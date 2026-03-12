Mercedes Morán se mostró partidaria de tener una relación abierta: “Tuve mucha gente tóxica”

Mercedes Morán sorprendió al expresar que actualmente estaría dispuesta a tener una relación abierta basada en honestidad y libertad (Video: Instagram)

Mercedes Morán volvió a generar repercusión con una reflexión sincera sobre el amor, la fidelidad y las relaciones de pareja. Invitada a una entrevista con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Live), la reconocida actriz habló sin filtros sobre cómo cambió su mirada con el paso de los años y sorprendió al revelar que, si hoy iniciara una nueva relación, no tendría problemas en que fuera abierta.

La charla se dio en un tono distendido, pero rápidamente derivó en una conversación profunda sobre los vínculos afectivos y las experiencias personales que marcaron su vida. Todo comenzó cuando el conductor le preguntó directamente si, en caso de tener una pareja en la actualidad, estaría dispuesta a mantener una relación abierta. “Sí”, respondió Morán sin dudar. Y ante la sorpresa del conductor, reafirmó su postura: “Sí, sí”.

Ángel de Brito quiso saber entonces qué la llevaba a pensar de esa manera. La actriz explicó que su mirada sobre el amor y la fidelidad fue cambiando con el tiempo y que hoy siente que una dinámica así sería más coherente con el momento de vida que atraviesa. “Primero porque me parece que es lo más sano, lo más verdadero para mí en este momento de mi vida”, expresó. Según explicó, su postura no necesariamente refleja lo que pensaba en el pasado, sino una evolución personal que llegó con los años.

“Claro, por ahí en otro momento no lo hubiera hecho”, le comentó el conductor. Y Morán lo confirmó: “No, de hecho en otro momento no lo hice”. La actriz profundizó en esa transformación personal y explicó que el paso del tiempo la llevó a revisar muchas ideas que antes consideraba inamovibles. “A medida que cumplís años, yo he ido cambiando algunos conceptos sobre muchos temas: sobre lo que es la fidelidad, sobre lo que es el amor, sobre lo que es el deseo, sobre miles de cosas”, reflexionó.

Durante la charla también habló de uno de los aspectos que hoy considera centrales en una relación: la ausencia de celos. Para Morán, ese punto es clave y forma parte de las razones que la llevan a pensar en vínculos más abiertos o libres. “Algo que definitivamente no estoy dispuesta a padecer ni cinco minutos son los celos”, aseguró con firmeza.

La actriz explicó que ese límite está directamente relacionado con experiencias que vivió en el pasado, donde la toxicidad en las relaciones tuvo un peso importante. En ese contexto, recordó que en su vida amorosa atravesó vínculos marcados por ese tipo de comportamientos. “Uf, mucha, mucha, mucha”, respondió cuando Ángel de Brito le preguntó si había vivido situaciones de toxicidad en sus parejas.

El conductor quiso profundizar sobre ese punto y consultó si esos comportamientos habían sido de ambos lados o si provenían principalmente de sus parejas. Morán fue clara al respecto: “Del otro”. Según relató, ella misma no se considera una persona celosa, aunque reconoció que en su juventud sí tuvo momentos en los que experimentó ese sentimiento. Sin embargo, aclaró que nunca llegó a niveles que considerara tóxicos. “Fui más celosa de lo que soy ahora. Hoy soy cero celosa”, explicó. Y agregó: “Fui celosa, pero nunca de una manera tóxica”.

En cambio, contó que sí tuvo varias experiencias con personas que manifestaban celos excesivos, algo que con el tiempo aprendió a identificar como un comportamiento que no está dispuesta a tolerar. “He tenido muchas experiencias con gente tóxica que me ha celado muchísimo y no puedo ni verlo”, sostuvo.

La conversación también abordó otro tema sensible: la violencia en las relaciones. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si alguna vez esos celos habían derivado en situaciones violentas, la actriz fue contundente. “No, no”, respondió de inmediato, aclarando que nunca sufrió violencia física.

Sin embargo, sí reconoció que existe otro tipo de violencia que puede aparecer en ese contexto y que también puede resultar dañina. “Es una forma de…”, comenzó a explicar, antes de que el conductor completara la idea mencionando la violencia verbal o psicológica. “Sí”, confirmó Morán, coincidiendo con esa descripción.

La actriz explicó que esos comportamientos muchas veces se vinculan con dinámicas manipuladoras o controladoras que pueden afectar profundamente a quienes las viven. “Es una forma psicopática”, señaló Ángel de Brito. Y Morán respondió con un gesto de acuerdo: “Obvio, obvio”.

A lo largo de la entrevista, la actriz dejó en claro que su visión actual sobre las relaciones está profundamente ligada a la búsqueda de bienestar personal y emocional. Después de años de experiencias diversas, hoy prioriza vínculos donde prevalezcan el respeto, la libertad y la honestidad.