El primer cruce de Gran Hermano: el ruidoso motivo nocturno que enfrentó a la paraguaya Carmiña y la chilena Pincoya

Carmiña vs. Pincoya, el primer cruce de Gran Hermano Generación Dorada se dio por los ronquidos

La primera pelea en Gran Hermano Generación Dorada se produjo durante la primera semana del reality y dejó en evidencia el carácter de sus protagonistas. El desencuentro tuvo como protagonistas a Jennifer Galvarini Torres, “Pincoya”, participante chilena reconocida por su paso anterior por realities, y a Carmiña Masi, periodista paraguaya. El motivo inicial del conflicto fue una acusación por ronquidos nocturnos, pero la discusión pronto escaló, involucrando a otros integrantes y demostrando la tensión inherente al formato.

Pincoya llegó desde Chile tras haber sido parte de Gran Hermano Chile, conocida por su personalidad intensa y polémica capacidad para enfrentar disputas. Carmiña Masi, llegada desde Asunción, se define como frontal y sin filtro, con experiencia como periodista y conductora. Ambas, fieles a sus estilos, pronto protagonizaron el primer enfrentamiento en la casa.

La situación se desencadenó en la cocina, donde se produjo el enfrentamiento verbal que marcó el inicio de la convivencia.

Carmiña (a la derecha) acusó a Pincoya de roncar y no dejarla dormir en lo que fue la primera discusión caliente de GH Generación Dorada

“¿Cómo estás?”, preguntó Pincoya a Carmiña mientras tomaba un café. “Yo bien, ¿vos?”, respondió la paraguaya sin rodeos abriendo la canilla de la cocina. “Bien, igual”, replicó la chilena. Entonces, Masi tiró la primera piedra: “Me despertaron tus ronquidos”. La chilena se defendió: “Yo no roncaba, roncaba la otra chica”. “Eras vos.. ¿Quién es la otra chica?”, insistió Masi. “Ella, la Divina”, señaló Pincoya, mientras la cámara enfocaba a Divina Gloria, que estaba en el jardín. “¿Divina? Ah, yo te escuché a vos”, volvió a remarcar la periodista paraguaya. “No”, negó enfática Galvarini. “Incluso a Gran Hermano le dije. Iba a proponer que todos los que roncan se muden a una habitación”, continuó Carmiña. “Ay, ay, no”, rechazó Pincoya la propuesta. “Pero me dijeron que no”, admitió Masi.

La respuesta final de Galvarini fue tajante: “Mmm, te digo al tiro, a mí, aunque me mande Gran Hermano a cambiarme de pieza, no me cambio. Yo en esa cama me quedo y hasta que me vaya”.

Ante la sugerencia de Carmiña de dividir los dormitorios entre los que roncan y los que no, Pincoya (a la izquierda) se negó rotundamente

Luego del cruce, Pincoya compartió con el exfutbolista Brian Sarmiento sus impresiones sobre lo sucedido.

“La otra proponiendo que los que roncan duerman todos en una pieza. Ay, eh...”, comentó Pincoya. Sarmiento preguntó: “¿Quién?”. “La nena esta, la rubia, la periodista. A mí que no me huevée”, respondió Pincoya usando un modismo chileno. “¿La paragua? ¿La paraguaya?”, insistió Sarmiento. “No sé. Yo buena onda y todo, pero...”, dudó la participante chilena. “¿Me ayudás, amigo?”, sugirió Brian a otro participante mientras se alejaba de la cocina.

Pincoya, en el Confesionario

Unos momentos más tarde, en el confesionario, Galvarini relató su versión al anfitrión del reality, Gran Hermano. “Hola”, saludó Pincoya. “Hola, Pincoya, ¿cómo estás?”, preguntó la Voz. “Vengo buena, no voy a pelear. Oye, qué lindo acá. No, medio duro sí, ¿ah?”, comentó Pincoya mientras se acostaba en el sofá de tres cuerpos laminado en colorado. “Después venite y dormís una siesta”, sugirió la Voz con humor. “Ah, ya no, porque puedo roncar. No, me acuerdo de la chica Carlín decía: ‘Oye, hijo, estuviste roncando’. Le dije: ‘No, no fui yo, era la Divina, la de al lado’”, respondió entre risas la participante. La Voz pidió una aclaración: “¿Quién es Carlín?”. Galvarini reconoció su error: “No tengo idea, una...”. La Voz corrigió: “Carmiña”. Pincoya precisó: “Ella, ella, una que es periodista”.

El ambiente en el confesionario se distendió, pero la chilena dejó en claro su postura y su incomodidad ante el conflicto.

El debate por los ronquidos marcó de entrada el carácter y los límites de los participantes en Gran Hermano Generación Dorada. El primer choque, que provocó Carmiña, lejos de resolver las diferencias, anticipa nuevas tensiones y confirma que, para Pincoya, ceder no es una alternativa, augurando una convivencia donde los desacuerdos podrían escalar en el futuro.