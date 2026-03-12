Teleshow

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Santiago del Moro reveló los nombres de quienes quedaron fuera de peligro, dejando a doce competidores aún en la instancia de definición y modificando el mapa de la competencia

Guardar
Siete jugadores lograron bajar de placa antes de la gala de eliminación del jueves (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) atraviesa una de las semanas más intensas desde el inicio de la temporada. En una decisión inédita dentro de esta edición del reality, la producción dispuso que todos los participantes quedaran en placa positiva, una dinámica pensada para medir directamente el apoyo del público hacia cada jugador. Sin embargo, debido a la gran cantidad de competidores, la resolución no se definió en una sola gala, sino que se fue revelando de manera progresiva a lo largo de varios programas.

En ese contexto, durante la emisión de este miércoles, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los últimos participantes que lograron bajar de placa gracias al voto positivo de los televidentes. La revelación se dio en una noche cargada de tensión, marcada además por el fuerte impacto que generó dentro de la casa la reciente expulsión de Carmiña Masi tras sus comentarios racistas hacia su compañera Mavinga.

Con la dinámica en marcha y los jugadores expectantes frente al televisor del living, el conductor comenzó a revelar los nombres de los participantes que lograban salvarse de la placa positiva. A diferencia de otras instancias del juego, los nombres fueron anunciados de manera aleatoria para evitar que los concursantes pudieran deducir información del exterior o interpretar qué jugadores cuentan con mayor apoyo del público.

Uno a uno, Del Moro fue confirmando quiénes lograban continuar en competencia sin riesgo de eliminación en esta etapa. Los siete jugadores que bajaron de placa durante esta gala fueron: Lola “Lolo” Poggio, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Yanina Zilli, Manuel “Manu” Ibero y Luana Fernández.

Los nombres de los salvados fueron revelados de forma aleatoria para evitar deducciones sobre el apoyo externo en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Con estas nuevas salvaciones, el grupo de participantes que quedó fuera de peligro se amplió considerablemente y se sumó al primer lote de jugadores que ya había sido anunciado previamente. Durante la primera jornada de votación positiva, los seis más votados por el público habían sido Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea Del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela De Lucía.

La situación de Carmiña generó una particularidad dentro del juego. A pesar de haber estado entre las primeras salvadas por el público, la participante terminó siendo expulsada del reality tras la polémica por sus comentarios discriminatorios hacia Mavinga, lo que redujo automáticamente el número total de competidores dentro de la casa.

En paralelo, otro elemento clave dentro de la dinámica de esta semana es la inmunidad que obtuvo la líder de la casa. Lola Tomaszeuski, quien ganó la prueba de liderazgo, quedó automáticamente fuera de la placa y no participa de esta instancia de votación, lo que le garantiza su continuidad al menos por una semana más.

La inmunidad obtenida por Lola
La inmunidad obtenida por Lola Tomaszeuski como líder de la casa le aseguró su permanencia en Gran Hermano esta semana

Con todas estas definiciones, el tablero del juego quedó reconfigurado de cara a la doble eliminación que tendrá lugar en los próximos días. Luego de las salvaciones anunciadas entre martes y miércoles, el grupo de jugadores que continúa en placa quedó reducido a doce participantes. Los que todavía siguen en riesgo dentro de la casa más famosa del país son Brian Sarmiento, Carla “Carlota” Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro.

Entre ellos se definirán los dos próximos eliminados de la competencia. La dinámica de esta semana establece una doble salida: el primer jugador abandonará la casa durante la gala del jueves, mientras que el segundo lo hará el lunes siguiente. A medida que se acerca la gala de eliminación, el clima dentro del reality se vuelve cada vez más intenso. Los jugadores que todavía permanecen en placa saben que cualquier decisión del público puede cambiar su destino en el juego.

Temas Relacionados

Gran HermanoGHGran Hermano Generación DoradaPlacaPlaca De Nominacion

Últimas Noticias

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

La hija de Nicole Neumann y el joven futbolista compartieron una postal por su tercer mes como pareja, y los mensajes de cariño entre ambos hicieron suspirar a sus seguidores más fieles

El tierno posteo de Indiana

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La actriz estuvo en Todo Pasa y rememoró el esfuerzo que hizo su papá para que ella pueda tener su momento con la banda icónica de los 90

Dalma Maradona recordó el día

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

El programa informó la resolución durante la última gala, tras la difusión de imágenes en las redes que generaron rechazo masivo y pedidos de sanción por parte de la audiencia y la familia de la afectada

La contundente decisión que tomó

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Los competidores afrontaron un reto culinario que puso a prueba sus emociones, provocando tensos momentos, platos fallidos y la salida de dos figuras queridas en la recta final del certamen

Dos participantes fueron eliminados de

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

La actriz compartió cómo fue el instante en que sus seres queridos se enteraron de la feliz noticia. El video que emocionó a sus fanáticos en sus redes

Mica Lapegüe mostró el emotivo
DEPORTES
Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica y República Dominicana muestran

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global

Por qué la conciencia sigue siendo el mayor misterio de la ciencia