Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Siete jugadores lograron bajar de placa antes de la gala de eliminación del jueves (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) atraviesa una de las semanas más intensas desde el inicio de la temporada. En una decisión inédita dentro de esta edición del reality, la producción dispuso que todos los participantes quedaran en placa positiva, una dinámica pensada para medir directamente el apoyo del público hacia cada jugador. Sin embargo, debido a la gran cantidad de competidores, la resolución no se definió en una sola gala, sino que se fue revelando de manera progresiva a lo largo de varios programas.

En ese contexto, durante la emisión de este miércoles, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los últimos participantes que lograron bajar de placa gracias al voto positivo de los televidentes. La revelación se dio en una noche cargada de tensión, marcada además por el fuerte impacto que generó dentro de la casa la reciente expulsión de Carmiña Masi tras sus comentarios racistas hacia su compañera Mavinga.

Con la dinámica en marcha y los jugadores expectantes frente al televisor del living, el conductor comenzó a revelar los nombres de los participantes que lograban salvarse de la placa positiva. A diferencia de otras instancias del juego, los nombres fueron anunciados de manera aleatoria para evitar que los concursantes pudieran deducir información del exterior o interpretar qué jugadores cuentan con mayor apoyo del público.

Uno a uno, Del Moro fue confirmando quiénes lograban continuar en competencia sin riesgo de eliminación en esta etapa. Los siete jugadores que bajaron de placa durante esta gala fueron: Lola “Lolo” Poggio, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Yanina Zilli, Manuel “Manu” Ibero y Luana Fernández.

Los nombres de los salvados fueron revelados de forma aleatoria para evitar deducciones sobre el apoyo externo en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Con estas nuevas salvaciones, el grupo de participantes que quedó fuera de peligro se amplió considerablemente y se sumó al primer lote de jugadores que ya había sido anunciado previamente. Durante la primera jornada de votación positiva, los seis más votados por el público habían sido Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea Del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela De Lucía.

La situación de Carmiña generó una particularidad dentro del juego. A pesar de haber estado entre las primeras salvadas por el público, la participante terminó siendo expulsada del reality tras la polémica por sus comentarios discriminatorios hacia Mavinga, lo que redujo automáticamente el número total de competidores dentro de la casa.

En paralelo, otro elemento clave dentro de la dinámica de esta semana es la inmunidad que obtuvo la líder de la casa. Lola Tomaszeuski, quien ganó la prueba de liderazgo, quedó automáticamente fuera de la placa y no participa de esta instancia de votación, lo que le garantiza su continuidad al menos por una semana más.

La inmunidad obtenida por Lola Tomaszeuski como líder de la casa le aseguró su permanencia en Gran Hermano esta semana

Con todas estas definiciones, el tablero del juego quedó reconfigurado de cara a la doble eliminación que tendrá lugar en los próximos días. Luego de las salvaciones anunciadas entre martes y miércoles, el grupo de jugadores que continúa en placa quedó reducido a doce participantes. Los que todavía siguen en riesgo dentro de la casa más famosa del país son Brian Sarmiento, Carla “Carlota” Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro.

Entre ellos se definirán los dos próximos eliminados de la competencia. La dinámica de esta semana establece una doble salida: el primer jugador abandonará la casa durante la gala del jueves, mientras que el segundo lo hará el lunes siguiente. A medida que se acerca la gala de eliminación, el clima dentro del reality se vuelve cada vez más intenso. Los jugadores que todavía permanecen en placa saben que cualquier decisión del público puede cambiar su destino en el juego.