a casar y ya me organizó...”. Andrea precisó la fecha: “El 8 de febrero”.

El testimonio de Emily Ceco y su madre en televisión volvió a poner en primer plano la revictimización, el miedo y la soledad que enfrentan muchas mujeres en situaciones de violencia, y la importancia de acompañar, escuchar y no juzgar a quienes atraviesan este tipo de procesos.