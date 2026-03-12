Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

La expulsión de Brian Lanzelotta causó revuelo dentro de la casa más famosa del país (Gran Hermano 2015)

Desde hace dos semanas, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió nuevamente en el centro de todas las miradas. La casa más famosa del país volvió a reunir a participantes de personalidades fuertes y estrategias imprevisibles, mientras el público sigue cada movimiento y cada giro en la competencia. Pero la última expulsión, protagonizada por Carmiña Masi luego de sus insultos racistas, volvió a poner sobre la mesa una de las reglas más severas del reality: la sanción ejemplificadora y la puerta giratoria que marca el final inmediato para quienes infringen los límites más sensibles del juego. El episodio no solo generó un cimbronazo adentro y afuera del programa, sino que también hizo memoria de los casos más resonantes de expulsiones a lo largo de la historia de Gran Hermano en la Argentina, justo cuando se cumplieron 25 años de la primera emisión.

La lista de participantes que debieron abandonar la casa por decisión de la producción tiene antecedentes que, con el tiempo, se convirtieron en verdaderos clásicos del reality. El primer caso emblemático se remonta a la edición 2015, la octava en la historia del juego y la primera emitida por América. Aquella vez, tras una fiesta, Brian Lanzelotta, bajo los efectos del alcohol y en medio de una discusión con su entonces pareja, Marian Farjat, agredió físicamente a la joven. El cantante, visiblemente afectado, abrió la puerta de la casa y salió por voluntad propia, pero fue persuadido por la producción para que regresara.

Dante y Marian fueron expulsados luego de poner en riesgo su integridad física (Gran Hermano)

Sin embargo, el episodio fue tan grave que Jorge Rial debió ingresar personalmente a la casa para comunicar la expulsión en una gala fuera de cronograma. Antes de hacerlo, le mostró a Brian las imágenes del hecho. “¿Vos me estás diciendo que le pegué? No puedo entender cómo hice algo así. Si me decís que hice eso, ya me tengo que ir. Juro que no lo registro, no lo puedo creer”, dijo, devastado, antes de despedirse de sus compañeros. La escena, cruda y sin filtros, marcó un antes y un después en la historia del programa.

Al año siguiente, la edición 2016 repitió el patrón, pero esta vez por partida doble. Marian Farjat, ya habitué de los escándalos, y Dante Sendyk fueron expulsados tras violar el reglamento: ambos cruzaron la medianera de la casa, se pasaron a la propiedad vecina y compartieron tragos con los residentes, todo transmitido en vivo hasta que la señal fue cortada. Rial volvió a entrar a la casa para comunicar la sanción. “Ante la violación extrema del reglamento de Gran Hermano donde dos participantes dejaron la casa poniendo en riesgo no solo su continuidad sino también su integridad física. Gran Hermano decide la inmediata expulsión de Marian y Dante”, decía el comunicado. Sin poder armar su valija ni despedirse, debieron irse por la puerta trasera.

Azul Carrizo decidió abandonar la casa sin previo aviso y luego fue expulsada de la competencia (Archivo)

Esa temporada también tuvo otro abandono singular. Azul Carrizo, cansada de las peleas y el clima hostil, decidió irse sin avisar. Simplemente dejó la casa, y su ausencia solo fue notada horas después. Rial esclareció la situación en Twitter y, días más tarde, Azul reapareció en la gala para explicar que se había sentido discriminada y desbordada por la dinámica del juego. “No estoy acostumbrada a tanta violencia. Los chicos piensan que soy boluda, me estuvieron bardeando todo el día. Me hubiera gustado que si alguien me tiene que decir algo que me lo diga de frente”, confesó. Su salida improvisada terminó en aislamiento, hasta que pudo relatar su verdad en vivo. La participación de Carrizo terminó luego de dar su versión de los hechos. Esto le valió la expulsión del certamen no solo por incumplimiento del reglamento, sino también por salir sin aviso previo a la producción.

En la edición 2022, la expulsión más recordada fue la de Juliana Díaz. Luego de ingresar al repechaje, fue sancionada por revelar información del exterior, un tema siempre delicado en el reality. “Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré”, se quejó al salir, y aseguró que la medida fue repentina y poco cuidadosa con su estado emocional. Juliana también expresó su angustia por haber dejado solo a Maxi, su pareja dentro del programa, y cuestionó la severidad con la que fue apartada. Durante la gala, el conductor Santiago del Moro mostró un compilado de advertencias previas a su expulsión, pero Juliana insistió: “Yo sentía que no eran comentarios de gran importancia, no creía que podían afectar a ningún participante”.

Al revelas información del afuera, Juliana Díaz volvió a quedar afuera de la competencia (Gran Hermano 2022)

La mecánica se repitió en la edición 2023, cuando Isabel de Negri, que también había regresado en el repechaje, fue expulsada por compartir información del afuera. La salida dejó desconcertados a los jugadores, que no entendían la gravedad de lo que había dicho. Mientras Furia Scaglione la defendía, Catalina Gorostidi pedía un trato justo para todos: “Cuando hablamos a la mañana, yo le dije que ‘eso ya lo sabía’”.

En 2025, Keila Sosa fue expulsada tras expresar su deseo de abandonar el juego en reiteradas ocasiones, afectada por la nostalgia y el desgaste emocional. “Hoy pasó lo que se sabía que tarde o temprano iba a pasar. El reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”, explicó Del Moro. Keila lloró y confesó sentirse en deuda con ella misma y con quienes la habían apoyado para entrar a la casa.

La participante, que volvió al reality tras el repechaje, volvió a romper las reglas y, esta vez, sufrió las consecuencias (Gran Hermano – Telefe)

Semanas después, Jenifer Lauría y Luca Figurelli también fueron apartados por violar el reglamento tras el repechaje. Lauría había logrado reingresar a la casa por decisión del público, no tardó en quedar nuevamente en la mira del ojo que todo lo ve. Pese a las advertencias recibidas, Jenifer no pudo evitar compartir información sobre el mundo exterior, un límite inquebrantable en el reglamento del reality. La producción, atenta a cada conversación y tras constatar que la joven persistía en la conducta, decidió su expulsión inmediata.

El caso de Figurelli tuvo un desarrollo similar. Tras haber sido eliminado previamente por el voto negativo del público, Luca regresó a la casa en el repechaje, con una visión distinta del juego y el evidente riesgo que implica conocer información externa. Sin embargo, la tentación de compartir detalles y análisis sobre lo que había visto y escuchado durante su tiempo fuera fue más fuerte.

Ante los repetidos comentarios sobre abandonar la casa, Keila Sosa fue expulsada de la competenciaa (Gran Hermano)

La última y más resonante expulsión, hasta el momento, fue la de Carmiña Masi, quien lanzó insultos y comentarios de tono racista hacia su compañera Mavinga. El episodio, captado por las cámaras y rápidamente viralizado en las redes, provocó una ola de repudio dentro y fuera de la casa. El clima se volvió tenso y la presión del público para que se tomaran medidas ejemplares fue inmediata.

La producción actuó con celeridad y, en la gala de ese miércoles, comunicó oficialmente la expulsión de Carmiña. La decisión fue recibida con alivio por la mayoría de los jugadores, que sintieron que la convivencia volvía a alinearse con los valores de respeto y diversidad que promueve el programa.

Luego de dar información y romper con el aislamiento, Jenifer Lauría fue expulsada del certamen (Gran Hermano)

La salida de Carmiña no solo tuvo impacto en la dinámica interna, sino que también generó un fuerte debate social sobre los límites del juego, la tolerancia y la responsabilidad de los medios frente a situaciones de discriminación. En este sentido, la producción de Gran Hermano eligió enviar un mensaje claro: las reglas están para cumplirse y las faltas graves, sin importar el contexto o el rating, se sancionan sin contemplaciones.

Así, edición tras edición, la puerta giratoria del reality sigue marcando la diferencia y recordando que, en la casa más vigilada del país, el juego y el respeto nunca pueden separarse.