Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

La gala más reciente dejó a algunas jugadoras fuera del riesgo de eliminación, mientras que el resto de los competidores permanece sujeto a la decisión del público

Gran Hermano: seis participantes bajaron de la placa de nominados por decisión del público

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche cargada de tensión y sorpresa cuando se definieron los primeros nombres que lograron salir de la placa masiva de nominados. En esta tercera semana del reality, todos los participantes quedaron inicialmente en riesgo de eliminación, en una modalidad inédita que puso a cada jugador bajo el veredicto directo del público. Sin embargo, durante la gala del martes se conocieron los seis primeros concursantes que lograron escapar de la nominación gracias al voto positivo de la audiencia, y el resultado dejó un dato inesperado: todas las salvadas fueron mujeres.

La dinámica de esta semana marcó un giro dentro del juego. Tras las dos primeras eliminaciones de la temporada, la producción decidió conformar una placa positiva con todos los jugadores dentro de ella. Bajo esta modalidad, el público vota para apoyar a sus favoritos, y quienes reciben más votos logran salir del riesgo de eliminación. Los participantes, en tanto, desconocen ese mecanismo y continúan dentro de la casa sin saber exactamente cómo se define su destino.

Seis concursantes fueron salvadas de
Seis concursantes fueron salvadas de la placa positiva por voto del público en la última gala, y todas resultaron ser mujeres

En ese contexto, el conductor Santiago del Moro reunió a todos los jugadores en el living para anunciar uno a uno los nombres de quienes lograban salir de la placa. El suspenso se mantuvo hasta el final y generó sorpresa entre los propios participantes al descubrir que las seis salvadas eran mujeres. Las concursantes que lograron abandonar la placa gracias al apoyo del público fueron Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela de Lucía.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Algunos participantes celebraron el resultado, mientras que otros comenzaron a especular sobre lo que significaba ese respaldo del público en términos de popularidad y estrategia dentro del juego. “Todas mujeres”, señaló Santiago del Moro mientras ellas saltaban abrazadas en el patio. En un reality donde cada señal del exterior puede influir en las alianzas y tensiones internas, la salida de estas seis jugadoras dejó al resto del grupo en una situación de mayor incertidumbre.

La revelación se produjo después de otra instancia clave de la semana: la prueba del liderazgo. Antes de anunciar quiénes bajaban de placa, los participantes disputaron un desafío especial que también definía una inmunidad automática. En esta ocasión, la competencia consistió en una trivia relacionada con los 25 años de historia de Gran Hermano en la Argentina.

Lola Tomaszeuski ganó la competencia
Lola Tomaszeuski ganó la competencia de preguntas y respuestas y obtuvo inmunidad automática al acertar sobre la tercera ganadora del reality

El desafío reunió a varios participantes en una ronda de preguntas y respuestas que se definió bajo el formato de “muerte súbita”. Cada error implicaba la eliminación inmediata, lo que generó un clima de tensión creciente a medida que avanzaba el juego. Entre los participantes que compitieron estuvieron Brian Sarmiento, Jenny Mavinga, Lola Tomaszeuski, Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Zunino. A medida que se sucedían las preguntas, algunos jugadores fueron quedando fuera rápidamente.

Brian y Titi fueron eliminados en las primeras instancias del juego, mientras que Jenny cayó en una segunda ronda de preguntas. La definición final quedó entonces entre Zunino y Lola, quienes llegaron al tramo decisivo de la trivia. El momento clave se produjo cuando debieron responder una pregunta vinculada a la historia del reality. Zunino se equivocó en su respuesta, mientras que Lola acertó al mencionar el nombre de pila de Viviana Colmenero, la ganadora de la tercera edición de Gran Hermano en Argentina. Con esa respuesta correcta, Lola Tomaszeuski se convirtió en la líder de la semana y obtuvo inmunidad automática, lo que le permitió salir inmediatamente de la placa positiva.

La modalidad de la placa positiva continuará reduciendo el número de nominados a lo largo de la semana, a medida que el público siga votando a sus favoritos. La estrategia del programa apunta a ir revelando los nombres de quienes se salvan sin mostrar el orden real de votación, para evitar que los participantes puedan interpretar con claridad el apoyo que cada uno recibe desde afuera.

